Немецкий депутат считает, что Венгрия и Словакия должны покинуть ЕС из-за симпатии к России

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Немецкий депутат считает, что Венгрия и Словакия должны покинуть ЕС из-за симпатии к России

С самого начала российской СВО так называемый коллективный Запад занял сторону киевских властей и по сути сегодня является полноценным участником конфликта на Украине. В то же время два года российско-украинского противостояния стали настоящим испытанием для самих США и ЕС, обнажив все те противоречия, которые западные политики пытались тщательно скрывать в мирное время.

Так, «первой ласточкой» стали антироссийские санкции, в ходе согласования которых на Западе возникали серьезные споры. Кроме того, США и Европа то и дело обвиняют друг друга в недостаточной помощи Киеву из-за чего ВСУ скоро потерпят военное поражение.



Впрочем, и это еще не все. Сегодня уже начинают раздаваться голоса о необходимости исключения из Евросоюза тех, кто не придерживается «общепринятых» на Западе антироссийских взглядов.

В частности, депутат от крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС Норберт Реттген считает, что ЕС, из-за своей симпатии к России, должны покинуть Венгрия и Словакия.

Аргументируя свое заявление, политик обвинил венгерского премьера Виктора Орбана в «шантаже» и назвал его «троянским конем Путина». В то же время президента и премьера Словакии Реттген упрекнул в том, что они симпатизируют России, а это, с его слов, неприемлемо для Евросоюза.

В итоге, представитель ХДС предлагает европейским лидерам «указать Венгрии на дверь», а власти Словакии после этого задумаются, с кем они хотят быть – с ЕС или РФ.

Стоит отметить, что подобные мысли высказывает не только немецкая оппозиция. Член «светофорной коалиции» в Бундестаге от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер придерживается подобных взглядов, но пока предлагает лишь сократить финансирование для Словакии.
  • pixabay.com
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31 комментарий
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 10:27
    Охренеть какая демократия и свобода слова... Если ты не думаешь как я и не говоришь как я, пошёл вон из моего дома!!!
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 10:29
      Немецкий депутат считает, что Венгрия и Словакия должны покинуть ЕС из-за симпатии к России
      я тоже так считаю.в Россию им дорога.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Аэродромный
        я тоже так считаю.в Россию им дорога.

        Вполне возможно, что эти страны прекрасно обойдутся и без ЕС, восстановив всю экономику, которая была разрушена "во имя союза". А уж рынки сбыта они себе с легкостью найдут, как было при СССР.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 10:37
          Цитата: Егоза
          Цитата: Аэродромный
          я тоже так считаю.в Россию им дорога.

          Вполне возможно, что эти страны прекрасно обойдутся и без ЕС, восстановив всю экономику, которая была разрушена "во имя союза". А уж рынки сбыта они себе с легкостью найдут, как было при СССР.

          вне сомнений, мне их продукты нравились.
          1. Ильнур Ранг пользователя
            Ильнур
            0
            Сегодня, 11:13
            мне их продукты нравились

            Анологично... Автобусы "Икарус", овощные, фруктовые консервы венгерские...
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 11:34
              Цитата: Ильнур
              мне их продукты нравились

              Анологично... Автобусы "Икарус", овощные, фруктовые консервы венгерские...

              На них многие республики передвигались, у нас и ородские и междугородние были, только "Икарусы". У нас на автовокзал постоянно привозят из музея по несколько моделей. Приятно вспомнить старые времена.
              Сейчас есть единичные новые экземпляры, шикарные даже очень.
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 11:30
            Цитата: Аэродромный
            вне сомнений, мне их продукты нравились.

            Особенно венгерские, маринованные и в собственном соку овощи, фирмы "Глобус"
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Аэродромный
        Немецкий депутат считает, что Венгрия и Словакия должны покинуть ЕС из-за симпатии к России
        я тоже так считаю.в Россию им дорога.

        Британия вышла из ЕС, а если Венгрия Словакия выйдет, то найдутся и другие желающие, покинуть это сомнительное общество.
    2. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      +3
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Lev_Russia
      Если ты не думаешь как я и не говоришь как я, пошёл вон из моего дома!!!

      Так и дом не этих немецких депутатов. Он общий. Пока.
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 10:30
    Да у вас не союз, а змеиный клубок. Начни вычленять по одному гаду и расползётесь по норам...
  3. Хагалаз Ранг пользователя
    Хагалаз
    +3
    Сегодня, 10:33
    Да пурга всё это. Сами же из гейсоюза не выпустят.
  4. Corvair Ранг пользователя
    Corvair
    +3
    Сегодня, 10:35
    ЕС, как я понимаю, это нечто на тему тоталитарного строя?
    1. Alex777 Ранг пользователя
      Alex777
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Corvair
      ЕС, как я понимаю, это нечто на тему тоталитарного строя?

      Скорее, на тему сатанистского строя.
      А у сатаны демократии не было и нет.
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +1
        Сегодня, 10:54
        Так демократия и есть порождение сатаны. Вы разберитесь с определениями и терминами. Демократия это власть финансовой верхушки среднего сословия, демоса у греков, мещанства у нас. Финансовая верхушка этого сословия это "ссудный капитал" то бищь банкиры, торгаши разных гильдий, крупные землевладельцы и владельцы небольших и средних производств с наёмным рабочим составом. Эксплуатация человека человеком это и есть одна из форм проявления сатанизма. Меньше ведитесь на лозунги. Народовластие и демократия это абсолютно разные вещи. Народ это совокупность сословий в том или ином государстве, а демос и его власть в виде демократии, это совсем другое.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:37
    В гейропе х дермократия, свобода слова и вообще, свобода...
    Если присмотреться тщательнее, они освободили ь от мозгов/здравого смысла, а затем все остальное приложится.
    Ещё о чем можно подумать и присмотреться тщательнее... наглосаксы со своими прихлебателями, решили устроить там, шабаш нечисти за "мир во всем мире", начав с краины и мечтают притянуть к тому лидеров юго восточной Азии, Индию и... Китай, наверное.
    Итогом шабоша, они желают слепить ультиматум для России...
    За теми событиями стоит смотреть внимательно, ведь замануха для... замануха будет реальная и провернуть её надо по быстрому, а тож и спасать некого будет, кукуевские кончатся, как объект переговоров/ультиматумов!
  6. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 10:40
    Этим странам нужно срочно валить из колхоза,целей будут......раз за них взялись-заклюют..
    ....хотя,думаю,их поставят в стойло,просто и "демократично":начнут с разрушения экономики и далее по списку-"возмущённые граждане" и "революции жасминов"....или Орбан "заболеет" онкологией....
  7. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    -1
    Сегодня, 10:40
    А они не покинут, т.к. ЕС любят больше
  8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:42
    «Венгрия и Словакия должны покинуть ЕС из-за симпатии к России» —

    — Не надо покидать.Нам такие "симпатизирующие" в тылу врага нужней ...
  9. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 10:46
    Ah la "démocratie" dès que l'on gratte un peu la surface on voit que le vrai nom est dictature.
    Mais une dictature bien décorée de "nos valeurs démocratiques" mais juste une décoration , un peu comme une fine couche de peinture pour masquer la réalité...

    Ах, "демократия", как только мы немного поцарапаем поверхность, мы увидим, что настоящее название-диктатура.
    Но диктатура, хорошо украшенная "нашими демократическими ценностями", но всего лишь украшение, что-то вроде тонкого слоя краски, маскирующего реальность...
  10. avdkrd Ранг пользователя
    avdkrd
    0
    Сегодня, 10:47
    И ЕС и НАТО, причём до того как они слетят с катушек
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:52
    Немец сам не понимает что сказал,а вдруг уйдут .Норвегия кстати не в ЕС а в НАТО и тоже сидит на двух стульях,причина - рыба.
  12. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 10:57
    [media=http://https://aphadolie.com/wp-content/uploads/2019/05/aldous-huxley-e28093-citation-1.jpg]

    https://aphadolie.com/wp-content/uploads/2019/05/aldous-huxley-e28093-citation-2.jpg


  13. Mowgli_2 Ранг пользователя
    Mowgli_2
    -1
    Сегодня, 10:59
    Думаю настало время напомнить Германии, что она творила у нас во время войны 1941-45 года!!! А иначе она исчезнет и не будет больше никаких немецких депутатов!!!!!!
  14. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:08
    Реттген считает, что ЕС, из-за своей симпатии к России, должны покинуть Венгрия и Словакия
    А сегодня разве немец решает кому место в ЕС, а кому и на выход пора? Германия, как "локомотив" Европы сдулась и не ей сегодня делать такие громкие заявления. Хотя чиновники ЕС в лице Борреля и Урсулы могут поддержать такое заявление потому, что такие же и.диоты, как и Реттген и конечно вездесущие прибалты со своей крикливостью и суетливостью вокруг России. Пусть там в этой европейской клоаке грызутся, предлагают радикальные меры, а мы со стороны посмотрим за этим спектаклем.
  15. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:10
    Крысы начинают борьбу, за право лизнуть американские сапоги ?
  16. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:17
    Помнят- помнят нацистские выродки, кто их дедушек- прадедушек от излишних амбиций "вылечил". Никак не могут успокоиться.
    1. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:39
      Выродки были больше всего в западной части Германии под опекой наглосаксов и ряд стран. А вот восточная часть Германии - наоборот, помнят, кто дал им свободу и какая была демократия, в отличии западной. И нацизм в восточной Германии практически не было, были диссиденты, это были всегда во все времена. Так-то, не нужно все шерстить по одну гребёнку.
  17. Юн Клоб Ранг пользователя
    Юн Клоб
    +1
    Сегодня, 11:25
    ...и создать совместно государство Словенгрия!
    1. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:34
      Не получиться... Было такое государство - Чехословакия. И то долго не продержался этот союз. А уж Венгрией и Словакией - разные менталитет. Хотя по духу, они поддерживают Россию, потому что, помнят, кто дал им свободу от фашизма.
  18. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    0
    Сегодня, 11:32
    Немецкий депутат считает, что Венгрия и Словакия должны покинуть ЕС из-за симпатии к России

    Мдя... у гей-уропии совсем плохи дела в демократии на взглядов... fool Готовы и последних порвать на кружевных трусиков.... am Еще Сербия тоже держит оборону против этих идиомов. sad
  19. эльбрус Ранг пользователя
    эльбрус
    0
    Сегодня, 12:31
    "кто не с нами, тот против нас" - любимый аргумент буша мл., когда готовил поход в ирак... рентген из той же оперы

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