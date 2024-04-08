Экс-президент Украины Кучма: Россия и Украина были братскими народами, но превратились во врагов

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Экс-президент Украины Кучма: Россия и Украина были братскими народами, но превратились во врагов

В настоящее время Россия и Украина являются врагами, хотя некогда их народы были близкими. С таким заявлением в интервью изданию Kyodo выступил экс-президент Украины Леонид Кучма, который занимал должность главы государства в 1994-2005 гг.

Когда журналист издания отметил, что русские и украинцы во всем мире рассматриваются как близкие народы, Кучма подчеркнул, что это действительно было так, но сейчас они стали врагами. По утверждению Кучмы, и между братьями может иметь место ненависть.



В качестве примера экс-президент Украины привел историю Каина и Авеля из Ветхого завета. Каин убил Авеля, а Россия сейчас, по утверждению Кучмы, ведет боевые действия против Украины, став ее врагом. Однако в действительности рассуждения Кучмы не выдерживают никакой критики. Предательство «брата» совершила именно Украина, полностью переориентировавшись на Запад, начав гонения русского населения и дерусификацию своей истории.

Еще в 1990-е годы украинские нацисты воевали на Северном Кавказе в рядах террористических формирований. Делали это они явно не из «братских» чувств по отношению к российскому народу. Не из этих же чувств годами осуществлялись гонения на русских патриотов на Украине, а затем и начала воплощаться в жизнь политика оголтелой русофобии с полным отказом от любых русских названий, с попытками «отмены» русской культуры и истории.

Разве такие действия можно назвать «братскими» по отношению к России и русским? А ведь они имели место и до того, как началась специальная военная операция ВС РФ. Поэтому заявления бывшего украинского президента можно рассматривать скорее как попытку ввести иностранную прессу в заблуждение относительно истинных причин конфликта.

Да и вражды у русских с украинцами нет. Речь идет о противостоянии с проамериканским нацистским режимом, а не с украинским народом. В России до сих пор свободно действуют украинские культурные центры, автомобили с украинскими номерами спокойно ездят по российским городам и никому и в голову не приходит нападать на их водителей и пассажиров.
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    15 комментариев
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    1. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +8
      Сегодня, 14:54
      И Кучма способствовал разобщению народов!

      Еще и книжку написал.
    2. БМП-2 Ранг пользователя
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 14:59
      Ну да, ну да. Вот так вот сами взяли и превратились. А кто этому повсеместно способствовал? Уж не Леонид ли Данилович??? angry За чьим авторством массовым тиражом макулатура выпущена была "Украина - не Россия?" Неужели такой мудрый политик, оказался таким недалёким? wassat
    3. Комментарий был удален.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 15:01
      Россия и Украина были братскими народами, но превратились во врагов
      Не он ли превратил эти народы во врагов? Книгу "Украина - не Россия" написал не он?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 15:06
        Сто процентов что не он. Западные пропагандисты её писали, а от него только "имя автора".
    5. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:01
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Экс-президент Украины Кучма: Россия и Украина были братскими народами, но превратились во врагов

      чья бы корова мычала, а корова Кучмы ( автора книги "Украина не Россия") лучше бы молчала. Ангажированный и полностью продажный
    6. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 15:01
      Видимо классические "Пойду москаликов постреляю" и "Москалей на ножи" - это и были проявления братских чувств с их стороны.. Мы просто не правильно поняли..
    7. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 15:02
      В качестве примера экс-президент Украины привел историю Каина и Авеля из Ветхого завета. Каин убил Авеля

      в Ветхом Завете Авель не был предателем и не продавался сатане, и не замышлял дурного против своего брата... кучме неплохо бы перечитать Библию ещё разок...
      1. bober1982 Ранг пользователя
        bober1982
        +1
        Сегодня, 15:16
        Цитата: Владимир80
        учме неплохо бы перечитать Библию ещё разок...

        Да,пример он привел,мягко говоря неудачный,бывший "красный" директор выразился коряво,и даже смешно.
    8. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      +5
      Сегодня, 15:07
      Показательно, как этот кусок дерьма отреагировал на сбитый ими в 2002 году Ту154. Вонь вместо извинений..
    9. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 15:08
      Марионетка решила подискутировать, все они гниды продажные на окраине. Пример в статье просто безобразный, самоутвердиться путём предательства руководства и проведение политики запада.
    10. Андрей ВОВ Ранг пользователя
      Андрей ВОВ
      +2
      Сегодня, 15:11
      Да уж,чья бы корова мычала,ему бы помолчать ,за умного бы сошел
      1. Кортик Ранг пользователя
        Кортик
        0
        Сегодня, 15:18
        Андрей,я минусанул тебе по ошибке.
    11. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      +1
      Сегодня, 15:16
      Предательство «брата» совершила именно Украина, полностью переориентировавшись на Запад, начав гонения русского населения и дерусификацию своей истории.
      - вот это поворот! - не ожидал от Кучмы таких переобуваний - прямо в прыжке! - а хотелось бы спросить: как так получилось что украина так вляпалась в Кучму? - эти нацистские проявления шли при нем полным ходом, и он эту бандеровщину поддерживал - а то вдруг так!.. Неожиданно.
    12. Кортик Ранг пользователя
      Кортик
      0
      Сегодня, 15:17
      Куча,сколько твое безмозглое стадо отговаривал сам Путин не скокать на майдан?Плохому танцору в шароварах яйца помешали?
    13. MaxKruh Ранг пользователя
      MaxKruh
      0
      Сегодня, 15:21
      Ни в коем случае братьями их считать нельзя,если только Каинами,упаси бог от таких родственничков.

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