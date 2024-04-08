«Филадельфийский эксперимент»: противоминное размагничивание корабля послужило почвой для псевдонаучного мифа

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«Филадельфийский эксперимент»: противоминное размагничивание корабля послужило почвой для псевдонаучного мифа

Американский эскортный эсминец "Элдридж" был назван в честь командира летной эскадрильи ВВС США Джона Элдриджа, погибшего в 1942 году во время прикрытия высадки на Соломоновы острова. Корабли этого типа предназначались для конвоирования гражданских судов и не обладали мощными вооружениями.

Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны "Элдридж" получил всемирную известность благодаря американскому журналисту Моррису Джессупу, написавшему книгу, посвященную анализу историй о встречах с НЛО. После публикации книги Джессуп получил письмо от некого Карлоса Мигеля Альенде, утверждавшего, что в 1943 году он стал свидетелем того, как эсминец "Элдридж" был обмотан какими-то проводами, после чего исчез чтобы появиться на расстоянии около трехсот километров от своего первоначального положения. При этом в письме упоминались загадочные исследования Альберта Эйнштейна и Николы Теслы в области теории поля и электромагнитной индукции. Почву для теорий заговора, в которых предполагается проведение американским командованием опытов над кораблем и его командой обильно удобрило совершенное Джессупом в 1959 году самоубийство.



В 1984 году в США был снят фильм "Филадельфийский эксперимент", в котором утверждалось, что в результате исследования принципа телепортации из ста с лишним членов экипажа "Элдриджа" лишь 17 человек сохранили психическое и физическое здоровье. Остальные же, по версии создателей фильма, либо исчезли, либо сошли с ума, либо буквально вросли в палубу и надстройки эсминца.



Морские противокорабельные мины широко применялись со времен Первой мировой войны. Принцип действия донных мин с бесконтактным взрывателем при этом был основан на принципе индукционной катушки. В 1920 году в СССР был изобретен трал Шрейбера - Павлинова, способный обнаруживать и обезвреживать такие мины. Для борьбы с донными минами применялись специально оборудованные суда. Также с бесконтактными минами боролись путем размагничивания судна обмоточным либо безобмоточным способом.



Таким образом, послужившее почвой для теории о неком загадочном эксперименте оборачивание эсминца "Элдридж" проводами, вероятнее всего, было частью процесса размагничивания корабля.

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    3 комментария
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    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:51
      Каких только баек не ходит в мире...
      У нас типа в шахту радиоактивные отходы ТЗшками с АЭС возили и сливали belay belay lol - бабульки говорили.
      И никакие доводы- что нет- на них не действовали lol lol
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 12:03
        просто очередная версия очередного " разоблачителя"...таких- десятки.
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 12:10
      Водолазы на /в болотах работают? Или они там живут?
      Все вертолетчики=альпинисты, тк очень быстро могут на/над вершиной появиься.
      А уж повара, которые специи кладут в щи и борщ-йоги и маги

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