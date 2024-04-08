Немецкий военный эксперт утверждает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ по линии Бердычи-Первомайское и продвинулись на 2-3 километра

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Немецкий военный эксперт утверждает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ по линии Бердычи-Первомайское и продвинулись на 2-3 километра

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают теснить украинские формирования на Авдеевском участке фронта. К такому выводу пришел немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке, который проанализировал информацию о характере боевых действий на данном направлении.

По утверждению аналитика, российская армия все же смогла на ряде участков пробить оборону ВСУ по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое — Первомайское. Глубина продвижения, отмечает Репке, составляет приблизительно 2-3 километра.

В частности, в районе Тоненького российским подразделениям удалось прорваться примерно на три километра в сторону Уманского, то есть на запад. В районе Первомайского ВС РФ прорвались на два километра в сторону Нетайлово, то есть к северу от населенного пункта.


Наиболее успешным российское продвижение было под Первомайским, между Тоненьким и Уманским и в Семеновке, отметил немецкий военный эксперт. Здесь украинские формирования не смогли сдержать натиск наступающих российских войск и были вынуждены оставить позиции, частично боевики ВСУ были уничтожены ВС РФ.

Таким образом, ситуация на Авдеевском участке фронта характеризуется дальнейшими территориальными потерями ВСУ и продолжающимся продвижением российских войск. Перспективы украинской обороны западными экспертами оцениваются пессимистически, учитывая дефицит и личного состава, и боеприпасов у украинских формирований.
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    9 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 10:50
      Немецкий военный эксперт утверждает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ по линии Бердычи-Первомайское и продвинулись на 2-3 километра
      как они это делают ?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:31
        как они это делают ?

        Сводка нашего МО от 8 апреля 2024 г. ВС РФ продвинулись на километр между Бердычами и Орловкой... У нас Министерство Обороны узнаёт насколько продвинулись ВС РФ от Юлиана Репке, но делит это на два... На всякий случай... laughing Может Репке медиум и ему это снится по ночам...??? Главное чтобы сны его были вещими... good
    2. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +1
      Сегодня, 10:52
      ...да, как-то так на 7 апреля..
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:57
      Ждём остатки затрофеенных Абрамсов у нас в тылу,вмешиваться в предвыборную компанию байдена ,так вмешиваться.
    4. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 11:05
      военный эксперт Юлиан Рёпке, который проанализировал информацию о характере боевых действий на данном направлении.

      Репке известный анализатор и эксперт.....
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:29
        Вообще то про Уманское писали пару дней назад..Или все же аперед паровоза поскакали?
    5. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 11:13
      Немецкий военный эксперт утверждает, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ по линии Бердычи-Первомайское и продвинулись на 2-3 километра
      belay Первый отписался в телеграмме? Ай молодца! feel
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:13
      Глубина продвижения, отмечает Репке, составляет приблизительно 2-3 километра.
      Ну коль русофоб Репке сообщает об этом, то дела у ВСУ точно не важнецкие и вынуждены оставлять позиции. Киев скоро, так ранее горячо любимого ими Репке внесет в "Миротворец", вот это будет удар по махровому ненавистнику России.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:33
      Где и какие линии обороны есть у противника сейчас, где он сооружает следующие, по мере отступления?
      Оборонять населённые пункты, создавая там очаги обороны... можно, но при наличии необходимых ударных средств большой мощности, ничего таким образом удержать не получится, коль даже господствующие высоты они оборонять не могут, бомбовым ударом их выносят на раз, два.
      Понятно, что они не бегут, пока, но по мере стачивания резервов и средств поддержки, потрепанная пехота может перейти на ДРАП, а это катастрофа, для них и никакие рассуждения о выранивании линий, ненужных фортеций и прочее не не не, никого не обманет.

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