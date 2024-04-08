Добровольцы Росгвардии получат те же льготы, что и добровольцы Минобороны РФ
Российские власти продолжают расширять меры поддержки участников специальной военной операции и их семей и принимать соответствующие нормативно-правовые акты.
Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, своим постановлением от 5 апреля 2024 года оно утвердило новые меры поддержки добровольцев в составе Росгвардии, уровняв их во многом с добровольцами в составе Минобороны РФ.
В частности, лица, вступившие в добровольческие формирования войск национальной гвардии России, будут получать ежемесячные денежные компенсации, а период их пребывания в добровольческих формированиях будет включен в страховой стаж и в стаж работы. Они получат возможность досрочного выхода на пенсию и ряд других преимуществ. Семьи погибших добровольцев Росгвардии могут рассчитывать на компенсацию расходов по оплате услуг ЖКХ.
Напомним, что ранее правительством России было утверждено удостоверение добровольца Росгвардии, подтверждающее его статус ветерана и дающее право на определенные льготы. Стоит отметить, что статус ветерана боевых действий дает его обладателю право на довольно широкий перечень социальных льгот.
Закон, позволяющий Росгвардии иметь добровольцев в своем составе, был подписан Владимиром Путиным в конце прошлого года. Этим
Законом добровольцы Росгвардии наделялись теми же правами, что и добровольцы Минобороны. Теперь эти меры утверждены правительством страны.
- Официальный сайт Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
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