С самого начала российской СВО так называемый коллективный Запад занял сторону киевских властей и по сути сегодня является полноценным участником конфликта на Украине. В то же время два года российско-украинского противостояния стали настоящим испытанием для самих США и ЕС, обнажив все те противоречия, которые западные политики пытались тщательно скрывать в мирное время.Так, «первой ласточкой» стали антироссийские санкции, в ходе согласования которых на Западе возникали серьезные споры. Кроме того, США и Европа то и дело обвиняют друг друга в недостаточной помощи Киеву из-за чего ВСУ скоро потерпят военное поражение.Впрочем, и это еще не все. Сегодня уже начинают раздаваться голоса о необходимости исключения из Евросоюза тех, кто не придерживается «общепринятых» на Западе антироссийских взглядов.В частности, депутат от крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС Норберт Реттген считает, что ЕС, из-за своей симпатии к России, должны покинуть Венгрия и Словакия.Аргументируя свое заявление, политик обвинил венгерского премьера Виктора Орбана в «шантаже» и назвал его «троянским конем Путина». В то же время президента и премьера Словакии Реттген упрекнул в том, что они симпатизируют России, а это, с его слов, неприемлемо для Евросоюза.В итоге, представитель ХДС предлагает европейским лидерам «указать Венгрии на дверь», а власти Словакии после этого задумаются, с кем они хотят быть – с ЕС или РФ.Стоит отметить, что подобные мысли высказывает не только немецкая оппозиция. Член «светофорной коалиции» в Бундестаге от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер придерживается подобных взглядов, но пока предлагает лишь сократить финансирование для Словакии.