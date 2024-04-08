Украина в НАТО: как Запад пытается нанести «стратегическое поражение» России

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Украина в НАТО: как Запад пытается нанести «стратегическое поражение» России

То, что украинская армия не сможет одержать победу на поле боя, сегодня осознают даже самые отъявленные пропагандисты-русофобы. Положение ВСУ уже выглядит весьма плачевным, а дальше для войск киевского режима все будет только хуже.

В то же время коллективный Запад, который с самого начала нашей СВО оказывает всеобъемлющую поддержку украинским властям и по сути опосредованно воюет с Россией, не может допустить военного разгрома ВСУ, так как это будет и его поражением тоже. В итоге, США и их союзники сегодня спешно прорабатывают вариант со «стратегическим поражением» РФ, которое не связано с военным разгромом нашей армии на поле боя. Речь идет о принятии Украины в НАТО.



Естественно, на Западе понимают, что включение воюющей страны в состав альянса моментально втянет в конфликт весь блок. При этом НАТО с Россией воевать не хочет. На этом фоне очевидно, что в ближайшее время, по крайней мере на июльском саммите, Киеву ждать приглашения на вступление в альянс не стоит.

Между тем западные политики все чаще обсуждают возможность территориальных уступок со стороны украинских властей, что позволит «заморозить» текущий конфликт по линии фронта. Взамен режиму Зеленского предложат вступление в НАТО оставшейся территории Украины.

Таким незамысловатым образом США и их партнеры могут попытаться не только избежать поражения, но и нанести его России. Ведь одним из главных поводов для начала нашей СВО, как раз и было возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

На этом фоне не совсем понятно, почему на Западе считают, что российское военно-политическое руководство согласится на «заморозку» конфликта и позволит союзникам Киева реализовать свой план?

  • pixabay.com
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3 комментария
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:24
    Сегодня Норвегия " порадовала" создаёт две бригады,но пока они доедут до нашей границы война уже кончится.Норги они такие,бригады будут но они лучше подождут- более 400 км по Норвегии и более 800 км если через Финляндию.Есть такой занятный брехунок" Баренцобсервер" *.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня Норвегия " порадовала" создаёт две бригады,но пока они доедут до нашей границы война уже кончится

      Ну, флаг в руки и барабан на шею. Думаю, что остальные тоже так поступят. "Мы хотели, но не успели". А вот Венгрия, Польша и Румыния могут по-отдельности ввести контингент "для защиты соотечественников" на ЗУ. И на том остановятся
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:48
    почему на Западе считают, что российское военно-политическое руководство согласится на «заморозку» конфликта и позволит союзникам Киева реализовать свой план?
    . И правда, почему они так считают?
    Если подумать, посмотреть вокруг тщательнее... так они сляпали/затеяли какой то форум, формулу "мира" и мечтают втянуть в свою орбиту всех, кого смогут, особенно тех, кто покрупнее и сотрудничает с нами, тем или иным образом. Индию, например... против Китая полосатики будут резко против, ибо такой сильный конкурент им не нужен!
    Если сумеют слепить, что то более менее, похожее на объединены е, могут попробовать все остальным предьвы/ультиматум предъявить!
    В общем, планы у них эпохальные...
    Будем посмотреть и заниматься своими делами, которые нам важны в первую очередь.

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