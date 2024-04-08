Ростех сообщил о разработке новой линейки танковых выстрелов с учётом опыта СВО

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Ростех сообщил о разработке новой линейки танковых выстрелов с учётом опыта СВО

Российские танкисты получат новые снаряды, Ростех создает линейку улучшенных танковых выстрелов с учетом опыта специальной военной операции. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Специалисты госкорпорации внимательным образом изучают западную бронетехнику, попавшую в руки российских военных, а также данные о защите перспективных образцов, которые только планируются к принятию на вооружение стран НАТО. На основании этих данных разрабатывается линейка новых танковых выстрелов, которые в ближайшей перспективе поступят на вооружение российских войск.



Мы работаем на опережение и создаем новую линейку перспективных боеприпасов с улучшенными характеристиками. При этом учитываются параметры и особенности защиты трофейной бронетехники, данные по защите перспективных вражеских образцов, информация, получаемая от танкистов, принимающих участие в специальной военной операции

- приводит ТАСС слова Оздоева.

По словам представителя Ростеха, в разработке госкорпорации находится новый боеприпас, который "помножит на ноль" все усилия западных конструкторов по созданию новой защиты перспективных танков. Подробности Оздоев не привел.

Основными танками российской армии в СВО являются Т-72Б3, Т-90М и Т-80БВМ. Все эти машины вооружены танковой пушкой калибра 125 мм и используют снаряды, разработанные еще во времена Советского Союза. В арсенал танков входят осколочно-фугасные, бронебойно-подкалиберные и кумулятивные выстрелы. В 2019 году Техмаш сообщил о разработке новых снарядов "Манго-М" и "Свинец-2", но боевые действия показали, что необходима новая линейка боеприпасов.
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    17 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 11:04
      Вообще-то у нас и Росатом занимается танковыми выстрелами,но там всё очень секретно.Говорят у них всё хорошо.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 11:05
      Пора с поля боя вытащить пару Абрамс +Леопард2 и опробовать снаряды ,на реальной вражеской технике
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +4
        Сегодня, 11:11
        Не плохо бы иметь снаряд с дистанционным подрывом, но это ведет к доработке вооружения , а это уже другая история sad
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 11:16
          Цитата: НИКНН
          Не плохо бы иметь снаряд с дистанционным подрывом, но это ведет к доработке вооружения , а это уже другая история

          Там вариантов много ,линейку бы расширить не помешает .
        2. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          0
          Сегодня, 12:13
          Французы давно наладили выпуск взрывателей воздушного подрыва, с действием от встроенного радара, почему бы не наклепать своих? А так то да, нам бы очень не помешал танковый снаряд как у них, который запускают в сторону объекта, пролетая над которым он взрывается!
      2. Laksamana Besar Ранг пользователя
        Laksamana Besar
        0
        Сегодня, 11:58
        Первый Leopard 2A6 затрофеили ещё в июне прошлого года.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:18
      В лоб не всякую бронированию технику противника можно пробить, да и с бортов разной защиты стараются навестить, по максимому...
      По любому, абсолютно неубиваемой техники нет, потому как сделать из танка, сплошной бронированный объект, не реально... оно не поедет.
      1. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 11:23
        Современные 125мм танковые снаряды и так довели вес танков до 60-70тонн...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 11:37
          Однако же горят все и везде.
          Ладно в момент атаки, в отрыве от пехотной поддержки, могут и с бортов засадить, так теперь и на закрытых позициях не спрячешся!!! Прилетит с верху и кирдык!
          1. Zaurbek Ранг пользователя
            Zaurbek
            +1
            Сегодня, 11:39
            99% поражений танков не БОПС , а ФПВ, ПТРК и ОФ снаряды и мины.....думаю, что с учетом таких вызовов танки превратятся в каких то монстров
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 12:08
              Сухопутных "дрдноуты"... в фантастической литературе такое встречается часто...
              В реале задачи такой перед производителями никто не ставит ибо не реализуем, на данный момент.
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                +1
                Сегодня, 12:14
                на текущий момент наши танки являются самыми защищенными в мире (!)
                даже башня сверху на Т-72Б3М, Т-90М защищена ДЗ Реликт на 50-75% (мало)
                все Абрамы, Лео, Леклерки, Челленджеры, Меркавы - крыши башен "голые"
            2. valek97 Ранг пользователя
              valek97
              +1
              Сегодня, 12:13
              Не будет в привычном понимании. Перейдем на танки-пауки, мехов и подобную технику. Паук с 6-8 конечностями менее уязвимая цель, чем траки танков. Оснастить танки быстрым антидроновым манипулятором сверху не такая проблема думаю.
          2. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 12:07
            пора уже отказываться от танковых мангалов
            нужно ставить встроенную ДЗ Реликт на крышу башен танков и на люки командира и наводчика
            с вышибными внешними панелями
            + поверх них разнесенную ДЗ Реликт, как бортах с отгибаемыми внешними панелями
            + под разнесенной ДЗ ставить датчики КАЗ Арена-М и боеприпасы для поражения в верхней полусфере
            тот апгрейд возможен и с БМП-3 при помощи ДЗ Каркас и КАЗ Арена-М
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 12:15
              Не, не, не моя тема...
              Одно очевидно, нужно применять то, что наиболее эффективно, практично, удобно...
              1. Romario_Argo Ранг пользователя
                Romario_Argo
                0
                Сегодня, 12:21
                был в Питере объект 292 танк Т-80БВ с 152-мм гладкоствольной пушкой в 90-е,
                услили броню крыши башни, поставили поверх композит до 300-мм
                был вариант установки встроенной ДЗ
                как раз для защиты от попадания УАСов 152-мм сверху в крышу башни
                все нынешние ФПВ-дроны были бы как: слону-дробина
      2. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 12:11
        сделать из танка, сплошной бронированный объект, не реально

        но по пробовать можно, побольше ДЗ, поверх нее еще ДЗ и решетки + КАЗ
        можно внедрить 2 вспомогательные турбины на Т-90М для того чтобы установить ДЗ Малахит
        там током сжигаются БОПСы а кумулятивные струи разрушаются о магнитное поле

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