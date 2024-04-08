Президент Польши: Угрозы российского нападения на Польшу сейчас нет

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Президент Польши: Угрозы российского нападения на Польшу сейчас нет

Российская Федерация пока не собирается нападать на Польшу. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Глава польского государства не отрицает того, что такое нападение гипотетически может когда-либо произойти. Но в настоящее время Россия не собирается предпринимать агрессивных действий против республики, убежден польский лидер.



Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. В то же самое время, реалистично ли предзнаменование нападения России на Польшу? Нет

- заявил Дуда.

Напомним, что в медийном пространстве страны тема угрозы нападения со стороны России обсуждается очень активно и постоянно. В этом заинтересованы определенные круги польской элиты, а также их покровители из США и Великобритании. Подобные «страшилки» необходимы для запугивания польского обывателя и, что еще более важно, для милитаризации страны и наращивания военных расходов, в том числе на покупку американского вооружения и военной техники.

В действительности у России нет территориальных претензий к Польше. Если бы эта страна проводила нейтральную политику по отношению к нашему государству, то риск обострения просто бы отсутствовал. Но есть определенные моменты, касающиеся географического положения отрезанного от России анклава – Калининградской области.

Как раз России следует опасаться, что Польша или НАТО в целом могут предпринять какие-либо агрессивные действия в отношении этого региона, даже не военные, а экономические, например – его полную экономическую блокаду. В этом случае ситуация может начать развиваться уже по совсем иному сценарию.
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    12 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:49
      Президент Польши: Угрозы российского нападения на Польшу сейчас нет
      . А когда может появится?
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        +2
        Сегодня, 13:53
        «А когда может появится?»©
        Когда в очередной раз берега потеряют вследствие удара мочи́ в голову... request
      2. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 13:59
        Польша разругалась с Украиной.Интересы не сошлись. Теперь они конкуренты. Теперь основным партнёром Украины станет подконтрольная Франции Румыния. Именно через Румынию пойдёт снабжение Украины,минуя Польшу.Польша теперь враг для Украины.

        . Эксперт отметил, что Румыния скоро заменит Польшу в качестве основного хаба Украины и станет важнейшим партнером и союзником Киева в его противостоянии с Москвой. В настоящее время на румынской территории формируется крупная группировка войск Франции и ведется интенсивное строительство транспортной инфраструктуры.
        Румыния является традиционной зоной влияния Франции, как романские народы. Франция очень мощно работает с Румынией. И французских войск в Румынии уже много тысяч. Более 6 тыс. бронемашин в Румынии сейчас в общей сложности и 36 комплексов ПВО Patriot, которые полностью перекрывают воздушное пространство Молдовы и всю Румынию
        – указал он.
        После этого он показал снимок на смартфоне, который он сделал, находясь в самолете. С его слов, на снимке новая шестиполосная автодорога в Румынии, которая создается быстрыми темпами в сторону Молдовы и Украины.


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        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:33
          Утверждать, что поляки соскочил и не будут ничего делать, это вряд ли... будут по своему, в свою пользу крутить.
          В общем, пригляд за ними нужен.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:52
      Поляки имеют мощную армию и они непредсказуемы- " гиены" одним словом.
    3. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 13:53
      а угроза нападения Польши на Россию или Белоруссию есть? к чему готовятся Польша раз так интенсивно перевооружается и постоянно проводит тактические наступательные учения
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 13:56
        Цитата: rasl_iz_pitera
        к чему готовятся Польша раз так интенсивно перевооружается и постоянно проводит тактические наступательные учения

        Возможно, хочет занять место Германии, как лидера ЕС.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 13:57
      — Вы нам за Сусанина ещё ответите ...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 14:16
        --- Сусанин - первый в мире полупроводник (с) lol....
    5. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 14:01
      I do not know how universal "Polish jokes" are? Here a Polish joke is a short story showing Poles in not very intelligent situations doing absolutely stupid things.
      Polish President Andrzej Duda clearly illustrates a "Polish joke" for all to see.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:04
      В то же самое время, реалистично ли предзнаменование нападения России на Польшу? Нет

      Глупый этот Дуда, что-что а Польша России как с 1772 года, не нужна была, а сейчас тем более.
      Хочешь иметь головную боль оккупируй Польшу.
    7. bars042 Ранг пользователя
      bars042
      0
      Сегодня, 14:07
      Как это нет Угрозы ? belay
      Да за такие слова можно и партбилет на стол положить! am

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