Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. В то же самое время, реалистично ли предзнаменование нападения России на Польшу? Нет

Российская Федерация пока не собирается нападать на Польшу. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.Глава польского государства не отрицает того, что такое нападение гипотетически может когда-либо произойти. Но в настоящее время Россия не собирается предпринимать агрессивных действий против республики, убежден польский лидер.- заявил Дуда.Напомним, что в медийном пространстве страны тема угрозы нападения со стороны России обсуждается очень активно и постоянно. В этом заинтересованы определенные круги польской элиты, а также их покровители из США и Великобритании. Подобные «страшилки» необходимы для запугивания польского обывателя и, что еще более важно, для милитаризации страны и наращивания военных расходов, в том числе на покупку американского вооружения и военной техники.В действительности у России нет территориальных претензий к Польше. Если бы эта страна проводила нейтральную политику по отношению к нашему государству, то риск обострения просто бы отсутствовал. Но есть определенные моменты, касающиеся географического положения отрезанного от России анклава – Калининградской области.Как раз России следует опасаться, что Польша или НАТО в целом могут предпринять какие-либо агрессивные действия в отношении этого региона, даже не военные, а экономические, например – его полную экономическую блокаду. В этом случае ситуация может начать развиваться уже по совсем иному сценарию.