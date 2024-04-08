Израильская пресса: ЦАХАЛ завершает активную военную операцию в секторе Газа и начинает вывод войск

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Израильская пресса: ЦАХАЛ завершает активную военную операцию в секторе Газа и начинает вывод войск

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает вывод своих подразделений из сектора Газа, поскольку активная фаза военной операции в палестинском анклаве подошла к концу. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По утверждению издания, на территории сектора Газа после вывода основной части войск Израиля останется лишь 933-я пехотная бригада «Нахаль». В ее обязанности включены функции по защите «коридора Нецарим», который идет от границы Газы с Израилем до побережья Средиземного моря.



Таким образом, ранее анонсированная правительством Израиля военная операция по штурму города Рафах на юге палестинского анклава, будет отложена на неопределённый срок. Вероятно, на правительство Биньямина Нетаньяху подействовали внушения со стороны США. Ранее администрация США угрожала «серьезными последствиями» для Израиля в том случае, если он начнет штурм Рафаха.

Если Израиль действительно откажется от операции на юге анклава и выведет свои войска из сектора Газа, это будет свидетельствовать лишь об одном – израильское руководство было вынуждено пойти на удовлетворение американских требований, поскольку опасается сокращения или прекращения военной помощи со стороны США и отказа Вашингтона в дальнейшей дипломатической и политической поддержке Тель-Авива на международной арене.

Безусловно, политического авторитета Нетаньяху отказ от ранее декларированного штурма Рафаха не прибавит, но пожилой премьер-министр и так вряд ли имеет долгоиграющие амбиции.

В свою очередь, у отошедших на юг анклава сил ХАМАС остается в таком случае определенный потенциал для последующего восстановления своей мощи и нового проникновения на север сектора Газа.
  • Википедия / ЦАХАЛ
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17 комментариев
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  1. Юн Клоб Ранг пользователя
    Юн Клоб
    +3
    Сегодня, 14:01
    Случилась самая настоящая перемога...
    1. Kartograf Ранг пользователя
      Kartograf
      0
      Сегодня, 14:08
      По факту они там все вычистили.Ну и да,США решили в миротворцев
      1. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        +6
        Сегодня, 14:10
        По факту,цель операции,уничтожение Хамас,не достигнуты.Впрочем, то что эта цель была не реальной,было очевидно с момента заявления о ней.
    2. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 14:10
      Полгода.
      Израиль фактически вывел свои тяжелые войска из южных районов Сектора Газы. Это ни победа и ни поражение.

      В воскресенье стало известно, что тяжелая 98-ая дивизия ЦАХАЛ покинула южные районы Сектора Газы. В районе остается только лёгкая пехотная бригада. Фактически это означает, что Израиль сворачивает свою СВО, уничтожив почти 35 тысяч палестинцев. Собственно, эта новость уже сутки как не новость. Но о ее подоплёке известно меньше.

      В конце прошлой недели израильские войска нанесли огневое поражение колонне грузовиков в южных районах Газы. Это была колонна с гуманитарной помощью для палестинских беженцев. В результате обстрела погибло около десяти человек, в том числе несколько американских волонтеров. Не первый раз, кстати.Но реакция Белого Дома была необычайно жёсткой. Байден позвонил лично Нетаньяху и заявил, согласно утечкам в американских СМИ, что если Израиль не отведет свои войска и не извиниться, то полностью снимается с денежного и оружейного довольствия, и остается один на один с Ираном. Что после удара по посольству Ирана в Сирии смерти подобно. Результат известен: извинения, говорят, принесены, серьезные войска ушли в пункты постоянной дислокации, юг Сектора Газы разблокирован. Фактически операция против палестинского движения ХАМАС свернута. Дальнейшая политическая судьба Биби-Нетаньяху и его свобода подвешены на американском волоске.
      В дипломатических кругах сегодня гуляют две версии столь жёсткой реакции Байдена. Первая: среди погибших американских волонтеров был то ли родной, то ли приемный ребенок какого-то очень высокопоставленного американского политика. И вторая. В колонне с гуманитаркой ехал джип с генеральскими американскими разведчинами. Поэтому американцы предупредили о маршруте и фактически запретили атаковать колонну. Но война живет по своим законам, и израильская военщина показала свой артиллерийский оскал.

      На фото Сектор Газа.
  2. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 14:09
    На фотке это противодроновые мангалы? lol
    1. ada Ранг пользователя
      ada
      0
      Сегодня, 14:44
      От микродронов winked
      Приветствую! Тут статья была недавно: "Защита и маскировка: израильский мицнефет"
      https://topwar.ru/230239-zaschita-i-maskirovka-izrailskij-micnefet.html
      1. ada Ранг пользователя
        ada
        0
        Сегодня, 14:51
        Но, я бы обратил внимание на форму одежды в вопросах материала и окраски, пошива, да и самой конструкции. Мне напомнило нашу "прыжковку". Не безынтересно посмотреть на наполненость карманов штатным снаряжением, обычно я его не вижу на них.
    2. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 14:46
      Цитата: Enceladus
      это противодроновые мангалы

      Почти. Это знаменитый мицнефет – чехол на шлем, искажающий силуэт головы, скрывающий блики от навесного оборудования и используемый в качестве противомоскитной сетки. В общем, щикарная вещь, которая, почему-то, не используется ни в одной армии – видимо, есть какие-то не декларируемые недостатки.
      Мне интереснее другое – зачем суровые еврейские бойцы держатся за рукоятки, красиво вытягивая указательный палец, если у них оружие не заряжено?
    3. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 14:46
      То же умилило - подумал что от комаров laughing hi
      1. КолВизин Ранг пользователя
        КолВизин
        0
        Сегодня, 15:01
        И от них тоже, но главное маскировка от тепловизоров.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:17
    «ЦАХАЛ завершает активную военную операцию в секторе Газа» —

    — Дальше будут давить "пассивно" блокадой ...
    1. ada Ранг пользователя
      ada
      0
      Сегодня, 14:58
      Кто его знает. Что-то задумали - то почти факт. Полагаю, что планы нга "лошадку" более масштабные и "наездник" подбирает подходящую узду.
  4. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:29
    Победили! Ура!
    Американцы. Выдвинули, видать, ультиматум, так как Биби болтаясь в своей проруби топит Бидона.
    А "времени на раскачку нет", как любят говорить уже лет 20 наши партийные функционеры...
  5. Evgenijus Ранг пользователя
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 14:36
    Израильтяне разрушили жилища для сотен тысяч людей, убили десятки тысяч мирняка, а теперь уходят. Как с гуся вода - никакой ответственности за свои военные преступления. Если говорить о палестинцах и их доморощенных ракетах, разрушивших несколько домиков в Израиле, так ни в какое сравнение нельзя поставить современную технику Израиля. Да, палестинцы первыми начали, но до этого израильтянам нужно было договариваться о захваченных ими территориях в Палестине.
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 14:39
    Население возвращается в Хан-Юнис, второй по величине город Газы.

    Происходит это на фоне начавшихся переговоров в Каире межде представителями США (директор ЦРУ), Катара (премьер-министр), Израиля и ХАМАС.

    СМИ Израиля: "Мы покинем Газу за один день и отправимся в Каир для переговоров и предоставим этой делегации большие полномочия".

    Израильский канал 12: "Мы близки к достижению соглашения по войне в Газе".

    Египетские СМИ: "Израиль и ХАМАС близки к соглашению о немедленном прекращении огня в секторе Газа, которое включает обмен пленными и механизмы возвращения беженцев.

    Иранские СМИ: "Иран заявил США, что избежать прямого удара по Израилю можно лишь подписав соглашение о постоянном прекращении огня в секторе Газа".

    Но, делегации ХАМАС и Катара покинули Каир для согласования условий окончательного соглашения о прекращении огня и вернутся в течение двух дней.

    Много было сказано про нынешнее плачевное состояние армии Израиля, про ЦАХАЛ, в частности. Многие видели наверное немало видео различного содержания (даже с награбленными вещами), выложенное в Тик-Токе ее представителями и особенно представительницами. Свежее фото таких современных израильских "амазонок" поставило меня слегка в ступор... при виде одной слегка пострадавшей и с маникюром.
  7. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:41
    Какие,однако,огромные (почти как самбреро ) цвета хаки кипы на головах солдат Израиля. . . hi
  8. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:58
    Теперь Израилю надо восстановить все то, что он разрушил

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