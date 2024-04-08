Вооруженные силы Армении собрались отказаться от восклицания «Ура», заменив его на «Кецце»
В армянской армии в ближайшее время прекратят использовать восклицание «Ура!», которым военнослужащие приветствовали командиров на торжественных мероприятиях. Об этом сообщает министерство обороны Армении.
Данное восклицание использовалось в вооруженных силах страны, оставшись «по наследству» от Советской Армии. Теперь военнослужащие будут приветствовать командиров на армянском языке восклицанием «Кецце», что в переводе означает «Да здравствует!».
Однако слова «Так точно» и «Никак нет», которыми военнослужащие отвечают командирам на приказы и вопросы, исключены из лексикона армянской армии не будут. Нововведение осуществляется в контексте перехода национальных вооруженных сил к использованию обновленного устава.
Напомним, что Армения в последнее время демонстрирует отчетливое стремление отмежеваться от сотрудничества с Россией. Премьер-министр страны Никол Пашинян неоднократно выступал с нападками в адрес РФ, обвиняя Москву в нежелании и неспособности защитить Армению. Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) временно «заморожено», страна не принимает участия в мероприятиях данного блока.
Однако сотрудничество со странами Запада не дает Армении никаких реальных перспектив обеспечения своей безопасности в контексте угроз со стороны соседнего Азербайджана. Западу антироссийская позиция Армении нужна лишь для ослабления нашего влияния в Закавказье и провоцирования новой напряженности в регионе.
- Министерство обороны Армении
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