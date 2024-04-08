Министр энергетики Украины: Тотальных отключений света не будет благодаря нашим АЭС

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заверил граждан страны, что массовых отключений электричества по стране не будет, так как значительная часть электроэнергии производится атомными электростанциями.Комментируя удары ВС России по объектам украинской инфраструктуры, глава Минэнерго заявил, что на долю атомной отрасли приходится более 50% производства электричества в стране и отметил, что «тотального блэкаута на Украине не ожидается». Очевидно, что здесь подразумевается то, что в отличие от других объектов энергетической инфраструктуры Украины, по АЭС Россия удары наносить не будет - в отличие от украинского режима, наносящего удары по Запорожской АЭС.При этом Галущенко признал, что ряд важных объектов энергетической инфраструктуры страны значительно поврежден в результате российских ударов.Ранее о том, что удары по критической инфраструктуре Украины создают серьезные пробелы для ВСУ, говорил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, это значительно осложняет переброску украинских войск на отдельные участки фронта.Атомная энергетика Украины включает три атомные электростанции с 9 энергоблоками. До 2022 года в их число входила и Запорожская АЭС с 6 энергоблоками. Именно с ней на долю атомной энергетики приходилось ранее более 50% общей выработки. Каков реальный процент сегодня, когда ЗАЭС уже не принадлежит Украине и не вырабатывает энергию, трудно сказать. Также сложно однозначно говорить о том, сможет ли эффективно функционировать атомная энергетика Украины без наличия других генерирующих мощностей.

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