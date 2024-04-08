Британское издание назвало отличия тактики последних ударов ВС РФ по украинской энергетике от атак прошлого года

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Британское издание назвало отличия тактики последних ударов ВС РФ по украинской энергетике от атак прошлого года

Вооруженные силы Российской Федерации изменили характер наносимых ими ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. К такому выводу пришло британское издание The Financial Times.

Как утверждает СМИ, тактика ударов ВС РФ по энергообъектам в 2024 году существенно изменилась. Она имеет ряд отличий от ударов зимой прошлого года. Так, в 2022-2023 гг. удары наносились по распределительным станциям и трансформаторам. У ударов 2024 года – иные цели и наносятся они по-другому.



Во-первых, сейчас главной целью ударов являются электростанции в регионах страны, менее защищенных от воздушных атак, чем столица страны Киев. Дефицит средств ПВО в регионах приводит к тому, что ракеты достигают целей.

Во-вторых, российская армия использует для нанесения ударов высокоточные ракеты. При этом сами удары столь мощные, что восстановление объектов не представляется возможным даже к следующей зиме 2024-2025 гг.

В-третьих, пять-шесть энергетических объектов в одном регионе атакуются большим количеством ракет. Это приводит к масштабным разрушениям и позволяет преодолеть сопротивление украинской противоракетной обороны.

Целью такой тактики британское издание называет отключение от электроснабжения основных промышленных и экономических центров Украины. Отсутствие электроэнергии парализует работу предприятий военной промышленности, ремонтных мастерских, мешает повседневной деятельности войск.

Наконец, для атак, помимо ракет, активно применяются и беспилотные летательные аппараты. С их помощью ВС РФ стараются поражать другие, менее защищенные объекты энергетической инфраструктуры. Например, дроны хорошо показывают себя при уничтожении трансформаторов.

Отметим, что в результате последних ударов по энергосистеме Украины, проблемы с энергоснабжением в стране сильно обострились. На этом фоне киевский режим активизировал просьбы к западным странам поставить дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Но это может быть связано и с тем, что часть ЗРК, тех же Patriot или IRIS-T, уничтожена в результате российских ударов.
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    3 комментария
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:38
      Отметим, что в результате последних ударов по энергосистеме Украины, проблемы с энергоснабжением в стране сильно обострились.

      Ждем когда потухнет последняя лампочка.
      Было видео из под Харькова. Колоны машин с людьми, уезжают из города. Основная причина - отсутствие эл. энергии.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 09:40
        На этом фоне киевский режим активизировал просьбы к западным странам поставить дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

        "киевский режим активизировал просьбы", пардон, а когда это было не активно...??? По моему, песня " дай, дай, дай, дай" режимом Зеленского никогда и не приостанавливалась... Это нужно знать скакловский менталитет... Сколько не дай, всё равно будет мало...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:39
      Россия превращает 404 из экспортёра элэнергии в жёсткого импортёра.Энергосистема ЕС готова принять 404 в европейский союз? Справится при безветрии и тучках на небе?

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