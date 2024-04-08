Советник главы ДНР: на окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»*
На окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»* - украинского неонацистского вооруженного формирования. Большинство уничтоженных террористов располагалось в жилой многоэтажной застройке.
Об этом журналистам агентства ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Сколько именно боевиков было уничтожено, определить сложно, но речь идет, утверждает Кимаковский, о нескольких сотнях.
- поясняет советник главы республики.
Он отмечал ранее, что с 2014 года Часов Яр играл для украинских военных ключевую роль с точки зрения логистики, выполняя роль хаба для проведения ротаций, снабжения подразделений и т.д. Теперь же, когда окрестные дороги находятся под российским контролем, его значение утрачено.
Ранее в пресс-службе оборонного ведомства России сообщали, что военнослужащие воздушно-десантных войск РФ захватили опорный пункт на окраине Часова Яра. Российской атаке предшествовал мощный удар артиллерии и авиации по вражеским позициям. Наши бойцы на бронетехнике БМД-2 атаковали противника одновременно с разных сторон, применяя при этом стрелковое оружие, ручные осколочные гранаты и гранатометы.
Также есть информация об освобождении российскими военными Богдановки, которая расположена севернее Часова Яра. Там было уничтожено элитное подразделение украинских спецназовцев.
«Азов»* - запрещенная в России террористическая организация.
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