Западная пресса пишет о рисках прорыва ВС РФ к Киеву в связи с нежеланием большинства украинцев воевать

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Западная пресса пишет о рисках прорыва ВС РФ к Киеву в связи с нежеланием большинства украинцев воевать

Украине грозит неминуемое поражение в связи с тем, что желающих идти на службу в ВСУ и воевать против российской армии становится все меньше. Об этом пишет издание The Times, анализируя ситуацию в этой стране.

По утверждению западной прессы, перспектива прорыва российской армии к Киеву становится вполне реальной. Большинство молодых украинцев на фронт не рвется. Они признаются, что не хотят и боятся воевать.



Украинские власти, в свою очередь, спорят из-за необходимости ужесточения мобилизации. Командование ВСУ считает, что альтернативы массовой мобилизации нет, но президент Владимир Зеленский не уверен в том, что ужесточение мобилизационных мероприятий не отразится на его политическом имидже.

Люди привыкли к мысли, что линия фронта далеко, что она незыблема. Но правда в том, что русские могут прорваться в любой момент. Мы можем снова сражаться за Киев

- рассказал изданию один из украинских военнослужащих.

Представители киевской молодежи, в свою очередь, повествуют западным журналистам о том, как они уклоняются от мобилизации. Запрос «как избежать призыва» стал очень популярен в поисковых системах интернета на Украине.

В то же самое время, высокие потери в рядах ВСУ и массовое бегство молодых и трудоспособных людей из страны привели к настоящей демографической катастрофе на Украине. Молодежи меньше, чем представителей более старших поколений. Ужесточение мобилизации приведет к тому, что женщины с детьми мужского пола подросткового возраста будут еще более активно покидать страну. Украинские власти в итоге не могут найти выход из сложившейся ситуации, не желая идти на уступки России и в то же время, не имея потенциала для длительного противостояния.
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    14 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:28
      В западной прессе по прежнему не показывают произвол тцкашников.Аппелируя что украинская молодёжь не достаточно патриотично воспитана.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:00
        В западной прессе по прежнему не показывают произвол тцкашников.Аппелируя что украинская молодёжь не достаточно патриотично воспитана.

        У украинских ТЦК один для всех принцип - не можешь научим, не хочешь заставим... А произволом в Европе уже давно никого не удивишь... Посмотрите как разгоняются антивоенные акции в Израиле или "оранжевые жилеты во Франции и протесты фермеров в Германии...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:31
      Западная пресса пишет о рисках прорыва ВС РФ к Киеву в связи с нежеланием большинства украинцев воевать
      . Не хотят... заставят, если/когда поймают.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 16:05
        Тут интересная инфа из новостей...Макдаковцев,вертолетную группу ВСУ,вместе с командиром-"Петровичем"нахлобучили вконец....Это те,кто азовцев пытался с Мариуполя,вывозить.
    3. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +2
      Сегодня, 15:32
      ..Украинские власти в итоге не могут найти выход из сложившейся ситуации
      Пусть поскачут, говорят от всего помогает
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 15:34
      Ну да, воевать не хотят, но если попадают на фронт, то упираться в обороне умеют...хотя, чему удивляться, народ то "братский"
    5. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      -1
      Сегодня, 15:34
      А "западная пресса" в курсе сколько людей ненавидят укро-рАгульё, вонючих колхозников и бандеро-фашистских унтерменьшей? И сколько сейчас народа , с нетерпением ждёт прихода Русского Мира? Или в "западной прессе" все малохольные?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 15:43
        Вы бы про "вонючих колхозников" заткнулись бы..Они,эти вонючки вас кормят.
        1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
          Wolfskin1993
          +1
          Сегодня, 15:48
          Они пока УБИВАЮТ НАШИХ , а не кормят. На вонючей укре идёт война Города и сЭла. Именно сЭло майдан устроило и именно сЭло попёрло грабить и марадёрить Города.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 15:49
            Я,житель России.Колхозник вонючий.По вашему..Блин,настолько люди совсем охамели.
    6. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 15:48
      Как изловят наркокомандующего Зе,так тут же онного немедля привязать к ФАБ-3000 и сбросить окаянного,( привязанным к ФАБ-3000) на Жёлтый дом ,что за лужей. . . winked
    7. Комментарий был удален.
    8. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      0
      Сегодня, 15:54
      Может и не хотят воевать но линию фронта держат и города будут защищать, + абсолютное большинство оставшихся украинцев не хотят проигрышнего мира , этот заголовок может ввести в заблуждение - о победа близко - ее даже приблизительно не видно. Должен пролететь ( возникнуть ) " черный лебедь" чтобы наступил мир .
    9. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +3
      Сегодня, 15:55
      Цитата: borisvt
      Пусть поскачут, говорят от всего помогает

      Глупости всё это
      Скакали одни, а воевать приходится совсем другим
      Вы всеръез думаете, что те люди, которые скакали, жгли Дом Профсоюзов и прочее из этого ряда - все они в первых рядах на передовой? Отнюдь
      Всегда, в любой стране, во все времена, "скачут" одни, а расхлёбывают всю эту кашу - совсем другие
    10. тоже-врач Ранг пользователя
      тоже-врач
      0
      Сегодня, 15:57
      не понимаю я интонаций и внушения автора статьи. Нам предлагается их понять и пожалеть, что их ресурсы для убийства русских солдат иссякают?

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