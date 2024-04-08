СМИ: Байден и Кисида могут договориться о строительстве совместного космодрома в Японии

США и Япония могут начать строительство космодрома на территории последней. Об этом пишет японское издание Nikkei.По информации издания, на предстоящей 10 апреля встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды может обсуждаться вопрос строительства космодрома в стране. Этот космодром будет совместно эксплуатироваться и Токио, и Вашингтоном.Однако для реализации данной инициативы Японии и США придется заключить соглашение о защите технологий в сфере ракетостроения и космоса от утечек информации. Ведь данные технологии имеют применение и в военной сфере. США заключают такие соглашения с целью обеспечения для себя возможности эксплуатации космодромов в других государствах. Следовательно, и с Японией должна быть реализована такая же схема.Президент США и японский премьер-министр собираются обсудить также взаимодействие двух государств в сфере искусственного интеллекта, обговорить вопросы борьбы с распространением дезинформации в медийном пространстве.В последнее время США и Япония активизировали переговоры о дальнейшем усугублении военного сотрудничества. Это связано с необходимостью для Вашингтона усилить свои позиции в сфере обороны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте нарастающего противостояния с Китаем и Россией. Япония в данном ключе рассматривается Вашингтоном в качестве ближайшего стратегического союзника, учитывая ее экономический и технологический потенциал.

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