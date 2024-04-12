Вертолёты против беспилотников хуситов. Успешный опыт

«Ракеты ПВО, корабельные артиллерийские системы, самолёты-истребители: весь этот арсенал войска НАТО применяют сегодня в борьбе против хуситских дронов в акватории Красного моря. Сейчас в этой охоте принимают участие и вертолёты.



Франция и Германия сообщают об успешных применениях вертолетов и сбитых целях. Однако на этих вертолетах не было ни ракет, ни бортовых пушек, управляемых из пилотской кабины... Поражения целей осуществлялись так называемыми дверными стрелками (doorgunners), т. е. военнослужащими, ведущими огонь через проём бортовой двери вертолета из установленного там пулемета.

Франция сообщает, что именно таким образом был сбит беспилотник хуситов. В подтверждение этого было опубликовано видео поражения БПЛА».



Подготовка к вылету именно этого вертолёта Eurocopter AS565 Panther на фрегате Elsace



Вот он, исчезнувший NFH 90 Caiman

«может быть, вертолет был предназначен именно для сопровождения и защиты торгового судна, в то время как фрегат охранял другие транспорты. А может, беспилотник хуситов был обнаружен слишком поздно и, кроме вертолёта, уже ничем без опасности поражения и «гражданского» остановить БПЛА уже не могли».

«13 марта фрегате-капитан Суне Лунд (Sune Lund), командир корабля Iver Huitfeldt, направил секретное сообщение военно-морскому командованию в Дании, в котором указал на ряд серьезных проблем и недостатков в корабельных датчиках и системах вооружения, которые проявили себя в ходе операции.



Эти проблемы включали в себя программный сбой в системе управления огнем при применении зенитных ракет, при этом система выходила из строя примерно на 30 минут, и это во время атаки беспилотников. А также очень высокую частоту отказов 76-мм боеприпасов, где, как сообщается, 50 процентов снарядов взрывались сразу же после выстрела (предположительно, сразу после включения неконтактного взрывателя).



Позже сообщалось, что 76-мм боеприпасы, которые использовал Iver Huitfeldt, были 30-летнего возраста. Также важно отметить, что о вероятности возникновения этих проблем было известно в течение некоторого времени (до начала операции Aspides)».



Фрегат Iver Huitfeldt

«Выпущенные ракеты не смогли поразить цель и, как результат, БПЛА, информация о котором впоследствии была передана союзникам-партнерам, не был поражён. Это связано с технической ошибкой радиолокационной системы на борту фрегата Hessen».

«26 февраля Hessen смог отразить атаку двух беспилотников, приближавшихся прямо с побережья Йемена: сначала корабль обнаружил беспилотный летательный аппарат на своем радаре и, вероятно, попытался уничтожить его с помощью ракеты Sea Sparrow Missile ESSM на удалении до 30 морских миль (55 километров) – с тем же отрицательным результатом, что и накануне – а затем сбил беспилотник из 76-мм бортовой пушки».

«По информации бундесвера, фрегат Hessen предотвратил атаку надводного дрона на группу гражданских судов, ведомых буксиром. Дрон был уничтожен при помощи вертолёта».



Немцы снаряжают пулемёт М3М МК3 (12,7 мм) перед вылетом вертолёта Sea Lynx Mk88A

«Не имеет никакого значения, плывут они или летят: перехват дронов, используя вертолёты с дверным стрелками, до сих пор является самым дешевым вариантом. Ракеты ПВО стоят сотни тысяч евро каждая, вплоть до нескольких миллионов евро, например, SM-6 стоит 4 миллиона евро за штуку. Оценивается, что беспилотник хуситов, такой как Samad-2, стоит менее 10 000 евро. Некоторые эксперты по вооружениям даже предполагают, что он стоит менее 5 000 евро.



Боеприпасы с дистанционным подрывом для 76-мм орудия, которой оснащены многие западные фрегаты, обычно стоят от 1 000 до 1 800 евро за выстрел. Патрон калибра 7,62 мм НАТО пулемёта AAN-F1, которым пользуется французский «doorgunner», обходится французской армии менее чем в 1 евро за штуку. За пулеметный выстрел калибра .50 BMG, немецкий бундесвер, вероятно, платит чуть менее 5 евро».

«По данным американских военных, начиная с ноября были сбиты дюжины ракет и беспилотников».

«Прошлой ночью HMS Richmond сбил два ударных беспилотника своими ракетами Sea Ceptor, успешно отразив очередную незаконную атаку поддерживаемых Ираном хуситов».

«Военные корабли в Красном море отразили очередную масштабную атаку хуситов на торговое судоходство в регионе в субботу вечером. Корабли и самолеты США, Франции, Дании и Великобритании сбили в общей сложности 28 беспилотников».

«В составе Военно-морского флота России формируются специальные вертолетные отряды, которые займутся поиском и уничтожением полупогружных дронов. Выполнять эту задачу будут Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Первые экипажи уже прошли обучение, их личный состав заступил на боевое дежурство на Черном море.



Старый добрый Ка-27

Вертолеты уже проводили успешные операции против украинских морских дронов. В частности, Минобороны РФ 6 октября сообщило, что Ка-29 авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВМФУ, который направлялся в сторону Крыма.



Ка-29

Первые бои вертолетов с беспилотниками состоялись в прошлом году. 29 октября 16 воздушных и морских дронов ВМФУ попытались атаковать военные корабли и гражданские суда в Севастополе. Есть видео, как вертолет наносит точный удар по надводному боевому дрону, который направлялся к цели в бухте.



Вертолеты уже в деле доказали свою эффективность при уничтожении безэкипажных катеров, рассказал «Известиям» капитан первого ранга Василий Дандыкин.



– Использование вертолетов – лучший вариант, – отметил он, – Вертолет в несколько раз быстрее дрона – всегда может его догнать. Для поражения такой цели не нужны дорогостоящие ракеты, достаточно пулеметов или даже автоматов в руках хороших стрелков.



Эксперт отметил, что Ка-27 и Ка-29 могут садиться на борт патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые сейчас считаются главными охотниками за морскими дронами».

«В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 29 августа направлявшийся в сторону столицы украинский дрон был сбит одним из российских вертолетов».

«Под Кингисеппом 12 февраля тренировались перехватывать беспилотники с помощью вертолёта. Винтокрылая машина продолжительное время преследовала дрон. Большое и шумное пятно то нагоняло маленькую точку, то отпускало от себя».

«...«Телеграм»-канал «Воевода вещает» сообщил вчера в 23:22 о поражении в Подмосковье двух беспилотников при помощи вертолета Ми-28. По информации источника, вертолет выполнял роль комплекса противовоздушной обороны и уничтожил цели пушкой».