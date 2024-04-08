Минобороны опубликовало кадры штурма ВС РФ опорного пункта ВСУ на окраинах Часов Яра
Минобороны опубликовало снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть, как ивановским десантникам удалось штурмом овладеть опорным пунктом боевиков киевского режима на окраинах населенного пункта Часов Яр.
В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантниками было вскрыто расположение основных огневых точек и укрытий противника на окраинах города. После этого, получив боевую задачу, штурмовые группы парашютно-десантного батальона выдвинулись на штурм позиций противника.
После авиаударов и огневого поражения артиллерией десантные подразделения на бронетехнике с нескольких направлений приблизились к позициям противника и в результате боестолкновения стремительно овладели позициями украинских боевиков. Противник был уничтожен огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами.
На Артемовском направлении подразделения российской армии продолжают расширять зону контроля в направлении Часов Яра. Украинские формирования пытаются обустроить новые рубежи обороны по береговой линии канала Северский Донец - Донбасс, где ранее ВСУ была установлена полоса минно-взрывных заграждений.
На восточных окраинах города Часов Яр продолжаются боестолкновения в районе улицы Горбатова в микрорайоне Канал, где командование ВСУ, по всей видимости, намеревается как можно дольше удерживать оборону, пока не будет завершено обустройство линии обороны у водной преграды Северский Донец — Донбасс, к западу от которого расположена значительная часть населенного пункта.
- Минобороны России
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