СМИ: Байден и Кисида могут договориться о строительстве совместного космодрома в Японии

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СМИ: Байден и Кисида могут договориться о строительстве совместного космодрома в Японии

США и Япония могут начать строительство космодрома на территории последней. Об этом пишет японское издание Nikkei.

По информации издания, на предстоящей 10 апреля встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды может обсуждаться вопрос строительства космодрома в стране. Этот космодром будет совместно эксплуатироваться и Токио, и Вашингтоном.

Однако для реализации данной инициативы Японии и США придется заключить соглашение о защите технологий в сфере ракетостроения и космоса от утечек информации. Ведь данные технологии имеют применение и в военной сфере. США заключают такие соглашения с целью обеспечения для себя возможности эксплуатации космодромов в других государствах. Следовательно, и с Японией должна быть реализована такая же схема.

Президент США и японский премьер-министр собираются обсудить также взаимодействие двух государств в сфере искусственного интеллекта, обговорить вопросы борьбы с распространением дезинформации в медийном пространстве.

В последнее время США и Япония активизировали переговоры о дальнейшем усугублении военного сотрудничества. Это связано с необходимостью для Вашингтона усилить свои позиции в сфере обороны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте нарастающего противостояния с Китаем и Россией. Япония в данном ключе рассматривается Вашингтоном в качестве ближайшего стратегического союзника, учитывая ее экономический и технологический потенциал.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 10:56
      «США и Япония могут начать строительство космодрома на территории последней» —

      — "Не валяй дурака,Япония!" ...
    2. Arzoo Ранг пользователя
      Arzoo
      +1
      Сегодня, 11:02
      Ищут возможности для быстрого восполнения спутниковой группировки на случай её внезапного уничтожения. Что в свете достижений корейской космической программы, становится более чем возможным.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:07
      Система привязки Японии работает по полной ,там такой договор будет ,что японцы на своем космодроме чихнуть не смогут
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 11:13
      Впервые в истории США
      астрономическое событие будет использовано в предвыборной Президентской гонке. Сегодня США погрузится на 4 минуты в атмосферу средневековья - полное солнечное затмение.Смысл всех статей об этом событии ,Байден - Солнце которого затмит Луна - Трамп.(или наоборт)Американец сядь подумай,это сигнал к консолидации.Вот красную кнопочку бы убрали подальше от Байдена,вдруг перемкнёт.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:22
        А вот зачем байдена 10 апреля в Японию сослали, от греха подальше. wassat
    5. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 11:15
      Япония ж идеальная страна для строительства взрывоопасных объектов, атомных реакторов и прочего. Почему спросите вы? Потому что там не трясет никогда (сэркэзм)
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 12:10
        Действительно, где же строить космодром, как ни в стране, где каждый квадратный километр сплошная сейсмоопасная зона. Вот можно возле Фукусимы, например.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 11:20
      США и Япония могут начать строительство космодрома на территории последней
      Над которым при очередном испытании будут пролетать ракеты КНДР с портретом тов. Ким Чен Ына. Вот это будет сюжет. Что-то американцы слишком активно задружились с японцами. Не к добру это.
    7. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:23
      Байден и Кисида могут договориться о строительстве совместного космодрома в Японии

      Интересно, за чей счет банкета??? И кто банкует???
      Строительство космодрома за счет Японии, а банковать будут матрасники. Неплохо пристроились янки.
      А у самураев, совсем начисто ошиблась память о кодексе бусидо. Позорище!
      Рабы они, на то и рабы у хозяина....

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