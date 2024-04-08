Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и добровольцы Минобороны РФ

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Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и добровольцы Минобороны РФ

Российские власти продолжают расширять меры поддержки участников специальной военной операции и их семей и принимать соответствующие нормативно-правовые акты.

Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, своим постановлением от 5 апреля 2024 года оно утвердило новые меры поддержки добровольцев в составе Росгвардии, уровняв их во многом с добровольцами в составе Минобороны РФ.



В частности, лица, вступившие в добровольческие формирования войск национальной гвардии России, будут получать ежемесячные денежные компенсации, а период их пребывания в добровольческих формированиях будет включен в страховой стаж и в стаж работы. Они получат возможность досрочного выхода на пенсию и ряд других преимуществ. Семьи погибших добровольцев Росгвардии могут рассчитывать на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ.

Напомним, что ранее правительством России было утверждено удостоверение добровольца Росгвардии, подтверждающее его статус ветерана и дающее право на определенные льготы. Стоит отметить, что статус ветерана боевых действий дает его обладателю право на довольно широкий перечень социальных льгот.

Закон, позволяющий Росгвардии иметь добровольцев в своем составе, был подписан Владимиром Путиным в конце прошлого года. Этим
Законом добровольцы Росгвардии наделялись теми же правами, что и добровольцы Минобороны. Теперь эти меры утверждены правительством страны.
  • Официальный сайт Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
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4 комментария
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  1. ASAD Ранг пользователя
    ASAD
    +3
    Сегодня, 11:44
    Вполне логично, на новых территориях служба тоже не сахар будет.
  2. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    -4
    Сегодня, 11:50
    Неслишком много льгот для наемников
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +2
      Сегодня, 12:01
      Goga777-вы разницу между наемником и добровольцем хоть знаете?Зачем чепуху пишите?
  3. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 11:58
    если добровольцы попадают на СВО - то вопросов нет
    а если на формирование новых дивизий в новых армиях и корпусах вне СВО и областей где военное положение (?) - там выплат то таких уже не будет (?)

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