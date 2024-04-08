Российский дипломат: Здание посольства Украины в Москве останется неприкосновенным

17
Российский дипломат: Здание посольства Украины в Москве останется неприкосновенным

Российские власти оставят в неприкосновенности здание украинского посольства в Москве, даже невзирая на расторжение договора аренды на земельный участок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, Россия будет соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, касающиеся неприкосновенности помещений дипломатических представительств, а также имущества и архивов даже в случае вооруженных конфликтов. Это также относится и к посольству Украины в Москве, договор на аренду земельного участка которого был согласно дипломатическому принципу взаимности расторгнут мэрией столицы в ответ на аналогичные действия киевского режима. При этом само здание остается в госсобственности Украины.



Согласно международному праву, неприкосновенной в равной степени является и российская дипломатическая собственность на территории Украины. Однако, в нарушение действующих норм международного права в апреле прошлого года Киевский горсовет после расторжения договора аренды земли приняло решение о конфискации здания российского дипломатического представительства по адресу: проспект Воздухофлотский, 27. Как заявили украинские депутаты, таким образом киевское руководство пытается принудить Россию к капитуляции.

Помимо этого, киевский режим не обеспечивает надлежащую охрану принадлежащих России помещений посольства и консульств от вандализма со стороны представителей радикальных националистических группировок.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +2
    Сегодня, 13:13
    Когда Украины не станет тогда и заберем в счёт репараций. bully
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:44
      Цитата: кредо
      Когда Украины не станет тогда и заберем в счёт репараций. bully

      Так здание то российское, но в аренде.
  2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 13:22
    Неприкосновенным??? Снести, а место засыпать солью.
    1. К-36 Ранг пользователя
      К-36
      +4
      Сегодня, 13:49
      Неприкосновенным??? Снести, а место засыпать солью.
      Я извиняюсь, Вы испытываете " такую большую неприязнь, что аж кушить не могу lol " к собственно зданию, или же к людям, в этом здании находящимся ? Вот ежели к людям, то причём здесь здание? А вот если к собственно зданию, ну тады ой. Может тогда лучше грамм 30 валерьяновки животворящей?
      Вот, к примеру, первый Президент России ( Горбачёв М.С. ) не раз бывал в Кремле... Так что: Кремль с землёй сровнять?!?
      Обидеть не хотел ( и не хочу ), но желание уничтожать здания - это по- моему перебор...
      За сим hi
      1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 14:05
        Я не испытываю ненависти к украинцам: мои предки оттуда; но я знаю другое: " ...предательство нельзя прощать, забывать; предатель опасен тем, что в отличие от простившего, свое предательство он помнит и Вас не простит...".
    2. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 13:58
      Ну так хххлы обычные квартиранты в этом здании.
    3. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      0
      Сегодня, 14:28
      А солью то зачем? Соль - это ж консервант. Чтоб лучше сохранилось? laughing Тогда уж лучше известью засыпать. yes
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 13:29
    Они кассетами по Белгороду шмаляют... а мы какие там венчальные договоренности соблюдаем. fool
    Подогнать пару д-30 и прямой наводкой, ну или 80-ток
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Enceladus
      Подогнать пару д-30 и прямой наводкой, ну или 80-ток

      Да там и подгонять не надо. Там через площадь арт.училище.
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +4
    Сегодня, 13:41
    Поэтому не стоит удивляться, когда нм хамят ближайшие соседи а мы хором утираемся. Горбачевская контузия неизлечима.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: ИванИванов
      Поэтому не стоит удивляться, когда нм хамят ближайшие соседи а мы хором утираемся.

      Хамство не украшает человека, не стоит уподобляться зеленским и кулебам, они от Сатаны.
  5. ескела Ранг пользователя
    ескела
    +5
    Сегодня, 13:44
    Опять мы Джентльмены , против нас нарушают законы ,игнорируют наши права и т.д . а мы вот такие хорошие.
  6. Алексей Лантух Ранг пользователя
    Алексей Лантух
    +3
    Сегодня, 13:56
    Слишком благородные. Хотя бы наложили арест до окончания войны.
    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 14:09
      Так официально то "войны" и нет.
      1. rgd20 Ранг пользователя
        rgd20
        0
        Сегодня, 14:44
        А разрыв дипотношений - есть
  7. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    0
    Сегодня, 14:43
    "Мы не такие" - потому и ноги об страну вытирают все кому не лень. Импотенты
  8. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 14:45
    Ну и зачем такой широкий тветный жест? Око за око!

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»