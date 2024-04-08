«Одесса и Харьков – российские»: военкор рассказал, как будет выглядеть победа в спецоперации

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«Одесса и Харьков – российские»: военкор рассказал, как будет выглядеть победа в спецоперации

Реальная победа России в специальной военной операции потребует достижения целого ряда очень серьезных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По мнению военного корреспондента, специальная военная операция завершится победой РФ в случае принципиального изменения и карты Украины, и ее политического режима. Так, все побережье Черного моря, ныне находящееся под контролем киевского режима, должно стать российским.



Одесса и Харьков российские — остальная территория под протекторатом Москвы

- подчеркнул Сладков в своем Telegram-канале.

Действующий киевский режим должен быть в ходе спецоперации свергнут, существующие органы власти, а также все силовые структуры, расформированы. Управлять Украиной будет Временный центр, а далее в стране надо будет провести народные выборы главы государства и органа законодательной власти.

Сладков считает, что на границах Украины со странами НАТО должны находиться военные базы Вооруженных сил Российской Федерации. Это необходимо для защиты российских интересов и безопасности нашей страны. Лишь в случае достижения перечисленных целей можно будет говорить о том, что специальная военная операция действительно завершилась победой Российской Федерации.

Однако достижение перечисленных Сладковым целей – задача не из простых. И не факт, что страны НАТО не пойдут на прямую конфронтацию с Россией, когда увидят, что наша страна реально близка к достижению озвученных целей, например – освобождает Одессу или берет штурмом украинскую столицу.
  • kremlin.ru
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30 комментариев
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  1. самый главный Ранг пользователя
    самый главный
    +7
    Сегодня, 13:29
    Не должно быть украины вообще! ВСЯ (!!!) территория украины это часть РОССИИ! Все другие варианты это проигрыш России в войне с западом.
    1. BecmepH Ранг пользователя
      BecmepH
      +3
      Сегодня, 13:38
      Цитата: самый главный
      Не должно быть украины вообще!

      Как вариант собакам кость бросить, чтобы перестали гавкать. Кто там земельки украинской хочет? Европейские гиены? Европейские цыгане?
      Зачем нам вся украина? Чтобы с бандеровщиной десятилетия бороться? Надо поделиться, чтобы не нам одним гемор разгребать.
      1. самый главный Ранг пользователя
        самый главный
        +1
        Сегодня, 13:41
        Не для того наши предки погибали, что бы кому либо что то отдавать.
        1. aksleks Ранг пользователя
          aksleks
          -8
          Сегодня, 13:45
          Цитата: самый главный
          Не для того наши предки погибали, что бы кому либо что то отдавать.

          Так иди и возьми Одессу и Харьков. Ещё один пушкин вылез. И про методичку на диване не забудь)))
          1. самый главный Ранг пользователя
            самый главный
            0
            Сегодня, 13:49
            У меня стаж службы 22 года и уволен по травме. А у вас как?
            1. aksleks Ранг пользователя
              aksleks
              -6
              Сегодня, 13:52
              Цитата: самый главный
              У меня стаж службы 22 года и уволен по травме. А у вас как?

              Каждому своё.
            2. aksleks Ранг пользователя
              aksleks
              -12
              Сегодня, 13:57
              Цитата: самый главный
              У меня стаж службы 22 года и уволен по травме. А у вас как?

              22 года в каптерке сидел и по пьяни ногу сломал?
            3. К-36 Ранг пользователя
              К-36
              +9
              Сегодня, 14:18
              У меня стаж службы 22 года
              Да не кипятитесь Вы так. Как грицца "Всё прошло, пройдёт и это ".
              Вот у меня, к примеру, 28 годков выслуги. И что? Правят сегодняшнюю ситуацию большие дядя в Кремле. Я их не выбирал ( осторожно предположу, что и Вы тоже ). И что они там " нарешают", всем нам непонятно даже спустя 2 с лишним года СВО recourse Посему хочется поделиться такой вот цитатой:
              "Вся наша склонность к оптимизму
              от неспособности представить
              какого рода завтра клизму
              Судьба готова нам поставить"
              hi Ежели чё - drinks
            4. aksleks Ранг пользователя
              aksleks
              +1
              Сегодня, 15:16
              Цитата: самый главный
              У меня стаж службы 22 года и уволен по травме. А у вас как?

              а, я 1000000 лет в космосе долг родине отдавал. Не то, что ты по пьяни полчасти продал.
          2. Отец папы Карло Ранг пользователя
            Отец папы Карло
            -3
            Сегодня, 13:51
            Будет воля Светлейшего, всё возьмём!
            1. lis-ik Ранг пользователя
              lis-ik
              +2
              Сегодня, 14:45
              Цитата: Отец папы Карло
              Будет воля Светлейшего, всё возьмём!

              Там нет воли,там голый расчёт и выполнение задач поставленных лицами его назначившими.
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:53
          Красивые речи практически каждый может произносить и мысли вслух не возбраняются, вопрос лишь в малом, а именно в скорости освобождения Одессы и Харькова, а также в том, как себе видит военкор протекторат с нашей стороны над остатками Украины? request
        3. aybolyt678 Ранг пользователя
          aybolyt678
          +1
          Сегодня, 14:27
          Цитата: самый главный
          Не для того наши предки погибали, что бы кому либо что то отдавать.

          А было ли оно нашим? Львов например? имеется ввиду среднестатистический западэнец
          1. МБРШБ Ранг пользователя
            МБРШБ
            0
            Сегодня, 15:12
            aybolyt678 Сейчас в Киеве больше бандерлогов, чем во Львове. Считаю, раз мы уж положили жизни в этой войне, ни Польша, ни Румыния с Венгрией НИЧЕГО не должны получить на халяву. Пусть эти территории останутся в составе Украины. Любой Украины.
    2. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: самый главный
      Не должно быть украины вообще!

      Это совершенно нереально. Да и неразумно. Даже Игорь Стрелков, которому никак не откажешь в русском патриотизме, допускал существование Украины (да, и название можно оставить!), только под российским покровительством и с русским языком в качестве второго государственного. В будущем -- Союз 2.0. Ну или в состав Большой России. Сейчас рано загадывать.
  2. Pavel Pavlovskiy Ранг пользователя
    Pavel Pavlovskiy
    +4
    Сегодня, 13:31
    И Николаев пожалуйста )
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 13:43
      Сумы,Чернигов,Днепропетровск.....Не?Понятно,что огромные территории с населением,в большой части нелояльном,обустраивать и вычищать будет нелегко..Но другтго не дано.Лишь бы не сдрейфили там свыше..
    2. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: Pavel Pavlovskiy
      И Николаев пожалуйста )

      А без него и Одессы не будет,но думается так далеко планы кремлёвских не идут.
  3. Severomor Ранг пользователя
    Severomor
    +3
    Сегодня, 13:32
    Хорошо бы проект закрыть совсем, как неудачный эксперимент
  4. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +7
    Сегодня, 13:35
    Для выполнения грез Сладкова, придется ВС пройтись по всей территории украины и брать в том числе Киев. В общем просто фантастика.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -5
    Сегодня, 13:36
    И не факт, что страны НАТО не пойдут на прямую конфронтацию с Россией, когда увидят, что наша страна реально близка к достижению озвученных целей, например – освобождает Одессу или берет штурмом украинскую столицу.
    . Способы обломает рога самым рьяным у нас есть и не один...
  6. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 13:38
    Такими темпами. с таким внутренним порядком, где для всякой мерзоты организован кому-то малинник, кому-то хамам, до одессы с харьковым мы доберемся лет через 20, при текущем уровне поставок в салорейх.
  7. ескела Ранг пользователя
    ескела
    +3
    Сегодня, 13:40
    Эх это все наши хотелки , а как оно на самом деле закончится не известно.
  8. Жнец Ранг пользователя
    Жнец
    +3
    Сегодня, 13:52
    берет штурмом украинскую столицу.

    Не представляю, сколькими силами придётся Харьков брать и в какие потери это выльется. Одесса так вообще на другом берегу моря.
    Какой уж тут Куев!
    1. К-36 Ранг пользователя
      К-36
      0
      Сегодня, 14:46
      Одесса так вообще на другом берегу моря
      Эх, а я когда-то защищал воздушные рубежи Родины под Одессой. Было это в 1978 - 80 г.г. И основным объектом прикрытия был грузовой порт Ильичёвск. В то время открывали паромную переправу Варна - Ильичёвск. И когда вся страна смотрела этот репортаж по телевизору, то мы в кабине "У" смотрели всё это через кабинную систему " Карат" ( при помощи 20-кратного телеобъектива, закреплённого строго по оси антенны СНР /станции наведения ракет / ). Верно в народе говорят: " неисповедимы дела твои, Господи". На этом закруглюсь, а то со злости чего-нибудь наболтаю лишнего.
      hi
  9. Игорь V end M Ранг пользователя
    Игорь V end M
    -1
    Сегодня, 14:26
    Сладков прав. Добавлю от себя; на территории под протекторатом не должно остаться промышленности и эл. генерации. только с\х...
  10. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 14:36
    "Одесса и Харьков – российские»: военкор рассказал, как будет выглядеть победа в спецоперации

    А Николаев , Полтава , Сумы и Днепропетровск не русские города что ли ? А Чернигов , Кривой рог и Винница не русские ? А Киев мать городов русских ? Это как понимать Сладков Александр
  11. Олег Барчев Ранг пользователя
    Олег Барчев
    -1
    Сегодня, 14:36
    Напоминаю что предшествовало началу СВО 24.02.2022 года - публичное объявление позиции РФ о построении системы безопасности в Европе. Это публичное требование было предъявлено США и НАТО в декабре 2021 года, предлагалось вернуть структуры НАТО к состоянию 1997 года, тем самым обнулить все волны расширения НАТО после распада СССР. На сегодня не было заявлений о том что РФ отказалась от этих требований.
  12. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:51
    Тогда уж и Польше отдайте Львов, и Закарпатье Венгрии, и кажется румыны там чего то хотели?!
  13. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    -1
    Сегодня, 14:53
    Совершенно согласен со Сладковым! Кроме обозначенных Харькова и Одессы, я сюда бы включил и Кривой Рог, город работяг. А вот насчет Днепропетровска не уверен. Скорее нет, чем да.
    Но со взятием Одессы будут большие проблемы. Киевский режим вцепится в город последними зубами, которые к тому времени у него останутся. Уверен, Одессу (да и Харьков) всё же не стоит брать штурмом -- это разрушение города и огромные потери.
    И еще. Мобилизация дополнительных 500 тыс и перевод промышленности на военные рельсы всё ж для победы необходимы. Но... власть, похоже, не планирует ни того, ни другого. А значит планируется договорняк с присоединением лишь тех территорий, где был проведен референдум. Тут даже Херсон и Запорожье могут стать уступкой с нашей стороны. Причины такого решения народу профессионально объяснят Соловьев, Киселев, Скабеева, Гаспарян, Симоньян и прочие из "ящика".

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