Минобороны РФ сообщило об уничтожении российской армией обстреливавших Белгородчину украинских РСЗО Vampire
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Артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации провела обстрел позиций противника вблизи государственной границы нашей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
По утверждению военного ведомства, в результате артиллерийского обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» была уничтожена вражеская РСЗО Vampire чешского производства, которая использовалась ВСУ для обстрела территории Белгородской области. Российским разведчикам удалось установить координаты расположения реактивной системы противника. После этого по ней были нанесены удары из российского «Града».
Один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области
Кроме того, российские военные отметили, что артиллерия нанесла удары по замаскированным огневым позициям и местам хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Кстати, это уже не первая РСЗО Vampire, уничтоженная российскими военными в ходе нанесения ударов по сопредельным территориям Украины.
Ликвидация каждого расчета вражеских РСЗО способствует сокращению количества обстрелов нашей территории. Поэтому такие удары по украинским силам и средствам в Харьковской и Сумской областях надо проводить как можно чаще и интенсивнее, чтобы потенциал ВСУ, используемый для атак российских регионов, снизился максимально.
Wikipedia / Tomas Kovarik
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