Украинский дипломат заявил, что Киев не собирается настаивать на немедленном вступлении в НАТО
Украина в настоящее время не настаивает на том, чтобы ее сейчас приняли в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением в интервью турецкому изданию Yeni Şafak выступил посол Украины в Турции Василий Боднар.
По словам украинского дипломата, вступление страны в НАТО может быть осуществлено после завершения вооруженного конфликта. Боднар подчеркнул, что сейчас самая главная задача Киева – получить побольше оружия и техники от стран Запада.
Кроме того, посол Украины в Турции напомнил, что в Киеве по-прежнему ждут, когда руководство НАТО озвучит условия и дату вступления в альянс. Такие ожидания власти страны предъявляют к предстоящему саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне.
Высокопоставленные представители альянса ранее заявляли, что вопрос со вступлением Украины в НАТО «решен», но ожидать такого развития событий непосредственно сейчас не стоит. Европейские страны тоже демонстрируют отличие позиций по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Большинство из них все же склоняется к тому, чтобы принять страну в альянс лишь после завершения вооруженного конфликта.
Одно из главных препятствий к вступлению Украины в НАТО «здесь и сейчас» - продолжающиеся боевые действия и ситуация с территориями, вошедшими в состав Российской Федерации согласно свободному волеизъявлению подавляющего большинства их жителей, продемонстрированному на всенародных референдумах в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Теперь эти регионы являются субъектами Российской Федерации.
- Wikipedia / SFJZ13. Opening ceremony for Ex STEADFAST JAZZ
Информация