Американский эксперт: У Украины не осталось никаких вариантов, кроме Корейского
Полковник армии США в отставке Седрик Лейтон полагает, что у украинского правительства не осталось каких-либо вариантов развития событий, которые предполагают выход из создавшейся весьма непростой для Киева ситуации.
Лейтон подчеркнул, что, учитывая все существующее в настоящее время многообразие открытых в данный момент для киевского режима возможностей, командование ВСУ не может продвигать свои силы вперед и, вследствие этого, неизбежно оказывается зажатым в рамки ряда решений.
Американский военный отметил, что, по его мнению, варианты дальнейшего развития событий могут включать в себя сохранение линии фронта в существующем в настоящее время виде, однако это политически неприемлемо для главы киевского режима Зеленского. При этом он считает, что существует возможность того, что Украина сможет добиться некоторых локальных успехов на поле боя, после чего попытаться использовать их в своих интересах. Однако, по сути, текущая ситуация не изменится без резких изменений на поле боя, сохраняя статус-кво.
Отставной американский полковник видит возможное завершение украинского кризиса в виде варианта, подобного тому, который был достигнут в Корее после окончания Корейской войны, то есть, разграничения сторон по определенной установленной в результате договоренностей линии. Однако, пока этого не произошло, украинской армии остается только пытаться удерживать текущую линию фронта, что весьма затруднительно.
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