Вооруженные силы Армении собрались отказаться от восклицания «Ура», заменив его на «Кецце»

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Вооруженные силы Армении собрались отказаться от восклицания «Ура», заменив его на «Кецце»

В армянской армии в ближайшее время прекратят использовать восклицание «Ура!», которым военнослужащие приветствовали командиров на торжественных мероприятиях. Об этом сообщает министерство обороны Армении.

Данное восклицание использовалось в вооруженных силах страны, оставшись «по наследству» от Советской Армии. Теперь военнослужащие будут приветствовать командиров на армянском языке восклицанием «Кецце», что в переводе означает «Да здравствует!».



Однако слова «Так точно» и «Никак нет», которыми военнослужащие отвечают командирам на приказы и вопросы, исключены из лексикона армянской армии не будут. Нововведение осуществляется в контексте перехода национальных вооруженных сил к использованию обновленного устава.

Напомним, что Армения в последнее время демонстрирует отчетливое стремление отмежеваться от сотрудничества с Россией. Премьер-министр страны Никол Пашинян неоднократно выступал с нападками в адрес РФ, обвиняя Москву в нежелании и неспособности защитить Армению. Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) временно «заморожено», страна не принимает участия в мероприятиях данного блока.

Однако сотрудничество со странами Запада не дает Армении никаких реальных перспектив обеспечения своей безопасности в контексте угроз со стороны соседнего Азербайджана. Западу антироссийская позиция Армении нужна лишь для ослабления нашего влияния в Закавказье и провоцирования новой напряженности в регионе.
  • Министерство обороны Армении
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34 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 13:16
    «В армянской армии в ближайшее время прекратят использовать восклицание "Ура!"» —

    — Вместо "ура" будут кричать "ара" ...
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +17
      Сегодня, 13:19
      Кецце???? wassat Кин-дза-дза какая то прям.... wassat Ещё ввести "Ку" перед начальством делать и визаторы. wassat Само собой - малиновые штаны начальству, без этого никак! laughing
      1. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +4
        Сегодня, 13:33
        Каце -спичку дай. Это призыв такой.
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          +1
          Сегодня, 14:01
          В смысле пониженной социальной ответственности сей армии и правительства?
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:23
      .....отказаться от восклицания «Ура», заменив его на «Кецце»

      "Кецце" -это "Ура" по-армянски. Еще могут кричать "Ара" или "Хаш", это их дело.
    3. самый главный Ранг пользователя
      самый главный
      +5
      Сегодня, 13:27
      — Вместо "ура" будут кричать "ара" ...
      Так это в корне всё изменит!!!! Все враги убегут. Азербайджанцы убегут за Каспий и Байкал, а турки через средиземное море спрячутся в Африке.Почему раньше до этого не додумались?
    4. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      +2
      Сегодня, 13:32
      Да пофиг как они будут кричать. Лишь бы не спасите - и на русском. Раз ура им западло кричать.
      1. Борис Сергеев Ранг пользователя
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 14:26
        Язвить можно сколько угодно, только невзрачный Пашинян обнуляет все достижения русских царей и советских генсеков в Закавказье. Россия же теряет там свою последнюю закавказскую военную базу, которая против неё же и будет использована.
    5. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 14:50
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Вместо "ура" будут кричать "ара" ...

      Что угодно пусть кричат. Лишь бы на Русь не пёрлись!
  2. Roma-1977 Ранг пользователя
    Roma-1977
    +5
    Сегодня, 13:18
    Восклицание: "Ура!" в Армении давно пора заменить на восклицание: "Бежим!" Ну или на: "Апчхи!"
  3. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +3
    Сегодня, 13:19
    Странно, что не Long live, Hail, Viva или Harrah for.
    Ведь так стремятся быть ближе к англосаксам. laughing
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 13:24
      Пашинян Армению и армян старательно переделывает в проституток Запада.
      Самое хреновое - что армяне похоже не против.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Nexcom
        Пашинян Армению и армян старательно переделывает в проституток Запада.

        Так Пашинян уже с 1993 ода является "девицей с пониженной социальной ответственностью".
  4. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +3
    Сегодня, 13:23
    прекратят использовать восклицание «Ура!»

    Чтоб теперь кричать "Ура", у армян и повода нема. Ну и ладненько.
  5. Замкадыш Ранг пользователя
    Замкадыш
    +4
    Сегодня, 13:23
    Насмотрелись Кин-дза-дза, потомки скрипача. Пусть еще введут воинское приветствие "Ку" и дифференциацию цвета штанов. Чувствую, прав был герой Леонова - скрипач нам не нужен.

    Плюсую Дмитрию.
  6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 13:24
    " Ку" им больше подойдет.
  7. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 13:27
    Смешно конечно, если систему, когда союзников, пусть и дохлых на лету сманивают. Большой плюс нашим политикам.
  8. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 13:27
    Главное сделано. Так победят! laughing
    п.с. """Кеце очень дорогое, родной. Если у меня много КЦ есть, то я имею право носить малиновые штаны... И эцилоп, не имеет права меня бить по ночам. Никогда!!""(с) wassat
  9. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    +2
    Сегодня, 13:28
    Ну теперь всё у них на лад пойти должно. Главное ведь понять, где собака порылась. Поняли, видимо. Кацце, однако
  10. Игорь V end M Ранг пользователя
    Игорь V end M
    +1
    Сегодня, 13:35
    "КЕЦЦЕ" это кажется спички! Перед пен до сом "ЦАК" надень!!!
  11. alovrov Ранг пользователя
    alovrov
    +2
    Сегодня, 13:36
    Правильно, нечего Ура позорить. Великой армянской армии сразу надо кричать "Сдаёмсо!"
  12. tabex Ранг пользователя
    tabex
    0
    Сегодня, 13:41
    Почему бы и нет, кричали наверное что то в бою армянские воины до того, как ура стали использовать. Государство очень древнее, ещё до н.э. сформировалось.
  13. ShDE Ранг пользователя
    ShDE
    0
    Сегодня, 13:41
    Желтые штаны два Кецце, малоновые штаны много Кецце. А если серьёзно: не Ура в армии главное!
  14. Игорь V end M Ранг пользователя
    Игорь V end M
    +1
    Сегодня, 13:42
    воевать собрались? а гравицаппа у вас есть?
  15. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 13:48
    Однако слова «Так точно» и «Никак нет»,

    "Так точно" - Ку
    "Никак нет" - Кю
    А вместо погон - цветные штаны: рядовой - в светлокоричневых (цвета "детской неожиданности); лейтенант - в темнокоричневых (цвета взрослой неожиданности); полковник - в розовых; генерал - весь в белом, ну а сам премьер - исключительно голубой!
  16. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 13:55
    Это не восклицание, а древний боевой клич. С ним в бой шли рубиться. request
  17. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:57
    Теперь военнослужащие будут приветствовать командиров на армянском языке восклицанием «Кецце», что в переводе означает «Да здравствует!».

    Да, пусть, хоть козлами или баранами блéют, нам-то что?
  18. Андрей Кулигин Ранг пользователя
    Андрей Кулигин
    +1
    Сегодня, 13:58
    еще можно ширину брючин поменять....Да. а самое главное то забыли: вместо фуражек ввести кепки - аэродромы! сильный ход будет, мощный !!
  19. Ella34 Ранг пользователя
    Ella34
    0
    Сегодня, 14:02
    Нам нет дела до их кецце. Пусть делают что хотят. Хотят лизать сапоги западу- вперёд!
  20. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    +1
    Сегодня, 14:18
    Начался национальный угар...
    Но, если что, он не поможет на поле боя hi
  21. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 14:50
    И правильно! Ибо нечего позорить русский боевой клич!
    1. ugos Ранг пользователя
      ugos
      0
      Сегодня, 15:12
      Кстати ''Ура'' тоже не совсем русское, ''Ур'' из тюркского ''Бей''
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: ugos
        ''Ур'' из тюркского ''Бей''

        Спорное утверждение, но в лингвистику мне лезть лениво.
  22. aurano Ранг пользователя
    aurano
    0
    Сегодня, 15:12
    Цитата: Борис Сергеев
    Язвить можно сколько угодно, только невзрачный Пашинян обнуляет все достижения русских царей и советских генсеков в Закавказье. Россия же теряет там свою последнюю закавказскую военную базу, которая против неё же и будет использована.

    интересно как быстро потом обнулят Армению

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