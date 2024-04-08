Израильская пресса: ЦАХАЛ завершает активную военную операцию в секторе Газа и начинает вывод войск

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает вывод своих подразделений из сектора Газа, поскольку активная фаза военной операции в палестинском анклаве подошла к концу. Об этом пишет The Jerusalem Post.По утверждению издания, на территории сектора Газа после вывода основной части войск Израиля останется лишь 933-я пехотная бригада «Нахаль». В ее обязанности включены функции по защите «коридора Нецарим», который идет от границы Газы с Израилем до побережья Средиземного моря.Таким образом, ранее анонсированная правительством Израиля военная операция по штурму города Рафах на юге палестинского анклава, будет отложена на неопределённый срок. Вероятно, на правительство Биньямина Нетаньяху подействовали внушения со стороны США. Ранее администрация США угрожала «серьезными последствиями» для Израиля в том случае, если он начнет штурм Рафаха.Если Израиль действительно откажется от операции на юге анклава и выведет свои войска из сектора Газа, это будет свидетельствовать лишь об одном – израильское руководство было вынуждено пойти на удовлетворение американских требований, поскольку опасается сокращения или прекращения военной помощи со стороны США и отказа Вашингтона в дальнейшей дипломатической и политической поддержке Тель-Авива на международной арене.Безусловно, политического авторитета Нетаньяху отказ от ранее декларированного штурма Рафаха не прибавит, но пожилой премьер-министр и так вряд ли имеет долгоиграющие амбиции.В свою очередь, у отошедших на юг анклава сил ХАМАС остается в таком случае определенный потенциал для последующего восстановления своей мощи и нового проникновения на север сектора Газа.

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