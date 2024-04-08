Американский эксперт: У Украины не осталось никаких вариантов, кроме Корейского

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Американский эксперт: У Украины не осталось никаких вариантов, кроме Корейского

Полковник армии США в отставке Седрик Лейтон полагает, что у украинского правительства не осталось каких-либо вариантов развития событий, которые предполагают выход из создавшейся весьма непростой для Киева ситуации.

Лейтон подчеркнул, что, учитывая все существующее в настоящее время многообразие открытых в данный момент для киевского режима возможностей, командование ВСУ не может продвигать свои силы вперед и, вследствие этого, неизбежно оказывается зажатым в рамки ряда решений.



Американский военный отметил, что, по его мнению, варианты дальнейшего развития событий могут включать в себя сохранение линии фронта в существующем в настоящее время виде, однако это политически неприемлемо для главы киевского режима Зеленского. При этом он считает, что существует возможность того, что Украина сможет добиться некоторых локальных успехов на поле боя, после чего попытаться использовать их в своих интересах. Однако, по сути, текущая ситуация не изменится без резких изменений на поле боя, сохраняя статус-кво.

Отставной американский полковник видит возможное завершение украинского кризиса в виде варианта, подобного тому, который был достигнут в Корее после окончания Корейской войны, то есть, разграничения сторон по определенной установленной в результате договоренностей линии. Однако, пока этого не произошло, украинской армии остается только пытаться удерживать текущую линию фронта, что весьма затруднительно.
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    23 комментария
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    1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +9
      Сегодня, 14:35
      Я хоть и не эксперт, но думаю что у Украины не осталось более никаких вариантов, кроме как капитуляция.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 15:02
        у Украины не осталось более никаких вариантов, кроме как капитуляция
        Полная и безоговорочная!
    2. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:37
      Для корейского варианта, должно наступление одной стороны быть остановлено другой стороной. И По сути, РФ каждый раз и предлагает такой вариант....
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 14:45
        Вопрос в том где пройдёт "38 параллель"...
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:54
          Цитата: AllX_VahhaB
          где пройдёт "38 параллель"

          Я бы предложил линию Черновцы – Ивано-Франковск – Львов. В самом крайнем случае, Черновцы – Тернополь – Луцк. Но для этого России должны предложить взамен что-то очень привлекательное – например, сухопутный коридор в Калининград. Так и быть, можно через Белоруссию и даже южнее Вильнюса – Каунаса.
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 14:58
            Цитата: nik-mazur
            Так и быть, можно через Белоруссию и даже южнее Вильнюса – Каунаса.

            Так Белоруссия с Калининградской областью тоже не граничит.
            Для меня, вообще, не понятно - зачем Сталин отдал Восточную Пруссию полякам? Надо было всю в состав РСФСР включать! Или, хотя бы, с Сувалским коридором.
      2. vkfriendly Ранг пользователя
        vkfriendly
        +1
        Сегодня, 14:53
        Где это вы такое вычитали "РФ каждый раз и предлагает такой вариант" я слышал что мы не против договариваться, а вот на каких условиях этого нам не известно и ни кто нам ни чего пока не озвучил из кремлевской верхушки, но думаю только капитуляция и смена украинского режима на лояльный нам.
      3. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +1
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Zaurbek
        И По сути, РФ каждый раз и предлагает такой вариант....

        Какой такой вариант? Корейский вариант. это "ни войны, ни мира..." Россию, такой вариант, точно не устраивает.
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +4
      Сегодня, 14:38
      Отчего же. Есть вариант организовать государство Украина в изгнании,на другой территории,к примеру в Канаде . . . winked
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:39
      Полковник забыл,38 параллель устроила всех, из за того что на стороне ЮК воевали обьеденёные силы ООН.На Украине таких сил пока не наблюдается.Корейский вариант надо заслужить.Какие они всётаки тупые .
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 15:04
        Цитата: tralflot1832
        на стороне ЮК воевали обьеденёные силы ООН.

        ЮК, это РК, то есть Республика Корея. Но стоит вспомнить, что и на стороне КНДР воевали "китайские и советские добровольцы". И именно благодаря их вмешательству та война остановилась и "замерзла" там, где и началась
    5. Олег Барчев Ранг пользователя
      Олег Барчев
      +2
      Сегодня, 14:40
      Влажные мечтания недалекого человека. Исконно русские земли мы совершенно точно отдавать не будем.
    6. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 14:41
      Кто сказал что нет вариантов ? Есть отличный варик: вхождение в состав РФ в полном составе и навешивпние совместных люлей обьединенному западу. Заслуженных и давно выпрашиваемых
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 14:53
        Цитата: FoBoss_VM
        Есть отличный варик: вхождение в состав РФ в полном составе

        Вот только не это!!! Плавали, знаем! Вхождение, но только ОТДЕЛЬНЫМИ областями!!!
        Цитата: FoBoss_VM
        и навешивпние совместных люлей обьединенному западу.

        Совместно с кем? С бандеровцами? Вы, случаем, не креатура Люськи Арестовича?
        1. gurzuf Ранг пользователя
          gurzuf
          0
          Сегодня, 15:11
          Нравится или не нравиться , а поглощать территорию бывшей УССР России надо.
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 14:42
      А что насчёт вьетнамского сценария?
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:45
      Всяк на свой вершок меряет...
      Так то мы и сами не знаем, до чего в конце концов ситуация дойдёт.
      Всякие предложения, искушения, надо рассматривать со всех сторон.
    9. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 14:49
      Как то очень просто этот вариант, а у нас просто не бывает! К тому же и Польска хочет забрать Львов и галитчину, Венгрия паспорта раздает в Закарпатье и румыны на что то претендуют если не ошибаюсь. Так что Кореей тут и не пахнет
    10. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 14:56
      Японский вариант еще есть. И вот скорее всего, именно он и будет.
    11. gurzuf Ранг пользователя
      gurzuf
      0
      Сегодня, 15:06
      Если бы полковник армии США в отставке Седрик Лейтон знал историю России, то он наверняка бы понял, что Россия и украина прямо сейчас живут в этом самом корейском варианте.
    12. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 15:07
      России это вариант к черту не сдался. У "цеевропов" единственный вариант- безоговорочная капитуляция.
    13. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 15:16
      Корейский вариант при наличии только войск Северной и Южной Кореи вряд ли был возможен - воевали ба до полной победы одной стороны, которая бы в те годы и случилась.
      Но там столкнулись впрямую СССР и Китай с одной стороны, и США с другой.
      И это между ними уже "войну до победы" никто не захотел далее вести - цена неподъемная.
      Вот и случился "Корейский вариант".
      А тут нам настойчиво подсовывают "корейский вариант" между ядерной сверхдержавой и марионеткой.
      Что неприемлемо для нас со всех точек зрения.
      Так что "вьетнамский вариант" или "афганский вариант". Но не корейский.
    14. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 15:18
      Идиот! "Корейский вариант" - это две враждующие Кореи. Нам совсем не нужно делить Украину. Нам нужно: Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса - в Россию, остальное оккупировать, поделить на этнокультурные территориальные единицы, денацифицировать, демилитаризировать и соединить в федерацию по типу ФРГ.

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