Осуждённая за коррупцию экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на спецоперацию

52
Осуждённая за коррупцию экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на спецоперацию

К российским бывшим чиновникам, осужденным за коррупционные преступления и просящим отправить их на фронт для участия в специальной военной операции ВС РФ, добавились и отбывающие наказание экс-чиновницы.

Член ОНК Москвы Арслан Хасавов рассказал, что с просьбой отправить ее на фронт обратилась экс-министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, Арина подала заявление о приеме на военную службу в зоне проведения специальной военной операции. Ранее Арину Новосельскую осудили на 10 лет лишения свободы за преступления коррупционного характера.

Женщина, занимавшая пост министра культуры Крыма с 2014 по 2021 годы, получила 25 миллионов рублей от владельца одной из фирм. За крупную сумму она собиралась «закрыть глаза» на определенные недочеты при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Как стало известно следствию, экс-министр собиралась купить своему сыну Давиду квартиру в Москве на восемнадцатилетие. Однако в ноябре 2021 года чиновница была арестована правоохранительными органами. В июле 2023 года она была осуждена на 10 лет лишения свободы.

Таким образом, по информации Telegram-канала Baza, женщина решила с риском для жизни искупить свою вину в зоне проведения специальной военной операции. Однако маловероятно, что женщину могут взять в состав действующих на фронте подразделений, учитывая, что из мест лишения свободы обычно отправляют в штурмовые подразделения.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    52 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +13
      Сегодня, 11:29
      Чиновников, осужденных за коррупцию, нельзя отправлять на СВО. Если предали в мирное время, нет никакой гарантии, что не повторят это ещё раз...
      Таким образом, по информации Telegram-канала Baza, женщина решила с риском для жизни искупить свою вину в зоне проведения специальной военной операции.

      В качестве биологического оружия?
      * * *
      Чем-то похожа на артистку, что сыграла роль подруги Фокса из «Место встречи изменить нельзя». Аня из вагона-ресторана...
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:40
        Если не ошибаюсь,эта Аня ( артистка) вышла замуж за Иранского миллионера,который обеспечивает при СССР поставки западной компьютерной техники.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 11:48
          Цитата: tralflot1832
          Если не ошибаюсь, эта Аня ( артистка) вышла замуж за Иранского миллионера

          Сегодня Татьяна Ткач проживает в Питере, снимается в современных сериалах и часто устраивает творческие встречи со зрителями.

          https://dzen.ru/a/XJJECdnvyAC0oIVx
          * * *
          Не спутаешь:
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 11:41
        Осуждённая за коррупцию экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на спецоперацию[/i]

        [i]В качестве биологического оружия?

        А в качестве кого её ёще можно отправить на спецоперацию...??? Судя по её хитро продуманному фейсу, она на любой должности найдет как и что бюджетное тырить... Сидит...??? Вот и пусть сидит на попе ровно, пока срок не добавили...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 12:21
          В роли Плохишки.Сдаст всех и Военную Тайну...Добавить ей еще сроку!
      3. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 11:46
        Толку то от неё на СВО? Навыки санитарки, навыки снайперши, навыки оператора дрона есть? -Нет! Так пусть сидит дальше... а её Додик пусть ей передачи таскает...
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 11:51
          Цитата: Peter1First
          Навыки санитарки, навыки снайперши, навыки оператора дрона есть?

          Поварихой, водителем и ППЖ.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 11:54
            Наверно готовить такие не умеют - их обслуга кормит.....
            Во всяком случае я бы не рискнул - уж лучше тушенку с хлебом. Безопаснее.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 12:06
        Захотела искупить свою вину-пусть как все пройдет переподготовку и идёт медсестрой,поворихой,снайпером-на кого обучат,пусть тем и воюет!Крысятничать начнёт или малодушничать,там её быстро и прикопают,миндальничать не будет!
    2. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 11:30
      Женщина в гневе страшнее ядерной войны. Можно отправлять, прорыв фронта обеспечен.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 11:41
        СВО- не помойка. Там- лучшие! Пусть сидит.
    3. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +6
      Сегодня, 11:33
      получила 25 миллионов рублей от владельца одной из фирм
      25 мил.руб и все? Почти кристально честный чиновник.
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +3
        Сегодня, 11:38
        Пытается найти ту самую, нужную дверь.
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 11:56
        Это только то,что смогли доказать,а так эта "кристально честный чиновник" наверняка поболее хапнула за свою чиновничью жизнь. Коррупция трудно доказуемая вещь,если нет заявления с одной стороны. А откуда заявлениям взяться когда,как правило она(коррупция)выгодна обеим сторонам.
        1. Керенский Ранг пользователя
          Керенский
          0
          Сегодня, 12:38
          а так эта "кристально честный чиновник" наверняка поболее хапнула за свою чиновничью жизнь.

          - Говорят, Вы взяточник!
          - Говорят они! А почему не несут?!
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:33
      «Женщина решила с риском для жизни искупить свою вину в зоне проведения специальной военной операции» —

      — Макияжем рискнуть решила ...
    5. ГИС Ранг пользователя
      ГИС
      +4
      Сегодня, 11:33
      как по мне то тут практичный и холодный рассчет: пройти через СВо и "обелить " свой статус, а далее снова " по каръерной лестнице" вверх.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +10
        Сегодня, 11:36
        Причём расчёт на то что женщину на передовую не пошлют, отсидится при штабе а срок скостят. Хитрит дамочка feel
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          0
          Сегодня, 12:05
          Правильно,только побудет в штабе чуть-чуть,а там и справочку об инвалидности или болезни сделает.
      2. FoBoss_VM Ранг пользователя
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 11:36
        Пусть лучше анус отбелит. Это ей точно поможет ))
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 11:38
          Так уже наверно. Брови забацаные, губы тоже. В аккурат с таким макияжем в окопы.
      3. cpls22 Ранг пользователя
        cpls22
        0
        Сегодня, 12:32
        Цитата: ГИС
        как по мне то тут практичный и холодный рассчет: пройти через СВо и "обелить " свой статус, а далее снова " по каръерной лестнице" вверх.

        Или того хуже - перекинуться на ту сторону, предварительно доказав свою преданность работой на врага. Тут не надо даже квартиру в Киеве обещать - сидеть в РФ, или где-нибудь в Испании на пляже валяться - разные вещи
    6. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +4
      Сегодня, 11:34
      Что за дурь? Воровку отправить на фронт минетчицей без срока
    7. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +6
      Сегодня, 11:36
      Интересно , а кем она думает быть на фронте ? В качестве девки маркитантки? На большее то не сгодится
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:13
        Цитата: FoBoss_VM
        Интересно , а кем она думает быть на фронте ?

        Похоже, что всерьёз она не надеется на выполнение своей просьбы. Скорей, тут психологический расчёт на публичную реакцию - вот, мол, я какая, вся из себя сознательная и патриотичная, на окопы согласная. Пусть не возьмут, но вдруг пожалеют и скостят срок за "благородный порыв"? Как-то не верится в её раскаяние и готовность к риску после расчётливых махинаций в отношении детского центра.
    8. Arzoo Ранг пользователя
      Arzoo
      +1
      Сегодня, 11:36
      Интересно кем? Культурологом? Че она может быть полезна?
    9. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +1
      Сегодня, 11:37
      В качестве кого,она будет там?
      Танкист, артиллерист...?
      Хотя ,если рассудить, почему вместо неё не отправить пару тысяч чиновников,которых покуда не поймали на воровстве и взяточничестве.
      Они хотят (с их слов) быть ближе к народу,вот такой шанс надо им дать, будут благодарны нашему государству за почёт доверие и,что ,Родина воплотит ихние мечты
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:47
        Стесняюсь спросить (с), а в танк она влезет??
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 11:53
          Цитата: Nexcom
          Стесняюсь спросить (с), а в танк она влезет??

          Если только в торпедный аппарат... lol
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 11:54
            belay В люк танка не влезет, а в торпедный аппарат влезет????? Однако! laughing
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 12:06
              Цитата: Nexcom
              belay В люк танка не влезет, а в торпедный аппарат влезет????? Однако! laughing

              Там есть:
              Лодка имеет два торпедных аппарата 650-мм и четыре 533-мм

              Помню лазил в танк (Т-72) Всё снял, только комбинезон летний остался...Было тесновато...
        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:24
          На танк.В роли пугала...А вообще подобным надо срока давать на всю катушку.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:37
      Может всётаки стоит её на передовую,но в качестве кого?Или она надеется на место при штабе ,в том же Крыму?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:39
        Ну может она думает что боеприпасы сможет подносить.... lol
        Андрей hi
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 11:42
          Дмитрий,это жу- жу явно не спроста,адвокаты на воле работают.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 11:43
            Дык понятно, Андрей. 10 лет на киче то ей явно не охота сидеть.
            Вот и строит из себя патриотку. А потом ещё и пяткой в грудь себя будет пхать - типа да я там была, да я воевала и т.д.
          2. Mister22408 Ранг пользователя
            Mister22408
            0
            Сегодня, 12:33
            25 Лямов в одну харю не едят...Скорее не сдала дорогу наверх. Вот и пытаются вытащить...А сколько открытий чудных там по реставрации могло бы быть, если бы подняли подписанные акты скрытых работ, обнал субчиками через зарплатные карты и тд...Эт я фантазирую, канешна, ничего общего с реальностью это не имеет и совпадения случайны...:-)
        2. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 12:01
          А что... вон, заряжающей на Д-30 хотяб.
          Цитата: Nexcom
          что боеприпасы сможет подносить....

          Там даже проблема не в том, что сняряд больше 20кг только весит, не считая гильзы. Так все быстро нужно и аккуратно.... Я на физуху не жаловался, но на 2-й минуте ничинаешь подыхать
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 11:50
        Конечно надеется. И наверняка не безосновательно. Наховала по закромам и кубышкам до посадки, теперь рассчитывает подмазать "кого надо" и отправиться в "теплое местечко" где пули не свистят и дроны не летают. Такие должны от звонка до звонка сидеть.
    11. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 11:39
      Нехило так бабенка поднаварилась, на похлебку с сухариками точно хватит.
    12. brodyaga Ранг пользователя
      brodyaga
      0
      Сегодня, 11:40
      Правильно сказали для них СВО как стиралка. Лишить всего нажитого и на лесоповал сидеть. Вот же редиски надеются и на войне отсидеться.
    13. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 11:42
      Ей бы еще срок накинуть, за подобную хитровыделанность. Если уж решилась на подобной теме спекулировать, значит эта пройдоха не только не исправится, а еще продуманней станет.
    14. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      -1
      Сегодня, 11:42
      и на кой она там? Вряд ли она будет под пулями выносить наших парней с поля боя. Просто пиарится
    15. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 11:44
      Военно-полевой женой?
    16. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 11:46
      с просьбой отправить ее на фронт обратилась экс-министр культуры Республики Крым Арина Новосельская
      Если только фронтовую самодеятельность организовать, но ребятам там не до этого. В выдавшиеся часы отдыха сами поют и на гитаре играют, что не раз показывали в репортажах наших военкоров.
    17. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 11:49
      лишить всего выучить на санитарку а вот тогда идет в акопы
    18. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      0
      Сегодня, 11:50
      Надо создать полевые передвижные дома терпимости для такой категории з/к и "Добро пожаловать" на СВО lol ЧВК своего рода wink
    19. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 11:53
      Есть такой фильм "Догма" - комедия. Так вот там были врата церкви, пройдя через которые ты получал избавление от всех грехов. Донбасс стал этими вратами - ладно я понимаю когда человек кровью искупает и работой тяжелейшей. Но есть же и разного рода вот такие персонажи, Киркоровы, которые как только накосячат едут на Донбасс. Не должно так быть.
    20. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 11:59
      Осуждённая за коррупцию экс-министр культуры Крыма попросила отправить ее на спецоперацию
      В каком качестве? Раненых с передка выносить? Или кашеварить? Не в каптерку же ее сажать с таким приговором.
      И насколько ее физические кондиции позволяют активно работать, там, где и более развитые на износ?
    21. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      0
      Сегодня, 12:26
      Эту? Только в штурмовики.
    22. Mike77 Ранг пользователя
      Mike77
      0
      Сегодня, 12:27
      Нетрудно угадать , как предложат использовать эту тётю уважаемые комментаторы .
    23. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 12:39
      Неужто эта курица думает, что это надежный путь сбежать к чубакам?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»