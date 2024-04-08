Первую ракету-носитель «Ангара-А5» допустили к запуску с космодрома «Восточный»

В Российской Федерации официально разрешили пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5». Соответствующее решение государственная комиссия приняла сегодня после посещения космодрома «Восточный».Сообщается, что пуск с площадки 1А состоится завтра, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Ракета «Ангара-А5» будет нести разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку.Напомним, что «Ангара-А5» представляет собой ракету-носитель тяжелого класса, относящуюся к семейству «Ангара». Это – первая тяжелая ракета данного типа, разработанная в Российской Федерации уже после распада Советского Союза. Работы по созданию ракеты осуществлял Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, а в качестве главного заказчика ракеты-носителя выступило Министерство обороны Российской Федерации.С 2018 года специалисты готовили космодром «Восточный» для пуска данной ракеты. До этого с космодрома в Амурской области осуществлялись пуски лишь ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Ракеты «Ангара» запускались в тестовом режиме с космодрома Плесецк в Архангельской области.В рамках обеспечения пуска космический центр «Восточный» уже развернул специальные радары слежения на побережье Татарского пролива. С помощью радаров будут вести наблюдение за падением универсальных ракетных модулей ракеты-носителя «Ангара-А5».

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