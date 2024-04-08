Министр энергетики Украины: Тотальных отключений света не будет благодаря нашим АЭС

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Министр энергетики Украины: Тотальных отключений света не будет благодаря нашим АЭС

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заверил граждан страны, что массовых отключений электричества по стране не будет, так как значительная часть электроэнергии производится атомными электростанциями.

Комментируя удары ВС России по объектам украинской инфраструктуры, глава Минэнерго заявил, что на долю атомной отрасли приходится более 50% производства электричества в стране и отметил, что «тотального блэкаута на Украине не ожидается». Очевидно, что здесь подразумевается то, что в отличие от других объектов энергетической инфраструктуры Украины, по АЭС Россия удары наносить не будет - в отличие от украинского режима, наносящего удары по Запорожской АЭС.



При этом Галущенко признал, что ряд важных объектов энергетической инфраструктуры страны значительно поврежден в результате российских ударов.

Ранее о том, что удары по критической инфраструктуре Украины создают серьезные пробелы для ВСУ, говорил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. По его словам, это значительно осложняет переброску украинских войск на отдельные участки фронта.

Атомная энергетика Украины включает три атомные электростанции с 9 энергоблоками. До 2022 года в их число входила и Запорожская АЭС с 6 энергоблоками. Именно с ней на долю атомной энергетики приходилось ранее более 50% общей выработки. Каков реальный процент сегодня, когда ЗАЭС уже не принадлежит Украине и не вырабатывает энергию, трудно сказать. Также сложно однозначно говорить о том, сможет ли эффективно функционировать атомная энергетика Украины без наличия других генерирующих мощностей.
  • Википедия/RLuts
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12 комментариев
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  1. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +4
    Сегодня, 15:03
    А он не пояснил, каким образом с одними АЭС собирается балансировать нагрузку? Это точно типа министр энергетики?
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:14
      Цитата: paul3390
      А он не пояснил, каким образом с одними АЭС собирается балансировать нагрузку? Это точно типа министр энергетики?

      Ну ему же надо было, что то сказать, что бы успокоить пипол... Хотя они могут, часть излишней электроэнергии "сбрасывать" на энергорынок ЕС, хотя там есть БОЛЬШИЕ проблемы, опять же благодаря нашим ударам
      1. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        0
        Сегодня, 15:18
        У них нет излишков. Они уже докупают энергию на Западе.
  2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:03
    Ну это пока не ушатали распределительные подстанции у АЭС , для них время тоже придет
    1. rubator Ранг пользователя
      rubator
      0
      Сегодня, 15:07
      тут нужно говорить не "пока", а почему.
  3. russ71 Ранг пользователя
    russ71
    +2
    Сегодня, 15:05
    Мало выработать энергию... надо же ее еще доставить потребителю!
  4. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 15:08
    массовых отключений электричества по стране не будет, так как значительная часть электроэнергии производится атомными электростанциями

    Звучит красиво, только одна малюсенькая неувязочка помешает - электричество производить АЭС будут, но его ещё надо доставить потребителям через промежуточную энергоструктуру, которая рушится очень успешно. Как там почтальон Печкин говорил - посылка для вас у меня есть, но отдать её вам я не могу. yes .
  5. Аскольд65 Ранг пользователя
    Аскольд65
    0
    Сегодня, 15:09
    Накануне беспилотник с украинской стороны атаковал купол шестого энергоблока Запорожской АЭС.
    Весь мир опять вздрогнул, с нашей стороны ранены трое сотрудников.
    Происхождение атаки ни у кого не вызвало сомнений, даже у МАГАТЭ. Украина привычно открестилась, "мы не причем".
    В ответ сегодня ночью ВС РФ разнесли ракетным ударом ОТРК Искандер-М цех, где были произведены БПЛА самолетного типа, участвовавшие в серии налетов на ЗАЭС. Из-под завалов были извлечены 8 тел работников цеха.
    Удостоверить происхождение беспилотника удалось после того как он был сбит. Беспилотник, атаковавший ЗАЭС, был собран в цехе ВСУ в Херсоне из компонентов производства Южной Кореи и Тайваня. Компоненты были произведены в прошлом году и поставлены на Украину по квоте правительств этих стран
  6. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 15:14
    Ну по АЭС нет, а по подстанциям и станциям масляной подпитки ( там масла ого-го!) думаю можно!
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:15
    Экспортные линии электропередач 404 должны перейти в разряд импортных,будет вам дешёвый энергопереход.
  8. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 15:16
    что массовых отключений электричества по стране не будет,
    ...массовых не мудет...а веерных по за уши...хрен редьки не слаще
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:18
    Министр энергетики Украины: Тотальных отключений света не будет благодаря нашим АЭС
    . Кроме того, что б вырабатывать электроэнергию, её надо ещё распределить и передать.

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