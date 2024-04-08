Тема мобилизации и уклонистов на Украине сегодня уступает разве, что проблеме дефицита боеприпасов для ВСУ. В то же время, осуждая военнообязанных гражданских, сами украинские силовики, мягко говоря, не отличаются энтузиазмом в плане защиты своей страны.Так, в ходе своего недавнего интервью общественный деятель и основатель агентства, помогающего украинским гражданам трудоустроиться за рубежом, Владимир Панчак рассказал о курьезном случае, произошедшем в Черновицкой области.С его слов, часть сотрудников госпогранслужбы региона 8 апреля должны были отправиться на фронт, как он выразился, штурмовиками. Однако, узнав о своей участи, порядка двадцати украинских пограничников сразу же сбежали в Молдову. И это те, кто ежедневно ловил своих сограждан, также пытавшихся сохранить себе жизнь.В свою очередь, собеседник Панчака, комментируя его слова, заявил, что украинские силовики смелые только тогда, когда в ходе мобилизации ловят простых гражданских на улицах. При этом сами они защищать родину желанием не горят. Однако он добавил, что рано или поздно полиция и сотрудники других силовых органов таки отправятся на фронт.Напомним, что на Украине прямо сейчас принимаются нормативы, призванные ужесточить мобилизацию. Целью киевского режима является призыв в ряды ВСУ порядка полумиллиона военнообязанных. При этом большинство экспертов крайне скептически относятся к планам режима Зеленского, заявляя, что на Украине уже не осталось кого мобилизовать.

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