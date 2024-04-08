В Румынии стартовали учения НАТО с участием 12 членов и партнёров альянса
В Черноморской акватории и Румынии сегодня стартовали учения НАТО Sea Shield 24 («Морской щит – 24») с участием 12 членов и партнеров альянса. Они продлятся по 21 апреля включительно.
Об этом сообщили в пресс-службе румынского министерства обороны.
Там уточнили, что десять из двенадцати участников маневров являются членами НАТО. Это, кроме Румынии, США, Британия, Болгария, Греция, Турция, Франция, Италия, Нидерланды и Португалия. Еще два государства не входят в альянс – это Молдавия и Грузия.
Всего в учениях будет задействовано 2200 военнослужащих всех этих стран. В маневрах примут участие 27 морских и речных кораблей, а также другие плавсредства. Помимо этого, будут подключены автомобильный транспорт и авиация. Маневры состоятся на море, на черноморском побережье, а также на Дунае и в его устье.
Сценарий учений предполагает борьбу с незаконными действиями вероятного противника на Черном море и на Дунае, поиску и спасению пострадавших в результате морских катастроф, а также обеспечение контроля и безопасности на важных объектах.
В течение первой половины текущего года НАТО организует целую серию военных маневров, общее название которых – Steadfast Defender 24. В процессе их проведения предполагается переброска значительного количества солдат и техники альянса в государства, расположенные в относительной близости от России. В частности на севере Швеции, Норвегии и Финляндии с 4 по 15 марта проходили учения Nordic Response 24. В них задействовали примерно 20 тысяч военных из 14 государств.
- Минобороны Румынии
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