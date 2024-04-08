Порядка двадцати украинских пограничников сбежали в Молдову, чтобы не идти на фронт

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Порядка двадцати украинских пограничников сбежали в Молдову, чтобы не идти на фронт

Тема мобилизации и уклонистов на Украине сегодня уступает разве, что проблеме дефицита боеприпасов для ВСУ. В то же время, осуждая военнообязанных гражданских, сами украинские силовики, мягко говоря, не отличаются энтузиазмом в плане защиты своей страны.

Так, в ходе своего недавнего интервью общественный деятель и основатель агентства, помогающего украинским гражданам трудоустроиться за рубежом, Владимир Панчак рассказал о курьезном случае, произошедшем в Черновицкой области.



С его слов, часть сотрудников госпогранслужбы региона 8 апреля должны были отправиться на фронт, как он выразился, штурмовиками. Однако, узнав о своей участи, порядка двадцати украинских пограничников сразу же сбежали в Молдову. И это те, кто ежедневно ловил своих сограждан, также пытавшихся сохранить себе жизнь.

В свою очередь, собеседник Панчака, комментируя его слова, заявил, что украинские силовики смелые только тогда, когда в ходе мобилизации ловят простых гражданских на улицах. При этом сами они защищать родину желанием не горят. Однако он добавил, что рано или поздно полиция и сотрудники других силовых органов таки отправятся на фронт.

Напомним, что на Украине прямо сейчас принимаются нормативы, призванные ужесточить мобилизацию. Целью киевского режима является призыв в ряды ВСУ порядка полумиллиона военнообязанных. При этом большинство экспертов крайне скептически относятся к планам режима Зеленского, заявляя, что на Украине уже не осталось кого мобилизовать.
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    24 комментария
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    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +5
      Сегодня, 12:48
      порядка двадцати украинских пограничников сразу же сбежали в Молдову.

      И правильно сделали. Хотя власти Молдовы могут принять решение о их выдачи. Тогда уж надо было уйти в Словакию, Венгрию или Приднестровье.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:00
        Лучше в Новую Зеландию пусть сбегают - оттуда точно не достанут.
        Правда сала там нет и неоткуда достать - зрада хлопцам. Горылки тоже нема. Зато рыбы - завались. Всякой.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +2
          Сегодня, 13:06
          Nexcom
          Лучше в Новую Зеландию

          Там тоже есть обширная украинская община, свинок выращивают, значит сало тоже имеется. Там еще едят кенгуру, мясо похоже на баранину, я пробовал. fellow
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 13:12
            Да блин везде просочились.....
            1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
              Дмитрий Иванов_1991
              0
              Сегодня, 15:13
              поговорка-факт.
              каждый третий русский имеет жену или тёщу с украины.
        2. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 13:34
          Цитата: Nexcom
          Лучше в Новую Зеландию ... Правда сала там нет

          Свиного сала, может, и нет. Зато полно бараньего.
      2. monetam Ранг пользователя
        monetam
        +3
        Сегодня, 13:01
        Они там не политического убежища просить собрались. Наверняка раствориться среди сотен тысяч "беженцев", используя липовые документы. На Украине их ждет суд и уголовная неслабая статья за гос. преступление.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 13:02
          Тем более раз статья их теперь ждёт - валить надо подальше им.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +2
          Сегодня, 13:11
          monetam
          На Украине их ждет суд и уголовная неслабая статья за гос. преступление.

          Это точно, обратный путь им "заказан", 2-3 уголовные статьи светит.
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +5
        Сегодня, 13:04
        А представьте что будет, когда массовая мобилизация коснётся мужского (а скоро и женского) населения Западной Украины.
        Там скорей всего поток дезертиров будет такой, что они границу просто сметут вместе с КПП. wink
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 13:06
          зелебандеровский режим применит старое простое средство против сметающих КПП - пулемёты... К гадалке не ходи. Потом спишут на прорвавшийся десант русни которые "усих громодян пострылалы" (с).....
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +2
            Сегодня, 13:12
            зелебандеровский режим применит старое простое средство против сметающих КПП - пулемёты...

            Что-то мне подсказывает, что на западной границе Украины погранцы сплошь из регионов Западной Украины и по своим стрелять не будут.
            Ваш вариант возможен разве что в случае, если погранцов заменят на нацистское отребье с востока и центра Украины, правда ими сейчас пытаются удержать лбс. hi
            1. Nexcom Ранг пользователя
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 13:14
              ИМХО станут стрелять. Если встанет вопрос или самим от нациков пулю получить или по гражданским шмалять.
            2. frruc Ранг пользователя
              frruc
              +2
              Сегодня, 13:16
              кредо
              Что-то мне подсказывает, что на западной границе Украины погранцы сплошь из регионов Западной Украины

              Так оно и есть. Служат возле своего дома, далеко ехать не хотят, все родственники, кумовья и знакомые между собой.
      4. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 14:04
        Цитата: frruc
        Хотя власти Молдовы могут принять решение о их выдачи. Тогда уж надо было уйти в Словакию, Венгрию или Приднестровье.

        Ну, в Молдове точно примут, а потом "далее везде". Не с пустыми руками ушли, раз погранцами на ЗУ были.
    2. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +2
      Сегодня, 12:51
      Странно. Вроде бы этот случай был ещё месяц назад. А подаётся, как новость от 8 апреля. Или это уже следующая партия "беженцев"?
      1. monetam Ранг пользователя
        monetam
        +2
        Сегодня, 13:02
        Наверное, другой случай. Дай бог, что бы таких было погуще!
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 13:40
        Цитата: Tarasios
        Странно. Вроде бы этот случай был ещё месяц назад.

        29 марта об этом писал Юрий Подоляка. Но повторение дезертирства не исключается.
        https://rider-news.ru/yurij-podolyaka-podrazdelenie-iz-20-ukrainskih-pogranichnikov-sbezhalo-v-moldovu/?ysclid=luqtgzblyc945818663
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:59
      Порядка двадцати украинских пограничников сбежали в Молдову, чтобы не идти на фронт
      . Они тоже слышали, что их могут заменить забугорные охранители...
      Ну так уже писал, что радости, такие новости/слухи, никому их самостийников, которых пока не послали в мясорубку, не вызывают от определения, совсем.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 14:00
        Цитата: rocket757
        Они тоже слышали, что их могут заменить забугорные охранители...

        Забугорным деньги платить хорошие нужно, они воровать не научились.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:38
          Так забугорных свои будут содержать... а воровать научат, дело такое, прям замануха, замануха.
          В общем, время покажет, что и почём будет.
    4. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +2
      Сегодня, 13:28
      Чтобы организоваться в такую групповуху, нужно быть полностью уверенным в своих сослуживцах. А это исключено. Если в само деле сбежали, то должны были уходить по одиночке, двое-трое.
    5. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 13:32
      Порядка двадцати украинских пограничников сбежали в Молдову, чтобы не идти на фронт

      Древнейшая проблема, о которой говорили ещё римляне: Quis custodiet ipsos custodes – Кто устережёт самих сторожей...
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:58
      При этом большинство экспертов крайне скептически относятся к планам режима Зеленского, заявляя, что на Украине уже не осталось кого мобилизовать.

      Всех экспертов в окопы, так и миллион наберут.

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