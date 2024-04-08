Странное заявление: главы МИД Британии и Франции объявили о создании «обновлённой Антанты»
Главы МИД Британии и Франции – Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне – объявили о создании «обновленной Антанты». Такое странное заявление было сделано именно сегодня, так как две страны отмечают в этот день 120-ю годовщину создания военно-политического союза, полное название которого переводится как «сердечное согласие».
Совместное обращение двух министров было опубликовано в британской газете The Telegraph.
И хотя в Антанте, которая стала победителем в Первой мировой войне, участвовала и Россия, в новоиспеченном союзе нашу страну уже рассматривают как потенциального противника. Авторы колонки выступают за ее поражение в украинском конфликте.
- утверждают Кэмерон и Сежурне.
По их мнению, поражение киевского режима станет поражением для всей западной системы. По их мнению, государства Запада обязаны остановить Россию, даже если за это придется заплатить большую цену. Ведь если этого сделать не удастся, считают авторы материала, то цена такого развития событий будет неизмеримо большей.
Впрочем, российские должностные лица ранее неоднократно заявляли, что военная победа над Россией невозможна.
К началу прошлого века в Европе был создан союз для противодействия растущим амбициям Германии и Австро-Венгрии – Антанта. Изначально его заключили Британия и Франция, прекратив соперничество за контроль над колониями. Вскоре к альянсу присоединилась и Россия, сыгравшая в нем впоследствии ключевую роль.
- Посольство Франции в Великобритании
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