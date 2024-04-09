БПЛА «Джокер-10» для усиления ПВО
БПЛА серии "Джокер" с одним из вариантов боевой нагрузки
Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника используются самые разные огневые и радиотехнические средства. Хорошие перспективы в этом контексте также имеет идея перехвата БПЛА при помощи другого беспилотника с соответствующими летными характеристиками и боевой нагрузкой. Недавно ее реализовали в проекте FPV-беспилотника «Джокер-10», и теперь это изделие может поражать как наземные, так и воздушные цели.
Беспилотный перехват
Напомним, беспилотники-камикадзе серии «Джокер» разрабатываются и производятся ООО «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) из г. Жуковский (Московская обл.) Первое изделие этой линейки представили менее года назад, в конце мая 2023 г. В дальнейшем создали и довели до производства несколько новых БПЛА такого рода. Так, в конце марта сообщили о появлении беспилотника «Джокер-10» с расширенными возможностями.
«Джокеры» всех модификаций представляют собой квадрокоптеры с радиоуправлением и курсовой камерой. Они имеют высокие для своего класса летные характеристики и могут нести боевые части. Первые модели семейства предназначались для работы по наземным целям, а в последнем проекте предусмотрели новые боевые задачи.
Как сообщается, при разработке «Джокера-10» продумали и реализовали возможность атаки воздушных целей – теперь БПЛА может использоваться в качестве средства противовоздушной обороны. Для этого разработана новая боевая нагрузка особого рода. Поражение воздушной цели осуществляется потоком осколков от необычного боеприпаса собственной разработки.
Беспилотник-перехватчик уже прошел испытания на базе Государственного казенного Научно-испытательного полигона авиационных систем и подтвердил свои характеристики. В рамках испытаний в качестве учебной цели использовались БПЛА самолетного типа. «Джокер-10» под управлением подготовленного оператора успешно наводился на такую цель и применял БЧ. Используя боевую нагрузку, сам беспилотник оставался цел и сохранял устойчивость.
В ЦКБР считают, что «Джокер-10» с противовоздушной нагрузкой имеет большие перспективы и должен заинтересовать заказчиков, а также найти применение на фронте. Как сообщается, некоторые организации уже обратили внимание на эту разработку, и в ходе недавних испытаний их представители осваивали технику.
Материальная часть
Как и другие FPV-беспилотники, «Джокер-10» отличается определенной простотой конструкции. Он построен по схеме квадрокоптера и собирается из доступных на рынке компонентов и деталей собственного производства. Получившаяся воздушная платформа способна нести до 5 кг полезной нагрузки. С полным грузом беспилотник развивает скорость до 100 км/ч, без нагрузки – вдвое больше.
ЦКБР разработал обновленную систему управления БПЛА и включил в нее т.н. гибернатор. При необходимости, беспилотник в боевом положении может переходить в режим ожидания и оставаться на месте до поступления команды на взлет. Время ожидания летом достигает 1 месяца, в холодное время года – до 1 недели. При этом обнаружить «спящий» БПЛА крайне трудно.
Беспилотник-камикадзе «Джокер-10» может нести разные варианты боевой нагрузки. Для борьбы с воздушными целями создан оригинальный боеприпас. Его выполнили на основе гильзы от авиационной ложной тепловой цели. Вместо пиротехнического состава в нее поместили заряд взрывчатого вещества и готовые поражающие элементы. По команде оператора производится зажигание и происходит выстрел. Точные параметры боеприпаса пока не сообщаются.
В ходе недавних испытаний БПЛА «Джокер-10» нес шесть таких боеприпасов. Опытный беспилотник показал возможность применения такой нагрузки без риска для собственной конструкции. Кроме того, выстрел не нарушал устойчивость и позволял продолжать полет и выполнение задач. После израсходования боекомплекта БПЛА может совершить таран.
В составе ПВО
В настоящее время для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА противника применяются зенитные комплексы разных типов, а также средства радиоэлектронной борьбы. В ходе текущей Спецоперации ЗРК / ЗРПК и РЭБ самым наглядным образом показывают свои возможности – украинские формирования массово запускают различные БПЛА, и лишь единицы пробиваются через нашу ПВО.
По задумке разработчиков, изделие «Джокер-10» в версии перехватчика должно дополнять традиционные средства ПВО. Беспилотник в такой комплектации имеет несколько важных особенностей и преимуществ, которые позволят ему эффективно поражать беспилотные воздушные цели и вносить свой вклад в войсковую и объектовую ПВО в целом.
Прежде всего, в ЦКБР упоминают экономическую составляющую. Ударные беспилотники противника зачастую не отличаются сложностью и дороговизной. На их перехват приходится тратить более дорогие зенитные ракеты, и безопасность объектов обходится дороже, чем могла бы. Применение «зенитного» беспилотника позволяет снизить стоимость перехвата до минимума. При этом цена одной зенитной ракеты эквивалентна цене достаточно большого числа БПЛА.
FPV-беспилотники, в основе которых лежат гоночные конструкции, имеют высокие скоростные и маневренные характеристики. За счет этого они способны успешно наводиться на ударные БПЛА, летящие с ограниченной скоростью и неспособные к маневру. Впрочем, эффективность такого наведения зависит, в первую очередь, от навыков оператора. При всем этом, по скорости и маневренности беспилотник-перехватчик проигрывает зенитным ракетам – но их преимущества в летных данных избыточны при борьбе с большинством БПЛА.
Как ракеты, так и беспилотные перехватчики, имеют очевидное преимущество перед системами РЭБ. При помощи помех подавляются радиосигналы спутниковой навигации и связь БПЛА с оператором. Однако воздушная цель может иметь инерциальную навигацию и двигаться по заранее заложенному маршруту. В этом случае она становится невосприимчивой к помехам, и ее можно только сбить.
Очевидно, что перехват воздушных целей при помощи БПЛА имеет и недостатки. В первую очередь, это ограниченная дальность полета FPV-беспилотника. Если он не сможет встретиться с целью или догнать ее, вылет завершится неудачей. Кроме того, возникают вопросы организационного характера. Необходимо обеспечить слежение за воздушным пространством и выдачу целеуказания расчетам беспилотных перехватчиков. Возможно, эти задачи будут решаться при помощи существующих средств управления войсковой ПВО.
Перспективное направление
В целом идея применения БПЛА в качестве дополнительного средства ПВО логична и имеет определенные перспективы. При этом «Джокер-10» от ЦКБР не является единственной отечественной разработкой такого рода. Аналогичные идеи предлагаются и другими организациями. Кроме того, на фронте проводятся собственные эксперименты и полевые испытания.
В последние месяцы из зоны проведения Спецоперации неоднократно поступали видеозаписи, показывающие перехват БПЛА противника при помощи беспилотников. В этих эпизодах целью обычно являлись крупные мультикоптеры с ограниченными летными данными, а их поражение осуществлялось легкими маневренными FPV-аппаратами. Нынешний проект от ЦКБР развивает подобные идеи. При этом необходимые решения закладываются уже на стадии разработки БПЛА, что должно дать известные преимущества.
В недавнем прошлом компания Zala Aero, выпускающая барражирующие боеприпасы «Ланцет», предложила концепцию т.н. воздушного минирования. Эта идея предусматривает боевое дежурство БПЛА в заданном районе с отслеживанием обстановки и поиском целей. При обнаружении воздушной цели, барражирующий боеприпас должен выполнять перехват. Предполагалось, что воздушное минирование будет эффективно как против полноценной авиации, так и против беспилотников.
Таким образом, промышленность и войска уже имеют наработки по теме беспилотников-перехватчиков и готовы реализовывать их, а также доводить до применения на практике. При успешном решении задач производства и поставок, войска смогут получить массовые и достаточно простые средства ПВО принципиально нового типа.
Очевидно, что беспилотники-перехватчики не могут решать все задачи противовоздушной обороны, и в армии должны оставаться системы иных классов. Однако одновременное применение существующих и перспективных РЛС, ЗРК, ЗРПК и РЭБ вместе с БПЛА должно обеспечить прирост эффективности ПВО в ряде характерных ситуаций.
Воспользуется ли наша армия появившейся возможностью, и как именно могут внедряться новые средства, покажет время. Также в будущем станет ясно, насколько эффективным в реальной обстановке является «Джокер-10» с особым противовоздушным боеприпасом.
- Рябов Кирилл
- ООО "ЦКБР"
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