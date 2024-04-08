Минобороны РФ сообщило об уничтожении российской армией обстреливавших Белгородчину украинских РСЗО Vampire

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении российской армией обстреливавших Белгородчину украинских РСЗО Vampire

Артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации провела обстрел позиций противника вблизи государственной границы нашей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

По утверждению военного ведомства, в результате артиллерийского обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» была уничтожена вражеская РСЗО Vampire чешского производства, которая использовалась ВСУ для обстрела территории Белгородской области. Российским разведчикам удалось установить координаты расположения реактивной системы противника. После этого по ней были нанесены удары из российского «Града».

Один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области

- цитирует ТАСС информацию военного ведомства.

Кроме того, российские военные отметили, что артиллерия нанесла удары по замаскированным огневым позициям и местам хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ. Кстати, это уже не первая РСЗО Vampire, уничтоженная российскими военными в ходе нанесения ударов по сопредельным территориям Украины.

Ликвидация каждого расчета вражеских РСЗО способствует сокращению количества обстрелов нашей территории. Поэтому такие удары по украинским силам и средствам в Харьковской и Сумской областях надо проводить как можно чаще и интенсивнее, чтобы потенциал ВСУ, используемый для атак российских регионов, снизился максимально.
  • Wikipedia / Tomas Kovarik
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18 комментариев
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  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +9
    Сегодня, 09:54
    была уничтожена вражеская РСЗО Vampire чешского производства, которая использовалась ВСУ для обстрела территории Белгородской области
    Надеюсь с расчетом. Туда и дорога сволоте!
    1. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +10
      Сегодня, 10:02
      А ещё было-бы неплохо, чтобы случился пожар на заводе в Чехии, где эти "вампиры" производят, а также , чтобы случился инсульт у того чешского лидера, который дал приказ эти самые "вампиры" послать бандерам, ну и самое главное 200-х бандер побольше и любым способом
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:04
      Надеюсь с расчетом. Туда и дорога сволоте!

      Тот кто наших убивает, должен быть и сам убит... Из "Vampire", я надеюсь" кол осиновый торчит... am
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +7
    Сегодня, 09:59
    Уничтожать нелюдь везде и всегда.
    Вероятно, что разведывательные возможности у нас растут и противник это почувствует на своей шкуре/тушках!
    Так держать soldier
    1. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +1
      Сегодня, 10:45
      ...то что бьют "нечисть" - это хорошо, вот только меньше обстрелов не становится... к сожалению
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:45
        Современные ударные средства отличаются большой дальность нанесения ударов...
        Про дроны, там все понятно, далеко могут достать, в зависимости от применяемых моделей.
        И все таки, чем дальше отодвинуть противника, тем меньше у него выбор средств нанесения ударов по нашей территории и больше возможности перехватить их, нашими средствами ПВО!
        Процесс совершенствования оборонных систем идёт непрерывно и достигнет необходимого уровня эффективности, обязательно.
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 12:29
      нужно КР Калибр добавить в БК ОТРК Искандер к КР Р-500 только ПУ сделать открытой на 8 ТПК
      как советский РК-55 Рельеф, на 6 ракет
      под Р-500 есть направляющие стрелы под 2 ТПК всего 4 ракеты
      6 тоже мало - хотело бы удвоить laughing
  3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +6
    Сегодня, 10:06
    В Харькове тоже уничтожили РСЗО " Ураган" вместе с машиной перезарядки и расчетом , включая офицера управления ракетно-артиллерийской бригады , приехали перезарядится в центр города к ТРЦ , для стрельбы по Белгороду . Осталось только мокрое место и остов от пусковой машины.
    1. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +1
      Сегодня, 10:46
      Олег, привет, это радует.
    2. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 11:53
      Причём подтверждение уничтожения пришло с той стороны - в сеть выложили видео, в начале которого в кадр попала сгоревшая машина с характерным "урагановским" пакетом направляющих, а затем - воронка и здание ТРЦ на заднем плане. Судя по полицейским в кадре - снимал кто-то из силовиков. Партизанский отряд с предателем. © smile
      Тот самый кадр:

      А потом Харьковский мэр несколько дней плакался об ударе по гражданским объектам...
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 11:57
        Да именно про этот удар я и говорил , в легковом автомобиле , как раз и находился офицер управления РАБр ВСУ , от машины перезарядки осталась только воронка . Баллистикой скорее всего ударили.
  4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:06
    в результате артиллерийского обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» была уничтожена вражеская РСЗО Vampire чешского производства, которая использовалась ВСУ для обстрела территории Белгородской области.
    Это конечно же хорошо. Но укрорейх пригонит другую. Надо, чтобы дроны висели) круглосуточно, если нет инфы от спутников, и сразу координаты на уничтожение.
  5. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 10:13
    Я так понимаю спрашивать почему умалчивается на м/н арене факт применения натовского оружия по тер-рии РФ (коренной) безтолку? Чехи уже высказались..но эти РСЗО используют и румынски и польские снаряды. Вечера была атака дронов, над Шебекино был замечен британский реактивный бпла
    1. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 11:58
      Цитата: rosomaha
      Чехи уже высказались..но эти РСЗО используют и румынски и польские снаряды.

      И сербские. В середине февраля была информация, что обнаруженные после очередного обстрела обломки РС очень похожи на остатки от сербских 122-мм ракет повышенной дальности ER Grad 2000.
  6. Alemax Ранг пользователя
    Alemax
    0
    Сегодня, 10:38
    Когда уже Мин Обороны сообщит об уничтожении всяких
    будановых и прочих зеленских? Может тогда и обстрелы прекратятся?
    1. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      -1
      Сегодня, 11:02
      Нет. Даже если завтра ВСЮ верхушку Укриаины , вместе с радой ,на 0 помножат. Это мало что изменит. Гибель командира "дивизии" войну не прекратит.
      1. Alemax Ранг пользователя
        Alemax
        0
        Сегодня, 11:07
        Если это делать регулярно и целенаправленно, то вполне себе изменит. А то как то смешно получается, когда клоун посещает Херсон и не только.
      2. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Сегодня, 11:42
        Если не перестанут твердить, что онтожепрезидент да онтожегенерал вообще ничего не закончится. У чубатых нет президента, конгресса и генералов, есть сборище преступников, за понюшку продавших в рабство своих граждан.

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