Теракт в «Крокус Сити»: как Запад создавал версию с исламистами

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Теракт в «Крокус Сити»: как Запад создавал версию с исламистами

22 марта текущего года Россию и весь цивилизованный мир потрясла новость о страшной трагедии, произошедшей в Подмосковье. Четыре террориста ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл», начали расстреливать людей из автоматического оружия, а затем устроили пожар в комплексе. В результате чудовищного теракта погибли 144 человека и более 500 получили ранения различной степени тяжести.

Что характерно, «виновные» в совершении злодеяния были найдены уже через несколько часов, еще до того, как российские силовики задержали террористов в Брянской области.

Так, уже в полночь, признанный в РФ иноагентом, телеканал «Дождь» опубликовал скриншот с якобы заявлением одной из ячеек ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация*), где боевики берут на себя ответственность за совершенный теракт. Позднее данная информация была признана фейком, и первоисточник даже извинился за ее публикацию.



Между тем вышеупомянутое сообщение к тому моменту уже было широко растиражировано западными СМИ, и никто там даже не собирался признаваться в том, что не соответствует действительности. Версия с исламистами уже стала основной на Западе.

Более того, 24 марта появилось и видео, снятое от первого лица. То есть, исполнителями теракта. При этом опубликовано оно было на ресурсе, якобы принадлежащем той самой ячейке ИГИЛ*, которой приписывали первое фейковое сообщение.

Очевидно, что коллективный Запад изо всех сил пытался сделать виновной, созданную им же, террористическую организацию. Однако каждый здравомыслящий человек уже изначально заметил массу нестыковок в этой версии.

Во-первых, теракт в «Крокусе» не имел религиозного подтекста, собственно, как и любого другого. Террористы просто убивали людей, без каких-либо заявлений или требований.

Во-вторых, после совершения преступления исполнители теракта изо всех сил пытались спасти свои жизни и скрыться, а на допросе дрожали от страха, что никак не похоже на идеологически «промытых» и готовых в любой момент принять смерть боевиков.

В-третьих, на фоне ситуации в секторе Газа активность ИГИЛ* выглядит куда более логичной на территории Израиля, но в еврейском государстве с 7 октября прошлого года не произошло ни одной атаки исламистов.

В свою очередь, есть факты, которые косвенно указывают на то, что к теракту причастен сам Запад. Вероятно, именно поэтому там так рьяно настаивают на версии с ИГ*.

В частности, выглядит странным предупреждение со стороны западных спецслужб о готовящемся теракте, но при этом без каких-либо подробностей, которые могли бы помочь его предотвратить.

Затем последовали призывы американского и британского посольств в РФ к своим гражданам не посещать массовых мероприятий.

Однако наиболее «зловещим» выглядит визит экс-президента США Барака Обамы, который по совместительству является создателем ИГИЛ*, к действующему премьеру Великобритании Риши Сунаку. Их встреча состоялась за четыре дня до теракта в «Крокусе». При этом британские СМИ, что называется, обошли данный визит стороной.

Наконец, и мотив у коллективного Запада имеется. Ведь страшная трагедия произошла после оглушительного успеха Владимира Путина на выборах президента, явка на которые стала рекордной в новейшей истории РФ, что указывает на сильнейшую консолидацию российского общества. Вероятно, этим кровавым терактом США и их союзники пытались запугать российских граждан и посеять недоверие к действующим властям, которые якобы не смогут их защитить.

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5 комментариев
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  1. 220-volt Ранг пользователя
    220-volt
    +4
    Сегодня, 11:45
    Народ упорно интересуется: " Кто готовил коридор со стороны России?" Или у нас доступ к границе свободный?
  2. Комментарий был удален.
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:00
      "Может они еще точный адрес, дату и время, и место сказать должны были?"- если исходить из Вашей позиции то я могу предсказывать терракты со 1 000% точностью.
      Например, " В СШа в этом столетии будет много терактов и расстрелов маньяками мирных граждан"...
      И пусть потом попробуют сказать - что я их не предупреждал. Ага-ага....
  3. Zoer Ранг пользователя
    Zoer
    +1
    Сегодня, 11:56
    Вероятно, этим кровавым терактом США и их союзники пытались запугать российских граждан и посеять недоверие к действующим властям, которые якобы не смогут их защитить.

    Какое может быть доверие к этой власти, если она создала решето на границах с Таджикистаном, Узбекистаном и т.д. Когда стараниями наших властей, в стране бесконтрольно шатаются миллионы непонятных иностранцев, которые плевать хотели на ниши законы, наши традиции, на нас самих? Уже до смешного доходит, когда детишки этих мигрантов открыто посылают главу города в пешее эротическое и угрожают половым насилием. И по итогу им за это НИЧЕГО!!!
    КАК и КОГО такая власть может защитить?
  4. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +1
    Сегодня, 12:35
    Ну хорошо, предположим нашли заказчика. Вот если это США, а что изменится? Мы вдарим по ним в ответ? Мы как то отомстим? Нам тут то лодку потопят, то самолет собьют, то газопроводы взорвут, а мы возле белого дома даже пакета с эксрементами не оставили. Предположим украина, а что изменится? Мы начнем более ожесточенно и жестче воевать? тоже нет, разве что простые бойцы будут более мотивированы отомстить. Предположим Игил, и снова что изменится? опять ничего. Или предположим мигранты решили поубивать неверных, что изменится? Неужели ужесточат миграционную политику? Неужели отберут паспорта у всех понаехавших граждан? Просто ничего не изменится, шикарная политика не правда ли.... Зато да рекордная явка и консолидация Российского общества, видимо вокруг всех этих насущных вопросов...
  5. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 12:38
    выглядит странным предупреждение со стороны западных спецслужб о готовящемся теракте, но при этом без каких-либо подробностей, которые могли бы помочь его предотвратить.

    Статья очень далека от реальности. :((
    Американцы предупредили в начале марта о терактах в синагоге и Крокус Сити именно со стороны филиала Игил, неудивительно, что они сразу заявили, что это был Игил. Куда уж больше подробностей, если они прямо назвали место планируемого теракта.
    По синагоге террористов из филиала Игил взяли практически сразу.
    Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики запрещенного в РФ афганского "филиала" ИГИЛ.

    https://www.interfax.ru/russia/949428
    Замечу, никаких вопросов, что это был Игил, не возникло.
    В Крокус Сити прошли мастабные антиттерористические проверки, но, к сожалению, задержать террористов не удалось.
    Нас еще неделю назад предупреждали, что могут быть атаки — проходил инструктаж. Говорили, что делать, куда людей вести. Я был в принципе готов к этому. В ту неделю были самые жесткие проверки, с собаками ходили.
    — Проверки были 7-8 марта?
    — Да-да, в марте.

    https://www.sport-express.ru/obshchestvo/reviews/islam-halilov-intervyu-15-letnego-geroya-kotoryy-spas-sotni-lyudey-vo-vremya-terakta-v-krokus-siti-holle-2193664/
    Возникает очевидный вопрос- а почему, если заведомо знали, что теракт планируется именно в Крокус Сити элементарно не отправили туда на такое массовое мероприятие пару- тройку нарядов полиции, просто для подстраховки?
    К сожалению, этому есть неприятное объяснение. Президент 19 марта приказал считать сообщение о теракте провокацией американцев.
    https://tass.ru/politika/20283597
    А теперь все старательно делают вид, что ничего такого не было, и лепят версию, состоящую из одних прорех, нисколько не заботясь о её правдоподобности:((

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