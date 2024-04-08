Странное заявление: главы МИД Британии и Франции объявили о создании «обновлённой Антанты»

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Странное заявление: главы МИД Британии и Франции объявили о создании «обновлённой Антанты»

Главы МИД Британии и Франции – Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне – объявили о создании «обновленной Антанты». Такое странное заявление было сделано именно сегодня, так как две страны отмечают в этот день 120-ю годовщину создания военно-политического союза, полное название которого переводится как «сердечное согласие».

Совместное обращение двух министров было опубликовано в британской газете The Telegraph.



И хотя в Антанте, которая стала победителем в Первой мировой войне, участвовала и Россия, в новоиспеченном союзе нашу страну уже рассматривают как потенциального противника. Авторы колонки выступают за ее поражение в украинском конфликте.

Украина должна выиграть эту войну

- утверждают Кэмерон и Сежурне.

По их мнению, поражение киевского режима станет поражением для всей западной системы. По их мнению, государства Запада обязаны остановить Россию, даже если за это придется заплатить большую цену. Ведь если этого сделать не удастся, считают авторы материала, то цена такого развития событий будет неизмеримо большей.

Впрочем, российские должностные лица ранее неоднократно заявляли, что военная победа над Россией невозможна.

К началу прошлого века в Европе был создан союз для противодействия растущим амбициям Германии и Австро-Венгрии – Антанта. Изначально его заключили Британия и Франция, прекратив соперничество за контроль над колониями. Вскоре к альянсу присоединилась и Россия, сыгравшая в нем впоследствии ключевую роль.
  • Посольство Франции в Великобритании
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18 комментариев
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  1. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 12:14
    Нельзя дважды войти в одну реку. Ну какая, блин, Антанта? Римскую империю лучше сразу воскресить, как раз других членов НАТО добавить.
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:15
      Понтануться захотели.
      Но за инфу по ракетам им спасибо.Вскрытие франко-британской Storm Shadow(Scalp).
      Не так давно еще одна ракета этого типа попала в распоряжение российских военных в хорошем состоянии для изучения.

      https://t.me/videoelektronic/1735

      . Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow. Видео сняли корреспонденты РИА Новости.

      Полученные при разборе ракеты данные передают разным ведомствам, в том числе для совершенствования работы ПВО.


      https://m.vk.com/wall-15755094_45201433
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -1
        Сегодня, 12:22
        Пусть придвинутмя поближе друг другу. Чем гуще трава, тем легче косить.
        Главное - шоб очередного колчака и деникина не нашлось.
      2. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 12:24
        Предупрежден значит вооружен.

        .Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.
        По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.


        https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:19
      Ну,это же пиар на юбилее..Насчет "не допустить любыми средствами"?Не сомневаюсь,вплоть до массовых терактов.Это они умеют
    3. ABC-schütze Ранг пользователя
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 12:33
      Римской Империи нынешним "европейцам" уже не создать никогда.

      Кишка тонка и мелковаты больно по "потенциям и культуре", по сравнению со славными ромеями, свою Империю СОЗДАВАВШИМИ...

      А нынешние "европейцы", - полные клоны тех мелкотравчатых "римлян", кто до них созданную культуру и Империю "профукал"...
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:15
    России просто демонстрируют что вновь они могут объединиться как раньше, но на этот раз пойти против нас.
    Типа бойтесь русские.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:16
    «И хотя в Антанте, которая стала победителем в Первой мировой войне, участвовала и Россия, в новоиспеченном союзе нашу страну уже рассматривают как потенциального противника» —

    "Пусть бандой окружат на́нятой,
    стальной изливаются ле́евой, —
    России не быть под Антантой" ...
    (В.В.Маяковский,Левый марш,1918 г.)
  4. Солдатов В. Ранг пользователя
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 12:25
    Исторически всё повторяется, сколько раз за тысячу лет нападали на Россию все окружающие нас страны.
    И тысячу лет стоит Россия. И в этот раз выстоим. soldier
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:27
    Главы МИД Британии и Франции – Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне – объявили о создании «обновленной Антанты»
    Заигрались они уже в противостояние России и заигрались до ручки предполагая, что им ни чего не грозит. Но часто проверка на "слабо" заканчивается для любителя проверить плачевно.
    Украина должна выиграть эту войну
    Так когда французы с британцами войдут на территорию украины, чтобы лечь костьми?
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:32
      Писали что Блинкен осадил Микрона. Заявил что если френчи полезут на украину, то 5 статья НАТО не будет работать и никакой помощи в виде ввода американских военнослужащих френчам не будет - сам влезли, сами и разбирайтесь.

      Блинкен отказал Макрону в поддержке ввода армии на Украину
      https://www.kp.ru/online/news/5754563/
  6. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    0
    Сегодня, 12:28
    Название таких шаек давно уже изобретено имя им - ОПГ
  7. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 12:29
    Антанта эта вроде как плохо закончила. Опять те же грабли? И это при том, что противостояла им разрушенная Россия и РККА в лаптях.
  8. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:31
    МИД Британии и Франции объявили о создании «обновлённой Антанты»

    А Польшу или трибалтов вместо России не забыли в Антанту включить?..
    1. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 12:39
      Польша и прибалты были тогда частью России, как и Финляндия. Видимо, боятся параллелей.
  9. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:33
    По их мнению, поражение киевского режима станет поражением для всей западной системы.

    Что-то измельчала западная система, если она стала сравнивать себя с ошмётками Украины и позиционирует её «кощеевой иглой» для Европы...
    По их мнению, государства Запада обязаны остановить Россию, даже если за это придется заплатить большую цену.

    Лев и Петух решили всё-таки вытащить Медведя из берлоги...
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:37
      А куда им придётся бежать, когда Медведь реально вылезет из берлоги разозлившимся не на шутку??? Успеют сдриснуть? what
  10. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:37
    Страны " Новой Антанты( наты)" ни как не поймут они могут командовать только между собой и то невсегда и не везде и не всеми..Кстати сейчас идёт совместная пресконференция старушки Йелен в КНР.Вывод один - она не достаточно глубоко кланялась.Теперь очередь Блинкина.А как дышали как дышали. laughing

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