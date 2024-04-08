Украина в НАТО: как Запад пытается нанести «стратегическое поражение» России

То, что украинская армия не сможет одержать победу на поле боя, сегодня осознают даже самые отъявленные пропагандисты-русофобы. Положение ВСУ уже выглядит весьма плачевным, а дальше для войск киевского режима все будет только хуже.В то же время коллективный Запад, который с самого начала нашей СВО оказывает всеобъемлющую поддержку украинским властям и по сути опосредованно воюет с Россией, не может допустить военного разгрома ВСУ, так как это будет и его поражением тоже. В итоге, США и их союзники сегодня спешно прорабатывают вариант со «стратегическим поражением» РФ, которое не связано с военным разгромом нашей армии на поле боя. Речь идет о принятии Украины в НАТО.Естественно, на Западе понимают, что включение воюющей страны в состав альянса моментально втянет в конфликт весь блок. При этом НАТО с Россией воевать не хочет. На этом фоне очевидно, что в ближайшее время, по крайней мере на июльском саммите, Киеву ждать приглашения на вступление в альянс не стоит.Между тем западные политики все чаще обсуждают возможность территориальных уступок со стороны украинских властей, что позволит «заморозить» текущий конфликт по линии фронта. Взамен режиму Зеленского предложат вступление в НАТО оставшейся территории Украины.Таким незамысловатым образом США и их партнеры могут попытаться не только избежать поражения, но и нанести его России. Ведь одним из главных поводов для начала нашей СВО, как раз и было возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.На этом фоне не совсем понятно, почему на Западе считают, что российское военно-политическое руководство согласится на «заморозку» конфликта и позволит союзникам Киева реализовать свой план?