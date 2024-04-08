«Филадельфийский эксперимент»: противоминное размагничивание корабля послужило почвой для псевдонаучного мифа

Американский эскортный эсминец "Элдридж" был назван в честь командира летной эскадрильи ВВС США Джона Элдриджа, погибшего в 1942 году во время прикрытия высадки на Соломоновы острова. Корабли этого типа предназначались для конвоирования гражданских судов и не обладали мощными вооружениями.Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны "Элдридж" получил всемирную известность благодаря американскому журналисту Моррису Джессупу, написавшему книгу, посвященную анализу историй о встречах с НЛО. После публикации книги Джессуп получил письмо от некого Карлоса Мигеля Альенде, утверждавшего, что в 1943 году он стал свидетелем того, как эсминец "Элдридж" был обмотан какими-то проводами, после чего исчез чтобы появиться на расстоянии около трехсот километров от своего первоначального положения. При этом в письме упоминались загадочные исследования Альберта Эйнштейна и Николы Теслы в области теории поля и электромагнитной индукции. Почву для теорий заговора, в которых предполагается проведение американским командованием опытов над кораблем и его командой обильно удобрило совершенное Джессупом в 1959 году самоубийство.В 1984 году в США был снят фильм "Филадельфийский эксперимент", в котором утверждалось, что в результате исследования принципа телепортации из ста с лишним членов экипажа "Элдриджа" лишь 17 человек сохранили психическое и физическое здоровье. Остальные же, по версии создателей фильма, либо исчезли, либо сошли с ума, либо буквально вросли в палубу и надстройки эсминца.Морские противокорабельные мины широко применялись со времен Первой мировой войны. Принцип действия донных мин с бесконтактным взрывателем при этом был основан на принципе индукционной катушки. В 1920 году в СССР был изобретен трал Шрейбера - Павлинова, способный обнаруживать и обезвреживать такие мины. Для борьбы с донными минами применялись специально оборудованные суда. Также с бесконтактными минами боролись путем размагничивания судна обмоточным либо безобмоточным способом.Таким образом, послужившее почвой для теории о неком загадочном эксперименте оборачивание эсминца "Элдридж" проводами, вероятнее всего, было частью процесса размагничивания корабля.