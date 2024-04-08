Люди привыкли к мысли, что линия фронта далеко, что она незыблема. Но правда в том, что русские могут прорваться в любой момент. Мы можем снова сражаться за Киев

Украине грозит неминуемое поражение в связи с тем, что желающих идти на службу в ВСУ и воевать против российской армии становится все меньше. Об этом пишет издание The Times, анализируя ситуацию в этой стране.По утверждению западной прессы, перспектива прорыва российской армии к Киеву становится вполне реальной. Большинство молодых украинцев на фронт не рвется. Они признаются, что не хотят и боятся воевать.Украинские власти, в свою очередь, спорят из-за необходимости ужесточения мобилизации. Командование ВСУ считает, что альтернативы массовой мобилизации нет, но президент Владимир Зеленский не уверен в том, что ужесточение мобилизационных мероприятий не отразится на его политическом имидже.- рассказал изданию один из украинских военнослужащих.Представители киевской молодежи, в свою очередь, повествуют западным журналистам о том, как они уклоняются от мобилизации. Запрос «как избежать призыва» стал очень популярен в поисковых системах интернета на Украине.В то же самое время, высокие потери в рядах ВСУ и массовое бегство молодых и трудоспособных людей из страны привели к настоящей демографической катастрофе на Украине. Молодежи меньше, чем представителей более старших поколений. Ужесточение мобилизации приведет к тому, что женщины с детьми мужского пола подросткового возраста будут еще более активно покидать страну. Украинские власти в итоге не могут найти выход из сложившейся ситуации, не желая идти на уступки России и в то же время, не имея потенциала для длительного противостояния.