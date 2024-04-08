Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, финансировавшей ВСУ

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, финансировавшей ВСУ

Как сообщает ЦОС ФСБ России, сотрудники ведомства провели операцию по задержанию членов преступной группы, которые занимались мошенничеством. Было задержано пять человек, похитивших у россиян семь миллиардов рублей.

Добытые преступным путем средства шли на финансирование ВСУ, предварительно пройдя обработку в украинских банках, отметили в ЦОС ФСБ РФ. Операция была проведена сотрудниками ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России. Где именно были задержаны злоумышленники, не сообщается.



Пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У мошенников были изъяты компьютеры и средства связи, деньги, драгоценности и предметы роскоши. Пятерым задержанным уже предъявили обвинения по статье «Мошенничество» и заключили под стражу. Очевидно, что в ходе дальнейшего следствия перечень обвинений расширится.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники использовали криминальную схему, которая функционировала с 2022 года. Она добавила, что спецоборудование позволяло им выдавать номера зарубежных аферистов за российские.
  • Википедия/Андрей Стенин
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12 комментариев
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  1. frruc Ранг пользователя
    frruc
    +2
    Сегодня, 12:52
    Где именно были задержаны злоумышленники, не сообщается.

    Что-то мне подсказывает, это было в городе-герое Москва.
    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 14:53
      Скорее всего в Питере или Е-бурге. Тоже что-то на это указывает.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 12:54
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Пятерым задержанным уже предъявили обвинения по статье «Мошенничество» и заключили под стражу.

    для спонсоров ВСУ слишком мягкая статья , необходимо добавить как минимум две -спонсорство терроризма и государственная измена.
    1. АА17 Ранг пользователя
      АА17
      0
      Сегодня, 13:17
      спонсорство терроризма и государственная измена.


      С одной стороны вроде бы правильно, а с другой... .

      А с этим как быть?

      ...Украина продолжает получать от «Газпрома» деньги за транзит российского газа, заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

      «Они (украинская сторона. — РБК) же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. «Агрессор, агрессор...» — а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. <...> Деньги-то они от «Газпрома» получают? Получают», — сказал президент.

      По словам Путина, смысла в закрытии Украиной лишь одной из двух ниток газопровода (через ГИС «Сохрановка») нет.
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65d1dcfb9a7947ca1ca2ab63
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 14:36
        Цитата: АА17
        А с этим как быть?

        Этот газ идет в ПМР, или бросить их?
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 13:23
      для спонсоров ВСУ слишком мягкая статья , необходимо добавить как минимум две

      В условиях войны применение такой статьи можно приравнять к вредительству, и уже задать вопрос судьям. Не говоря о том, что свинарня занимается этим промыслом с 2015 года точно, пара знакомых моих пострадали еще до войны. Взломали аппл через ватсапп. Когда выяснилось, что следы ведут в салорех, полиция развела руками. Посредников, вроде этих, не нашли, разумеется. Вот такая "системная работа" велася, так "мощно" готовились. Изменилось ли что нибудь теперь?
  4. korwalol Ранг пользователя
    korwalol
    +3
    Сегодня, 12:55
    Мошенничество? Надеюсь, предъявят более тяжелую статью. Присядут лет на 20
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:25
      За такую "предьяву", предъявить можно и предъявившим. Дураков изображают.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:56
    Мошенники под крышей спецслужб другого государства... в общем, такое бывает.
  6. Пионер1984 Ранг пользователя
    Пионер1984
    +1
    Сегодня, 13:10
    Куча сим карт,конкретных операторов.Вопрос,на кого оформлены,кем,ФИО,адреса,"явки".Почему операторы не контролируют?
  7. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 13:24
    На прошлой неделе звонили от имени "Ростелекома",предлагали установить бесплатно защиту Касперского........ их выдал только маленький"прокол"...."трояна"хотели вставить,рассчитывая на халявность предложения...
  8. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:53
    Пятерым задержанным уже предъявили обвинения по статье «Мошенничество» и заключили под стражу. Очевидно, что в ходе дальнейшего следствия перечень обвинений расширится.

    Непонятки, финансирование террористов, является пособничеством терроризму. А где статья "за содействие террористической деятельности и финансирование терроризму грозит уголовная ответственность по ст.205.1 Уголовного кодекса РФ"

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