В Румынии стартовали учения НАТО с участием 12 членов и партнёров альянса

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В Румынии стартовали учения НАТО с участием 12 членов и партнёров альянса

В Черноморской акватории и Румынии сегодня стартовали учения НАТО Sea Shield 24 («Морской щит – 24») с участием 12 членов и партнеров альянса. Они продлятся по 21 апреля включительно.

Об этом сообщили в пресс-службе румынского министерства обороны.



Там уточнили, что десять из двенадцати участников маневров являются членами НАТО. Это, кроме Румынии, США, Британия, Болгария, Греция, Турция, Франция, Италия, Нидерланды и Португалия. Еще два государства не входят в альянс – это Молдавия и Грузия.

Всего в учениях будет задействовано 2200 военнослужащих всех этих стран. В маневрах примут участие 27 морских и речных кораблей, а также другие плавсредства. Помимо этого, будут подключены автомобильный транспорт и авиация. Маневры состоятся на море, на черноморском побережье, а также на Дунае и в его устье.


Сценарий учений предполагает борьбу с незаконными действиями вероятного противника на Черном море и на Дунае, поиску и спасению пострадавших в результате морских катастроф, а также обеспечение контроля и безопасности на важных объектах.

В течение первой половины текущего года НАТО организует целую серию военных маневров, общее название которых – Steadfast Defender 24. В процессе их проведения предполагается переброска значительного количества солдат и техники альянса в государства, расположенные в относительной близости от России. В частности на севере Швеции, Норвегии и Финляндии с 4 по 15 марта проходили учения Nordic Response 24. В них задействовали примерно 20 тысяч военных из 14 государств.
  • Минобороны Румынии
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4 комментария
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  1. самый главный Ранг пользователя
    самый главный
    +3
    Сегодня, 13:34
    Это их дела, пусть маневрируют. А у России своё дело - надо украину освобождать!
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:39
    Как то учения в Норвегии прошли не заметно,"Прынц" без последствий вернулся?
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 13:44
    с участием 12 членов и партнеров альянса

    Напоминает легал lol
  4. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -1
    Сегодня, 13:45
    В России нужно одно учение. Это Царь Бомба. Всем учения учение

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