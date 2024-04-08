Российский дипломат: Здание посольства Украины в Москве останется неприкосновенным
Российские власти оставят в неприкосновенности здание украинского посольства в Москве, даже невзирая на расторжение договора аренды на земельный участок.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, Россия будет соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях, касающиеся неприкосновенности помещений дипломатических представительств, а также имущества и архивов даже в случае вооруженных конфликтов. Это также относится и к посольству Украины в Москве, договор на аренду земельного участка которого был согласно дипломатическому принципу взаимности расторгнут мэрией столицы в ответ на аналогичные действия киевского режима. При этом само здание остается в госсобственности Украины.
Согласно международному праву, неприкосновенной в равной степени является и российская дипломатическая собственность на территории Украины. Однако, в нарушение действующих норм международного права в апреле прошлого года Киевский горсовет после расторжения договора аренды земли приняло решение о конфискации здания российского дипломатического представительства по адресу: проспект Воздухофлотский, 27. Как заявили украинские депутаты, таким образом киевское руководство пытается принудить Россию к капитуляции.
Помимо этого, киевский режим не обеспечивает надлежащую охрану принадлежащих России помещений посольства и консульств от вандализма со стороны представителей радикальных националистических группировок.
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