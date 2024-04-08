Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, финансировавшей ВСУ
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Как сообщает ЦОС ФСБ России, сотрудники ведомства провели операцию по задержанию членов преступной группы, которые занимались мошенничеством. Было задержано пять человек, похитивших у россиян семь миллиардов рублей.
Добытые преступным путем средства шли на финансирование ВСУ, предварительно пройдя обработку в украинских банках, отметили в ЦОС ФСБ РФ. Операция была проведена сотрудниками ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России. Где именно были задержаны злоумышленники, не сообщается.
Пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств
- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
У мошенников были изъяты компьютеры и средства связи, деньги, драгоценности и предметы роскоши. Пятерым задержанным уже предъявили обвинения по статье «Мошенничество» и заключили под стражу. Очевидно, что в ходе дальнейшего следствия перечень обвинений расширится.
По словам представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники использовали криминальную схему, которая функционировала с 2022 года. Она добавила, что спецоборудование позволяло им выдавать номера зарубежных аферистов за российские.
Википедия/Андрей Стенин
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