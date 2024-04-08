Советник главы ДНР: на окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»*

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Советник главы ДНР: на окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»*

На окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»* - украинского неонацистского вооруженного формирования. Большинство уничтоженных террористов располагалось в жилой многоэтажной застройке.

Об этом журналистам агентства ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Сколько именно боевиков было уничтожено, определить сложно, но речь идет, утверждает Кимаковский, о нескольких сотнях.

Точнее сказать трудно, поскольку они похоронены под завалами многоэтажек, в которых находились на момент ударов наших ВКС

- поясняет советник главы республики.

Он отмечал ранее, что с 2014 года Часов Яр играл для украинских военных ключевую роль с точки зрения логистики, выполняя роль хаба для проведения ротаций, снабжения подразделений и т.д. Теперь же, когда окрестные дороги находятся под российским контролем, его значение утрачено.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства России сообщали, что военнослужащие воздушно-десантных войск РФ захватили опорный пункт на окраине Часова Яра. Российской атаке предшествовал мощный удар артиллерии и авиации по вражеским позициям. Наши бойцы на бронетехнике БМД-2 атаковали противника одновременно с разных сторон, применяя при этом стрелковое оружие, ручные осколочные гранаты и гранатометы.

Также есть информация об освобождении российскими военными Богдановки, которая расположена севернее Часова Яра. Там было уничтожено элитное подразделение украинских спецназовцев.


«Азов»* - запрещенная в России террористическая организация.
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21 комментарий
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  1. Чёрный Ранг пользователя
    Чёрный
    +13
    Сегодня, 11:08
    Если так, то это шикарно...свинина в аду резко подешевеет
    1. Egeny Ранг пользователя
      Egeny
      +1
      Сегодня, 11:17
      ...возможно и так, ждём направление главного удара.
    2. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      0
      Сегодня, 11:36
      Может удастся их свиные бандеровские тушки выменять на наших пленных?
    3. ученый Ранг пользователя
      ученый
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Чёрный
      свинина в аду резко подешевеет

      Весенний день год кормит.
    4. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 11:53
      Если так, то это шикарно...
      Особенно на фоне совсем свежей новости, что Сырский перевел их туда для усиления и стабилизации фронта. А тут их оперативно к гуриям.
      Всегда бы так.
  2. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    +9
    Сегодня, 11:08
    Хорошая новость если действительно несколько сотен упырей...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 11:10
    «Они похоронены под завалами многоэтажек» —

    — И больше никаких Турций ...
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:11
    они похоронены под завалами многоэтажек, в которых находились на момент ударов наших ВКС
    . А вот это серьёзный аргумент/предупреждение, для всяких разных... "так заровняем, что не надо будет хоронить!!!"
  5. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +6
    Сегодня, 11:14
    Счет на сотни, когда дело касается тушек нациков это хорошо. Это даже празднично. Хотя почему даже? Просто празднично! sad
  6. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +11
    Сегодня, 11:15
    ФАБы не разбирают где "Азовы" ,а где "Правые секторы" , позавчера например в здании техникума в Часов Яре ФАБ приголубил порядка 50 чел. ССО Украины и "правосектантов" ,а сегодня ночью был нанесен удар ВКС РФ по 3 и 5 цеху часовярского огнеупорного комбината где базировался ремонтный цех ВСУ. Уничтожена техника и до 100 человек личного состава.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      , позавчера например в здании техникума в Часов Яре ФАБ приголубил порядка 50 чел.

      По последним данным наши штурмовые подразделения занимают участки в районе Часовоярского училища №77. Находится ли под контролем само здание училища - неизвестно, но оно весьма большое.
      ВСУ занимают в основном высотную застройку западнее и готовятся к боям. Но с севера и юга "Канала" находятся глубокие урочища, по которым можно зайти в тыл противника.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 11:50
        ВСУ занимают подвалы в высотной застройке и периодически высовывают свои головы в перерывах между ударами ВКС РФ , основная проблема для наших штурмов, это минные заграждения и FPW дроны.
    2. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:00
      Главное не сбавлять темп применения УМПК/УМПБ ,а лучше его увеличить.

      .Даже "переможные" OSINT-сервисы, близкие к МО Небратии называют планирующие бимбы средством, против которого у збройносыл на данный момент нет качественных ответных мер. За прошедшие месяцы 2024 года, если верить сведениям неприятеля, ВС РФ использовали три с половиной тысячи всевозможных ФАБов с УМПК, что в шестнадцать (!) раз превышает показатели 2023 года. За 11-17 марта текущего года таковых прилетело более семисот (информация, опубличенная самим Зе). За апрель можно ожидать такое же количество прилётов, как за январь – март, вместе взятые. Вот такие темпы работы ВПК не могут не радовать.


      https://dzen.ru/a/ZhOHil_j1E4bMyu_

      Для сравнения.Применение JDAM американцами в конфликтах.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:17
    Азовцы* выкидывайте гаджеты от Абрамовича,они перепрошитые! laughing
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:21
    Прямо таки подтвердили славу российского солдата!
    Бейте нацистскую гадину без пощады и сожаленья!
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:23
    На окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»*
    Прекрасная новость, как и сообщение об уничтожении украинского элитного спецназа. Нашим ребятам удачи.
  10. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    0
    Сегодня, 11:25
    на окраине Часова Яра ликвидирована большая группа боевиков «Азова»

    Интересно, а кто-то успел смазать пятки салом??? recourse
    1. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 11:55
      Интересно, а кто-то успел смазать пятки салом???
      Конечно. Но только пятки. Несмазанные тушки остались под завалами.
  11. brusia Ранг пользователя
    brusia
    0
    Сегодня, 12:06
    Название города Часов-Яр не склоняется по падежам. И все паблики и новостные площадки друг у друга копируют эту ошибку.
  12. Hagen Ранг пользователя
    Hagen
    0
    Сегодня, 12:11
    По другим источникам, сслающимся тоже на Кимаковского, наши ВКС накрыли колонну машин, перевозящую лс 3 ОШБр, которую в качестве резерва перебрасывали в ЧЯ. Поражено десятки человек по сведениям разведки. Думаю стоит подождать уточненных данных. Но отрадно в любом случае, что перемещение резервов ВСУ активно контролируется нашими ВС.
  13. ЯсеньПосейдонов Ранг пользователя
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 12:20
    Вот только такой "экстракшен" и должен быть.

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