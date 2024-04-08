Вторая партия российских ударных вертолётов Ми-35М прибыла в Белоруссию
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Белорусские военные получили вторую партию российских ударных вертолетов Ми-35М, машины прибыли в Белоруссию своим ходом накануне, преодолев более 2 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.
Вторая партия Ми-35М поступила на вооружение белорусских войск, вертолеты приземлились на одном из аэродромов Минобороны республики. Всего в партии четыре вертолета, пилотировали их белорусские пилоты, прошедшие специальную подготовку в учебном центре Вооруженных Сил Российской Федерации. Протяженность маршрута до места назначения составила более 2-х тысяч километров.
Постановка на вооружение новейших вертолетов – это знаковое событие не только для ВВС и войск ПВО, но и для Вооруженных Сил в целом. Сегодня начинают свою летную жизнь четыре новых машины. Уверен, что они будут долго и качественно служить на благо нашей страны
- заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации полковник Леонид Давидович.
Ми-35М – глубокая модернизация транспортно-боевого вертолета Ми-24. Многоцелевой ударно-транспортный вертолет предназначен для поражения бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя, десанта и эвакуации раненых. Помимо этого вертолет может использоваться для перевозки различных грузов в кабине и на внешней подвеске.
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