Теракт в «Крокус Сити»: как Запад создавал версию с исламистами
22 марта текущего года Россию и весь цивилизованный мир потрясла новость о страшной трагедии, произошедшей в Подмосковье. Четыре террориста ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл», начали расстреливать людей из автоматического оружия, а затем устроили пожар в комплексе. В результате чудовищного теракта погибли 144 человека и более 500 получили ранения различной степени тяжести.
Что характерно, «виновные» в совершении злодеяния были найдены уже через несколько часов, еще до того, как российские силовики задержали террористов в Брянской области.
Так, уже в полночь, признанный в РФ иноагентом, телеканал «Дождь» опубликовал скриншот с якобы заявлением одной из ячеек ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация*), где боевики берут на себя ответственность за совершенный теракт. Позднее данная информация была признана фейком, и первоисточник даже извинился за ее публикацию.
Между тем вышеупомянутое сообщение к тому моменту уже было широко растиражировано западными СМИ, и никто там даже не собирался признаваться в том, что не соответствует действительности. Версия с исламистами уже стала основной на Западе.
Более того, 24 марта появилось и видео, снятое от первого лица. То есть, исполнителями теракта. При этом опубликовано оно было на ресурсе, якобы принадлежащем той самой ячейке ИГИЛ*, которой приписывали первое фейковое сообщение.
Очевидно, что коллективный Запад изо всех сил пытался сделать виновной, созданную им же, террористическую организацию. Однако каждый здравомыслящий человек уже изначально заметил массу нестыковок в этой версии.
Во-первых, теракт в «Крокусе» не имел религиозного подтекста, собственно, как и любого другого. Террористы просто убивали людей, без каких-либо заявлений или требований.
Во-вторых, после совершения преступления исполнители теракта изо всех сил пытались спасти свои жизни и скрыться, а на допросе дрожали от страха, что никак не похоже на идеологически «промытых» и готовых в любой момент принять смерть боевиков.
В-третьих, на фоне ситуации в секторе Газа активность ИГИЛ* выглядит куда более логичной на территории Израиля, но в еврейском государстве с 7 октября прошлого года не произошло ни одной атаки исламистов.
В свою очередь, есть факты, которые косвенно указывают на то, что к теракту причастен сам Запад. Вероятно, именно поэтому там так рьяно настаивают на версии с ИГ*.
В частности, выглядит странным предупреждение со стороны западных спецслужб о готовящемся теракте, но при этом без каких-либо подробностей, которые могли бы помочь его предотвратить.
Затем последовали призывы американского и британского посольств в РФ к своим гражданам не посещать массовых мероприятий.
Однако наиболее «зловещим» выглядит визит экс-президента США Барака Обамы, который по совместительству является создателем ИГИЛ*, к действующему премьеру Великобритании Риши Сунаку. Их встреча состоялась за четыре дня до теракта в «Крокусе». При этом британские СМИ, что называется, обошли данный визит стороной.
Наконец, и мотив у коллективного Запада имеется. Ведь страшная трагедия произошла после оглушительного успеха Владимира Путина на выборах президента, явка на которые стала рекордной в новейшей истории РФ, что указывает на сильнейшую консолидацию российского общества. Вероятно, этим кровавым терактом США и их союзники пытались запугать российских граждан и посеять недоверие к действующим властям, которые якобы не смогут их защитить.
- Военное обозрение
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