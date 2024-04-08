Вооруженные силы Российской Федерации продолжают теснить украинские формирования на Авдеевском участке фронта. К такому выводу пришел немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке, который проанализировал информацию о характере боевых действий на данном направлении.По утверждению аналитика, российская армия все же смогла на ряде участков пробить оборону ВСУ по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Глубина продвижения, отмечает Репке, составляет приблизительно 2-3 километра.В частности, в районе Тоненького российским подразделениям удалось прорваться примерно на три километра в сторону Уманского, то есть на запад. В районе Первомайского ВС РФ прорвались на два километра в сторону Нетайлово, то есть к северу от населенного пункта.Наиболее успешным российское продвижение было под Первомайским, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке, отметил немецкий военный эксперт. Здесь украинские формирования не смогли сдержать натиск наступающих российских войск и были вынуждены оставить позиции, частично боевики ВСУ были уничтожены ВС РФ.Таким образом, ситуация на Авдеевском участке фронта характеризуется дальнейшими территориальными потерями ВСУ и продолжающимся продвижением российских войск. Перспективы украинской обороны западными экспертами оцениваются пессимистически, учитывая дефицит и личного состава, и боеприпасов у украинских формирований.

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