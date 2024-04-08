Опубликованы кадры боевой работы бронепоезда «Волга» в зоне проведения СВО

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Опубликованы кадры боевой работы бронепоезда «Волга» в зоне проведения СВО

В сети опубликованы кадры боевой работы бронепоезда "Волга" в зоне проведения спецоперации на Украине. В задачи специального бронепоезда "Волга" входит проведение технической разведки и осуществление разминирования участков железнодорожных путей, при необходимости их восстановление. Кроме того, бронепоезд сопровождает грузы.

В случае обнаружения поврежденных участков железнодорожных путей, личный состав спецпоезда способен своими силами устранить выявленные разрушения, чтобы затем обеспечить возможность движения составов, доставляющих ближе к переднему краю немалую часть всего необходимого для выполнения задач в зоне СВО – от техники и боеприпасов до горюче-смазочных материалов и провизии.






В поезде размещается минно-подрывной взвод, который занимается инженерной разведкой, восстановительный взвод, в задачи которого входит восстановление разрушенных участков железнодорожных путей, а также стрелковый взвод, обеспечивающий огневое прикрытие. 

Бронепоезд "Волга" оснащен бронированной защитой, на его платформах размещаются вооружения, военная техника и огневые средства, а также укрытия для ведения огня и отражения нападения противника. На вооружении "Волги" состоят все виды стрелкового оружия, зенитные и танковые пулеметы, 82-мм минометов, а также боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32.

В отличие от своего родственного поезда "Енисей", который построен в основном для логистики и перевозки беженцев, "Волга" в основном используется для инженерных работ, разведки, разминирования, восстановления поврежденных железнодорожных путей и сопровождения грузов.

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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 10:28
      — "Мы мирные люди,но наш бронепоезд стоит там,где надо стоять" ...
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:29
      Мы мирные люди, но наш бронепоезд... Стоянка на запасном закончилась...
    3. Grencer81 Ранг пользователя
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 10:30
      А машинисты тепловоза на бронепоезд не нужны? Есть опыт работы на ТЭМ2,стаж работы 33 года.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +4
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Grencer81
        А машинисты тепловоза на бронепоезд не нужны? Есть опыт работы на ТЭМ2,стаж работы 33 года.

        к военкому... проблем нет.
        1. Grencer81 Ранг пользователя
          Grencer81
          0
          Сегодня, 10:38
          Проблема в моём возрасте.61 год...
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 10:39
            такая же фигня коллега.63й.
            1. Ильнур Ранг пользователя
              Ильнур
              0
              Сегодня, 11:05
              такая же фигня коллега.63й

              И добровольцем не возьмут?
          2. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 10:48
            Насколько в курсе-на ЖД машинистов на пенсии не держат.Может если инструктором....На войну-только добровольцем,в какой нибудь БАРС.
    4. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +1
      Сегодня, 10:55
      82-мм минометов, а также боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой 2А32.

      Хмм. Фраза "вызывай Волгу" заиграла новыми красками.
    5. bars042 Ранг пользователя
      bars042
      0
      Сегодня, 11:39
      оснащен бронированной защитой

      Кроме тепловоза. Почему? Ведь в Союзе были бронированные тепловозы.

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