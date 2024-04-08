«При Минобороны Украины создали совещательный орган, в который вошли представители стран НАТО»

Как сообщается на официальном сайте Минобороны Украины, при ведомстве создан специальный орган – Аудиторский комитет, состоящий из представителей Украины и стран НАТО, имеющих большой опыт в сфере внутреннего аудита.Комитет будет выполнять функции координационного совещательного органа при Департаменте внутреннего аудита Минобороны и будет заниматься помощь в реформировании финансового контроля в ведомстве. Стоит добавить, что если туда вошли аудиторы из НАТО, то, вероятнее всего, он будет больше, чем совещательный орган.От Украины в состав Аудиторского комитета включены - украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Минфина Руслана Рудницкая, госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган и замминистра обороны Юрий Джигир.Что касается представителей западных стран в Комитете, то это будут руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, аналитик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Минобороны США Джозеф Ингиньоли, руководитель британской компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чесшир, а также международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы ЕС по Украине Манфред ван Кестерен.Очевидно, что привлечение таких специалистов говорит о том, что на Западе серьезно встревожены масштабами нецелевого использования западной помощи Украиной.

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