Вертолёты против беспилотников хуситов. Успешный опыт
За два года и два месяца, прошедших с начала специальной военной операции на Украине, можно с уверенностью сказать, что роль применения беспилотных средств для поражения противника на суше, на воде и в воздухе с обеих сторон возросла многократно.
Количество их, разнообразие типов и наименований – просто необъятно. Оставим украинцам вместе с их натовскими помощниками решать вопрос борьбы с нашими БПЛА (и «жовто-блакитный» их прапор им в руки). А вот то, что украинские безэкипажные катера и беспилотники большой дальности стали очень неприятным сюрпризом и проблемой для наших подразделений, которые обязаны с ними бороться, и бороться эффективно – это, к сожалению, факт.
Я ни на секунду не сомневаюсь, что соответствующие ведомства рано или чуть-чуть позже (а хотелось бы побыстрее) найдут эффективные средства активной борьбы с проклятыми БЭК на Чёрном море и ударными дронами, которые вроде бы и сделаны, как в народе говорят, из «известной субстанции и палок», но продолжают поражать объекты в глубине России за сотни, а иногда и более чем за тысячу километров от ЛБС. И поражать, нельзя не отметить, довольно болезненно.
Ну а пока эти средства у нас разрабатываются, апробируются, согласовываются, внедряются, хочу ознакомить читателей с тем, как наш натовский противник решает подобные задачи на водах Красного моря и в воздухе. Всё, что я представлю ниже о противнике, взято из официально опубликованной информации на немецких интернет-сайтах. И, немного забегая вперёд, скажу, что роль «палочки-выручалочки» у них, к удивлению, сыграли вертолёты!
К сожалению, информации об этом чрезвычайно мало, но всё, что я нашёл, представляю уважаемому читателю ниже.
Немецкое интернет-издание Future Zone публикует 26 марта этого года:
Франция и Германия сообщают об успешных применениях вертолетов и сбитых целях. Однако на этих вертолетах не было ни ракет, ни бортовых пушек, управляемых из пилотской кабины... Поражения целей осуществлялись так называемыми дверными стрелками (doorgunners), т. е. военнослужащими, ведущими огонь через проём бортовой двери вертолета из установленного там пулемета.
Далее авторы статьи прикладывают видео, которое длится 29 секунд.
Видео было снято инфракрасной поворотной камерой вертолета. В начале можно видеть грузовое судно, которое, по всей видимости, и являлось целью для беспилотника.
Неясно, было ли именно это судно, что на видео, целью беспилотника, или же вертолет, сопровождая «гражданского», сам обнаружил БПЛА, или был наведён на него с французского фрегата.
В следующем сюжете можно видеть летящий беспилотник, предположительно, на небольшой высоте над морем. По внешнему виду, вероятнее всего, это беспилотник типа Samad. Довольно отчётливо видны форма крыла, v-образное хвостовое оперение, двигатель и толкающий винт.
Изначально на видео вертолет догоняет цель, оказывается почти параллельно дрону и уравнивает с ним скорость. Слышны две короткие очереди из пулемета. После этого дрон исчезает. Затем слышно голосовое сообщение: «БПЛА, всплеск», подтверждающее падение дрона в море. Неизвестно, действительно ли было достаточно двух очередей, чтобы сбить дрон, или видео было урезано, но факт есть факт: цель была уничтожена.
Судя по следующему видео, в данном случае речь идет о вертолете Eurocopter AS565 Panther, который принадлежит французскому фрегату ПВО Elsace.
Подготовка к вылету именно этого вертолёта Eurocopter AS565 Panther на фрегате Elsace
AS565 может быть оснащен контейнерными автоматическими пушками, но в морской версии их нет. Doorgunner имеет в своем распоряжении французский пулемет AAN-F1 калибра 7,62.
И это интересно, ведь согласно всем опубликованным данным о фрегате Elsace, корабль должен нести один NFH 90 Caiman, а тут, пожалуйста, откуда-то появился AS565 Panther.
Вот он, исчезнувший NFH 90 Caiman
Далее издание Future Zone задаётся вопросом: «Почему в данном случае был использован AS565 Panther, а не зенитные ракеты или 76-мм орудие «Эльзаса»?»
Предполагая, что:
Тогда тут же всплывает вопрос: «А если бы это был не дрон, а ракета, тогда чем бы всё закончилось»?
Как я писал ранее в статье «Как немец ходил за семь морей хусита воевать», у немцев с фрегатом Hessen произошла именно такая же ситуация.
А может быть, ответ на этот вопрос даётся в статье датчанина Томаса Лауге Нильсена (Thomas Lauge Nielsen), опубликованной 4 апреля 2024 на немецком онлайн-портале hartpunkt:
Эти проблемы включали в себя программный сбой в системе управления огнем при применении зенитных ракет, при этом система выходила из строя примерно на 30 минут, и это во время атаки беспилотников. А также очень высокую частоту отказов 76-мм боеприпасов, где, как сообщается, 50 процентов снарядов взрывались сразу же после выстрела (предположительно, сразу после включения неконтактного взрывателя).
Позже сообщалось, что 76-мм боеприпасы, которые использовал Iver Huitfeldt, были 30-летнего возраста. Также важно отметить, что о вероятности возникновения этих проблем было известно в течение некоторого времени (до начала операции Aspides)».
Фрегат Iver Huitfeldt
А вот что официально сообщили немцы после того, как 24 февраля выпустили две ракеты SM-2 Block IIIA по американскому беспилотнику, приняв его за хуситский:
Далее:
И датчанин, и немец имеют одинаковые радиолокационные системы: Radar SMART-L и APAR, да и системы наведения и управления огнём, как я понимаю, схожие. И у обоих– так называемая «техническая ошибка».
Но не это является темой статьи.
А по теме, 21 марта телевизионный канал ARD в программе Tagesschau сообщил о ещё одной победе немецкого фрегата:
Немцы снаряжают пулемёт М3М МК3 (12,7 мм) перед вылетом вертолёта Sea Lynx Mk88A
Во всяком случае, сценарий перехвата беспилотников, используя вертолёт, не раз отрабатывался военно-морскими силами стран НАТО. ВМС США целенаправленно готовят для этой цели экипажи вертолетов, как, например, на учениях Black Dart 2015.
Издание Future Zone публикует видео, снятое на этих учениях.
Вертолёт MH-60S Seahawk настигает цель и, уравнивая с ней скорость, занимает позицию параллельно траектории полёта дрона.
Далее, дверной стрелок MH-60S открывает огонь и сбивает дрон-мишень.
Не чураются американцы и применения бортовой пушки вертолёта. На видео видно, как MH-60S, зависнув, работает по дрону из Mk 44 Mod 0 Bushmaster. Отчётливо видны падающие стреляные гильзы. Правда, результат не был запечатлён на видео.
Вооружение вертолёта: пулемёт M60 (7,62 мм) или M240 (7,62 мм) или GAU-16/A (50 калибр) или миниган GAU-17/A (7,62 мм). Иногда пушка Mk 44 Mod 0 Bushmaster (30 мм). Как говорится, ни в чём себе не отказывайте.
Продолжая «вертолётную тему», Future Zone даёт интересную информацию о ценовой рентабельности применения вертушек.
Боеприпасы с дистанционным подрывом для 76-мм орудия, которой оснащены многие западные фрегаты, обычно стоят от 1 000 до 1 800 евро за выстрел. Патрон калибра 7,62 мм НАТО пулемёта AAN-F1, которым пользуется французский «doorgunner», обходится французской армии менее чем в 1 евро за штуку. За пулеметный выстрел калибра .50 BMG, немецкий бундесвер, вероятно, платит чуть менее 5 евро».
Подвести промежуточный итог, сколько всего целей, используя все имеющиеся средства поражения, было уничтожено обеими группами кораблей с начала операции Prosperity Guardian и Aspides, очень сложно, практически невозможно. По тем данным, которые я нашёл в Сети – можно обозначить словом «много».
Так, например, новостной канал Tagesschau сообщил 17 декабря 2023 года, что американцы в этот день сбили 14 беспилотников, и к этому британцы записали на свой счёт пусть одну, но победу.
Журнал Forum-Sicherheitspolitik 21февраля этого года пишет:
Это же издание 7 марта 2024 года:
9 марта, журналист Томас Вигольд (Thomas Wiegold) на своём портале Augen geradeaus опубликовал следующее:
Сколько всего из этих дюжин было сбито при помощи вертолётов, кроме описанных выше случаев, я сказать не могу, просто нет такой информации, а было бы интересно узнать…
Вот как бы и всё, по применению супостатом вертолётов против БПЛА, но тяжело удержаться и не задать вопрос: «Ну а наши, как там наши?»
Понятно, что никто не станет вот так вот подробно рассказывать что-либо конкретно по этой теме. Также ясно, что обнаружение, сопровождение, целеуказание, применение всевозможных антидроновых, антибэковских средств – это гигантский, необъятный комплекс завязанных в один клубок мероприятий. Но ведь существуют вертолёты, наши классные вертолёты: Ка-27, Ка-29, Ка-226, Ка-52, Ми-8, Ми-14, Ми-28Н, Ми-24, Ми-35.
Я намеренно просто подряд перечислил всем известные легендарные машины. А сколько ещё на ходу и в резерве всевозможных модификаций этих аппаратов?
Да знаю, знаю я, что «иных уж нет, а те далече», понимаю, что каждый «живой» борт выполняет сегодня свою определённую задачу, подозреваю, что незадействованных пилотов не так уж много.
Но позволю себе чуть-чуть пофантазировать.
В стране сотни частных вертолётов, а также бортов, принадлежащих всевозможным фирмам, в том числе и нефтегазового комплекса, страдающего сегодня от ударов украинских БПЛА. На земле вопросами собственной безопасности занимаются ЧОПы и им подобные структуры.
А в небе? Что, только на военных вся надежда?
А сколько в стране пилотов-вертолётчиков на заслуженном отдыхе, да и чисто гражданских? Может кликнуть клич: «Эй люди добрые, повелители винтокрылых птиц, вставайте, подымайтеся! Bоины российские подмоги ждут, у них итак своих дел «за гланды». Но это чисто мои фантазии…
А в реальности «Известия» от 7 сентября 2023 года:
Старый добрый Ка-27
Ка-29
Вертолеты уже в деле доказали свою эффективность при уничтожении безэкипажных катеров, рассказал «Известиям» капитан первого ранга Василий Дандыкин.
– Использование вертолетов – лучший вариант, – отметил он, – Вертолет в несколько раз быстрее дрона – всегда может его догнать. Для поражения такой цели не нужны дорогостоящие ракеты, достаточно пулеметов или даже автоматов в руках хороших стрелков.
Эксперт отметил, что Ка-27 и Ка-29 могут садиться на борт патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые сейчас считаются главными охотниками за морскими дронами».
Со дня опубликования статьи прошло восемь месяцев. К сожалению, все мы знаем, что за это время произошло…
Чуть выше я писал, что эта тема содержит гигантский, необъятный комплекс мероприятий, завязанных в один клубок. По тем крупицам информации, которые иногда появляются в печати, можно заметить, что, пусть не быстро, но этот клубок, слава Богу, начинают разматывать.
Lenta.ru, 8 сентября 2023 года:
47news.ru, 13 февраля 2024 года:
47news.ru, 01 апреля 2024 года:
В качестве итога позволю себе сказать следующее.
В процессе подготовки статьи я ещё раз убедился в том, что тема «вертолёт-истребитель беспилотников» актуальна и давно востребована для профессионального решения. И мы, и противник её прочувствовали, и в определённой мере ею занимаемся.
Очень бы хотелось, чтобы командование Армии, Флота и ВКС России этот клубок задач побыстрее размотали, а не замотали, и чтобы было именно так.
- Eugen Renk (Fachmann)
- Bundeswehr, Future Zone, Picture Alliance, Marine Nationale, Flicker, Авиару.рф
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