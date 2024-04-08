Осуждённая за коррупцию экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на спецоперацию
К российским бывшим чиновникам, осужденным за коррупционные преступления и просящим отправить их на фронт для участия в специальной военной операции ВС РФ, добавились и отбывающие наказание экс-чиновницы.
Член ОНК Москвы Арслан Хасавов рассказал, что с просьбой отправить ее на фронт обратилась экс-министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, Арина подала заявление о приеме на военную службу в зоне проведения специальной военной операции. Ранее Арину Новосельскую осудили на 10 лет лишения свободы за преступления коррупционного характера.
Женщина, занимавшая пост министра культуры Крыма с 2014 по 2021 годы, получила 25 миллионов рублей от владельца одной из фирм. За крупную сумму она собиралась «закрыть глаза» на определенные недочеты при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Как стало известно следствию, экс-министр собиралась купить своему сыну Давиду квартиру в Москве на восемнадцатилетие. Однако в ноябре 2021 года чиновница была арестована правоохранительными органами. В июле 2023 года она была осуждена на 10 лет лишения свободы.
Таким образом, по информации Telegram-канала Baza, женщина решила с риском для жизни искупить свою вину в зоне проведения специальной военной операции. Однако маловероятно, что женщину могут взять в состав действующих на фронте подразделений, учитывая, что из мест лишения свободы обычно отправляют в штурмовые подразделения.
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