Западные СМИ оценили перспективы возможного наступления российской армии на Харьков

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Западные СМИ оценили перспективы возможного наступления российской армии на Харьков

Харьков, один из крупнейших промышленных центров и городов Украины, может стать следующей масштабной целью наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишут западные и украинские средства массовой информации.

В последние дни несколько западных информационных ресурсов оценили перспективы возможного наступления российской армии на Харьков. Например, издание The Times пишет, что город обладает колоссальным значением в стратегическом плане. Если он будет занят российской армией, это позволит взять в окружение те украинские войска, которые еще находятся в Донбассе.

Издание утверждает, что ВС РФ могут предпринять не только ракетно-бомбовые удары по городу и атаки беспилотной авиации, но и наземное наступление. Подобной позиции придерживаются и авторы журнала The Economist. Впрочем, вероятность сухопутного наступления на город и его штурма издание считает хотя и допустимой, но маловероятной.

Один из украинских источников издания, в свою очередь, «пугает» харьковчан предстоящим штурмом города. Он утверждает, что сейчас в Восточной Сибири якобы готовя шесть мотострелковых дивизий общей численностью в 120 тысяч человек для последующего штурма Харькова.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу опроверг слухи, распространяемые либеральными СМИ, о том, что страна якобы проведет дополнительную мобилизацию для штурма Харькова.

В любом случае, одной из главных задач сейчас остается нейтрализация украинских формирований в Харьковской области. Ведь с территории этого региона активно обстреливаются российские приграничные области, например, та же Белгородская область.
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    26 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:12
      Можно им писать,что угодно.Хоть атаку космического десанта.Как там будет?Вряд ли будет штурм миллионного города
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +5
        Сегодня, 10:14
        Он уже не миллионный город.Из Харькова многие уезжают сейчас в Днепропетровск.Под Харьковом мощные укрепы.ВСУ там к обороне готовы и ждут.Лучше Харьков оставить на потом.В лоб идти не вариант.
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +5
          Сегодня, 10:21
          Харьковчане массово переезжают в Днепропетровск (новое украинское название - Днепр), где уже практически невозможно снять квартиру. Об этом пишет "Страна.ua".
        2. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          +3
          Сегодня, 10:33
          Тем не менее, Харьков - второй город после Киева. Значимость его для Украины тоже очень высока.
          Планы по его освобождению видимо имеются.
        3. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          0
          Сегодня, 10:56
          Сам город от этого меньше не становится.
        4. Sevastiec Ранг пользователя
          Sevastiec
          0
          Сегодня, 12:31
          Одна из проблем этой войны, как раз в том, что в обход идти, зачастую сложнее. В чистом поле, техника превращается в совсем лёгкую мишень, а ковыряться в городе, ещё как-то можно, хотя и очень-очень-очень долго это можно делать. Харьков, разумеется, это густая агломерация и обходить его, это двигаться по окрестным городкам и посёлкам. А сами можете посчитать, сколько времени это займёт при нынешних темпах... -годы. А ещё, огромные потери среди гражданских, что тоже не комильфо.

          Делаю вывод, что в той ситуации, что имеем, штурмов (или обходов/осад) крупных городов, мы больше уже вообще не увидим, пока она-ситуация-кардинально не поменяется. Либо фронт у ххла рухнет (что может произойти опять же спустя годы), либо, всё закончится переговорами.
      2. Желтый пузырь Ранг пользователя
        Желтый пузырь
        -4
        Сегодня, 10:46
        Штурм уже был в 22 году наши город вошли весь заняли и потом ушли
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 10:49
          Весь Харьков?Нет,только часть.Ну,а потом все знают,что случилось.
          1. Желтый пузырь Ранг пользователя
            Желтый пузырь
            -1
            Сегодня, 10:52
            Наши были везде проехались и отметились потом заваруха началась и приказ огня не открывать вот и результат
          2. OrangeBigg Ранг пользователя
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 11:30
            Цитата: dmi.pris1
            Весь Харьков?Нет,только часть.Ну,а потом все знают,что случилось.

            Можно узнать картину штурма Харькова со слов непосредственных участников.

            «Тигры» в снегу. Печальная история штурма Харькова 27 февраля силами 2-й ОБрСпН ВС РФ.

            С нами связались участники штурма Харькова из 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (2-я ОБрСпН), чтобы донести истинную картину происходящего во время боёв за город 27 февраля.По изначальному плану, в штурме Харькова должны были принимать участие силы 2-й ОБрСпН, 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (25-я ОМСБр) и части ФСВНГ (Росгвардии). Звучит солидно, однако, как окажется после, ни мотострелки, ни росгвардейцы в сам город так и не попали. По одной версии, их колонны попали под обстрел ещё на подходе к Харькову и встали, по другой - даже и не выдвинулись в город. Так или иначе, но бойцы спецназа продолжили действовать согласно плану и стали заходить на харьковские улицы в одиночку, силами всего двух рот из разных отрядов бригады.Бойцам был отдан предварительный приказ не открывать огонь по гражданским лицам. Но уже в самом городе спецназ столкнулся с иной реальностью: вооруженные и безоружные местные жители, зачастую без каких-либо знаков отличия и формы, всячески пытались блокировать колонны, разоружать бойцов и перекрывать маршруты движения с помощью покрышек. Спецназ в своих «Тиграх» отчаянно петлял на незнакомых улочках между баррикад, периодически попадая под обстрел с крыш соседних домов свежесформированной украинской теробороной. ... Боестолкновение российского спецназа с украинской армией на улицах Харькова. Украинцы обстреливают колонну из автоматов, российские бойцы отвечают огнём из 12,7-мм «Кордов» со своих «Тигров» и выстрелами РПГ.В один момент группа из четрых «Тигров» проходит по улице Сидора Ковпака, затем по Шевченко, и выскакивает в районе теперь уже печально известной Школы № 134, где окончательно встаёт из-за поломок. Противник начинает обстрел такой лакомой цели и спецназ вынужденно оставляет бронемашины на дороге. Потеряв свой транспорт, бойны принимают решение организовать оборону в стенах школы, так как им поступает информация о подходе основных сил на выручку. Тем временем, украинцы захватив брошенные рации, начали прослушивать переговоры и даже пытаться выйти на связь по звучащим в эфире позывным. После этого инцидента принимается решение перейти на полное радиомолчание и начать отход из города. Спецназ пропадает из эфира.

            https://colonelcassad.livejournal.com/7901170.html
      3. Arzoo Ранг пользователя
        Arzoo
        +3
        Сегодня, 10:55
        Можно им писать,что угодно.Хоть атаку космического десанта.Как там будет?Вряд ли будет штурм миллионного города
        Нуууу. Это распространенное заблуждение. 500-тысячный Мариуполь штурмовали же и силами куда меньшими чем Бахмут. Главное обеспечить окружение, далее дело времени. Из частных бесед с участниками Мариупоьской операции, они говорят, что там не было заявленных 30 тысяч штурмующих город..
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 11:01
          Вы не сравнивайте весну 2022 и сегодняшние дни.Ситуация кардинально поменялась.Тогда ВСУ были в шоке от происходязего.Сейчас-нет.
          1. Arzoo Ранг пользователя
            Arzoo
            0
            Сегодня, 11:42
            Уверяю Вас, любое подразделение, попавшее в окружение, в шоке от происходящего.
    2. Комментарий был удален.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +6
        Сегодня, 10:19
        Без поддержки извне, ни один укреп район долго существовать не может... по крайне мере, активность "гарнизона" скатиться до оборонительных действий в черте города, потому как все, что вне городской черты, может быть снесено на раз, два, если такие намерения войдут в стадию реализации.
        Что будет творится внутри городской черты, это вопрос???
        1. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          +1
          Сегодня, 10:57
          Недолго понятие относительное. Некоторые осады годами шли.
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:00
            С одной стороны, очевидное, с другой стороны есть непонятное, да и неожиданное может проявится.
            Как получится, так и будет...
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 10:14
      Харьков так близко к границе ,что я бы повесил Орион над ним и все кто одет в форму ,сразу получает снаряд .
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:46
        Цитата: APASUS
        Харьков так близко к границе ,что я бы повесил Орион над ним и все кто одет в форму ,сразу получает снаряд .


        От Белгорода до Харькова менее 70 км по прямой(68,1 км).
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          -1
          Сегодня, 10:59
          Цитата: OrangeBigg
          От Белгорода до Харькова менее 70 км по прямой(68,1 км)

          А чего Вы до Москвы не прочертили ?
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:14
      Харьков, один из крупнейших промышленных центров и городов Украины, может стать следующей масштабной целью наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишут западные и украинские средства массовой информации. Например, издание The Times пишет,...
      Да кто только у них там не пишет!? laughing
    5. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 10:16
      Сделают из Харькова санитарную зону с невозможностью проживать там мирному населению. И будут там работать ДРГ ССО России , как сейчас работают в приграничье Сумской и Черниговской областей. И все это будет продолжаться до капитуляции Украины. А занимать Харьков , чтобы получить себе убыточный в части экономики и не стабильный в части безопасности город, никто не будет.
    6. oldzek Ранг пользователя
      oldzek
      0
      Сегодня, 10:20
      какие штурмы городов?о чем вы говорите? пусть об этом мечтают на западе.ведь это кровь...кровь..кровь мирного населения и освободителей.
    7. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +3
      Сегодня, 10:25
      Обойти и отрезать от снабжения. Те кто не уйдет ( бандеровцы ) подлежат уничтожению .
    8. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 10:25
      Надо Киев и Львов брать. Тогда Харьков и Одесса сами в руки упадут как спелая яблочко
    9. nobody75 Ранг пользователя
      nobody75
      +1
      Сегодня, 10:26
      Имея 6 мотострелковых дивизий я бы нарушил нейтралитет "бельгии" - развернул бы их в ЛВО и победным маршем прошел бы по Прибалтике, создав сухопутный коридор в Калининград. После этого, спокойно бы зашел из Белорусии на Львов...
      С уважением
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 10:59
      Западные СМИ оценили перспективы возможного наступления
      Западные СМИ оценивают перспективы, а вот для кого это делают? Для ВСУ предупреждая или для своего читателя (зрителя), чтобы не был так шокирован тем , что до этого ему те же СМИ активно врали об украинской "победе"? Как говорил прапорщик из известного фильма: "Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную". ГШ МО РФ сам знает где и когда наступать.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»