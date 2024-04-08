Украинский дипломат заявил, что Киев не собирается настаивать на немедленном вступлении в НАТО

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Украинский дипломат заявил, что Киев не собирается настаивать на немедленном вступлении в НАТО

Украина в настоящее время не настаивает на том, чтобы ее сейчас приняли в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением в интервью турецкому изданию Yeni Şafak выступил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По словам украинского дипломата, вступление страны в НАТО может быть осуществлено после завершения вооруженного конфликта. Боднар подчеркнул, что сейчас самая главная задача Киева – получить побольше оружия и техники от стран Запада.



Кроме того, посол Украины в Турции напомнил, что в Киеве по-прежнему ждут, когда руководство НАТО озвучит условия и дату вступления в альянс. Такие ожидания власти страны предъявляют к предстоящему саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Высокопоставленные представители альянса ранее заявляли, что вопрос со вступлением Украины в НАТО «решен», но ожидать такого развития событий непосредственно сейчас не стоит. Европейские страны тоже демонстрируют отличие позиций по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Большинство из них все же склоняется к тому, чтобы принять страну в альянс лишь после завершения вооруженного конфликта.

Одно из главных препятствий к вступлению Украины в НАТО «здесь и сейчас» - продолжающиеся боевые действия и ситуация с территориями, вошедшими в состав Российской Федерации согласно свободному волеизъявлению подавляющего большинства их жителей, продемонстрированному на всенародных референдумах в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Теперь эти регионы являются субъектами Российской Федерации.
  • Wikipedia / SFJZ13. Opening ceremony for Ex STEADFAST JAZZ
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:23
    «Киев не собирается настаивать на немедленном вступлении в НАТО» —

    — Да и на "медленное" может не рассчитывать ...
  2. frruc Ранг пользователя
    frruc
    +1
    Сегодня, 13:27
    С таким заявлением ...выступил посол Украины в Турции Василий Боднар.

    У них разные "деятели" по разному говорят, верить им нет никакой необходимости. Видно пока еще не выросли в глазах Евроатлантического Союза.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:30
    Украинский дипломат заявил, что Киев не собирается настаивать на немедленном вступлении в НАТО
    . Оно ещё и настаивать/не настаивать может? Серьёзно?
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 13:49
      Цитата: rocket757
      Оно ещё и настаивать/не настаивать может? Серьёзно?

      Более того!! Оно еще и хитрит! Украина не настаивает до конца конфликта, но назовите дату и условия, когда примите.!! feel
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:52
        А чего ещё могут сказать зелебобики?
        А что в ответ им скажут их забугорные радетели?
  4. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 13:36
    Никто их туда пока идёт конфликт брать на будет.
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 13:57
    вступление страны в НАТО может быть осуществлено после завершения вооруженного конфликта
    Хорошо было бы, если после завершения конфликта от этой страны не осталось ничего wink
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 14:48
    Украинский дипломат заявил, что Киев не собирается настаивать на немедленном вступлении в НАТО

    После того, как сами же признали, что против ее вступления в НАТО выступают США и Германия.
    Ну и как с хозяином бодаться? Лучше сделать вид, что и самому особо то не хочется туда...
  7. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    0
    Сегодня, 14:57
    Seriously? Are these folks that stupid? Once your usefulness is over do you honestly believe anyone is going to want to admit to knowing you?

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