Ростех сообщил о разработке новой линейки танковых выстрелов с учётом опыта СВО
Российские танкисты получат новые снаряды, Ростех создает линейку улучшенных танковых выстрелов с учетом опыта специальной военной операции. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
Специалисты госкорпорации внимательным образом изучают западную бронетехнику, попавшую в руки российских военных, а также данные о защите перспективных образцов, которые только планируются к принятию на вооружение стран НАТО. На основании этих данных разрабатывается линейка новых танковых выстрелов, которые в ближайшей перспективе поступят на вооружение российских войск.
- приводит ТАСС слова Оздоева.
По словам представителя Ростеха, в разработке госкорпорации находится новый боеприпас, который "помножит на ноль" все усилия западных конструкторов по созданию новой защиты перспективных танков. Подробности Оздоев не привел.
Основными танками российской армии в СВО являются Т-72Б3, Т-90М и Т-80БВМ. Все эти машины вооружены танковой пушкой калибра 125 мм и используют снаряды, разработанные еще во времена Советского Союза. В арсенал танков входят осколочно-фугасные, бронебойно-подкалиберные и кумулятивные выстрелы. В 2019 году Техмаш сообщил о разработке новых снарядов "Манго-М" и "Свинец-2", но боевые действия показали, что необходима новая линейка боеприпасов.
Информация