Экс-президент Украины Кучма: Россия и Украина были братскими народами, но превратились во врагов
В настоящее время Россия и Украина являются врагами, хотя некогда их народы были близкими. С таким заявлением в интервью изданию Kyodo выступил экс-президент Украины Леонид Кучма, который занимал должность главы государства в 1994-2005 гг.
Когда журналист издания отметил, что русские и украинцы во всем мире рассматриваются как близкие народы, Кучма подчеркнул, что это действительно было так, но сейчас они стали врагами. По утверждению Кучмы, и между братьями может иметь место ненависть.
В качестве примера экс-президент Украины привел историю Каина и Авеля из Ветхого завета. Каин убил Авеля, а Россия сейчас, по утверждению Кучмы, ведет боевые действия против Украины, став ее врагом. Однако в действительности рассуждения Кучмы не выдерживают никакой критики. Предательство «брата» совершила именно Украина, полностью переориентировавшись на Запад, начав гонения русского населения и дерусификацию своей истории.
Еще в 1990-е годы украинские нацисты воевали на Северном Кавказе в рядах террористических формирований. Делали это они явно не из «братских» чувств по отношению к российскому народу. Не из этих же чувств годами осуществлялись гонения на русских патриотов на Украине, а затем и начала воплощаться в жизнь политика оголтелой русофобии с полным отказом от любых русских названий, с попытками «отмены» русской культуры и истории.
Разве такие действия можно назвать «братскими» по отношению к России и русским? А ведь они имели место и до того, как началась специальная военная операция ВС РФ. Поэтому заявления бывшего украинского президента можно рассматривать скорее как попытку ввести иностранную прессу в заблуждение относительно истинных причин конфликта.
Да и вражды у русских с украинцами нет. Речь идет о противостоянии с проамериканским нацистским режимом, а не с украинским народом. В России до сих пор свободно действуют украинские культурные центры, автомобили с украинскими номерами спокойно ездят по российским городам и никому и в голову не приходит нападать на их водителей и пассажиров.
Информация