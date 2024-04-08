Данные радиоперехвата свидетельствуют, что перед ВСУ поставлена задача оборонять перекрёсток дорог на подступах к селу Нетайлово
В сети появились данные радиоперехвата переговоров украинских младших командиров на позициях в районе Первомайского и Нетайлово. Напомним, что к настоящему моменту ВС РФ нанесли огневое поражение противнику на большей части площади территории села Первомайское, выдавив подразделения ВСУ на западную окраину этого населённого пункта. Одновременно с этим идёт продвижение к Нетайлово со стороны освобождённого нашими войсками Водяного.
По данным радиоперехвата, командование «наверху» поставило перед ВСУ задачу «всеми силами удерживать перекрёсток просёлочных дорог в районе Нетайлово». Речь идёт о пересечении дорог Водяное-Нетайлово и Первомайское-Водяное-Нетайлово. Севернее этого стыка просёлочная дорога уходит в поля и превращается в грунтовку, по которой в хорошую погоду можно добраться до Яснобродовки и Уманского.
Младший командный состав на позициях ВСУ в Нетайлово, выражает, мягко говоря, недоумение тем, что нужно удерживать именно этот объект (пересечение дорог). Аргументация примерно следующая: зачем его пытаться удерживать, если в сухую погоду на этом участке можно продвинуться по любому из полей хоть к Нетайлово, хоть к Яснобродовке, а при плохой погоде и существующая дорога превращается в месиво...
К настоящему моменту указанный перекрёсток (стык) дорог возле села Нейталово на украинских картах обозначен как «серая зона». Ряд российских источников отмечает его как частичное владение ВС РФ.
Бои на подступах к Нетайлово продолжаются.
Информация