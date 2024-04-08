Первую ракету-носитель «Ангара-А5» допустили к запуску с космодрома «Восточный»

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Первую ракету-носитель «Ангара-А5» допустили к запуску с космодрома «Восточный»

В Российской Федерации официально разрешили пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5». Соответствующее решение государственная комиссия приняла сегодня после посещения космодрома «Восточный».

Сообщается, что пуск с площадки 1А состоится завтра, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Ракета «Ангара-А5» будет нести разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку.



Напомним, что «Ангара-А5» представляет собой ракету-носитель тяжелого класса, относящуюся к семейству «Ангара». Это – первая тяжелая ракета данного типа, разработанная в Российской Федерации уже после распада Советского Союза. Работы по созданию ракеты осуществлял Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, а в качестве главного заказчика ракеты-носителя выступило Министерство обороны Российской Федерации.

С 2018 года специалисты готовили космодром «Восточный» для пуска данной ракеты. До этого с космодрома в Амурской области осуществлялись пуски лишь ракет-носителей среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Ракеты «Ангара» запускались в тестовом режиме с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В рамках обеспечения пуска космический центр «Восточный» уже развернул специальные радары слежения на побережье Татарского пролива. С помощью радаров будут вести наблюдение за падением универсальных ракетных модулей ракеты-носителя «Ангара-А5».
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    11 комментариев
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    1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      -3
      Сегодня, 15:37
      [ С помощью радаров будут вести наблюдение за падением универсальных ракетных модулей ракеты-носителя «Ангара-А5».]

      Так падать или приземляться- приводняться?
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        -10
        Сегодня, 15:57
        Только падать... Наши Илоны Маски ещё не народились и все наше железо падает с небес в безлюдных местах.... если все пойдет по плану. А вот куда будем сажать космонавтов, когда Казахстан прикроет Байконур и свою территорию? Надеюсь точность посадки уже такова, что можно принимать космонавтов на полях Алтайского края или Западно-Сибирской низменности. Жаль теплых морей у нас нет поблизости для приводнения. request
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 16:42
          Ещё одна новость касаемо космического пространства.Получены первые данные с нового космического аппарата «Ресурс-П» № 4.

          . Проведена первая съёмка с использованием оптико-электронной аппаратуры высокодетального разрешения «Геотон-Л1» с системой приёма и преобразования информации «Сангур-1У». Первые снимки переданы разработчику спутника и аппаратуры. Оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» с СППИ «Сангур-1У» осуществляет съёмку земной и водной поверхности в панхроматическом и мультиспектральных каналах. Она позволяет проводить съёмку с пространственным разрешением 70 см и полосой захвата до 38 км.


          https://sdelanounas.ru/blogs/158945/
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 15:58
        Так падать или приземляться- приводняться?
        ...припланетаться...если ёмко и содержательно....как сказал бы генерал из известной трилогии ..НУ ЗА ПРИПЛАНЕТЕНИЕ..нуа так успехов Ангаре..что б всё было по максимуму в штатном режиме
    2. leks Ранг пользователя
      leks
      +3
      Сегодня, 15:50
      Ждём-с! Удачного пуска и всех запланированных мероприятий связанных с этим пуском.
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +5
      Сегодня, 15:50
      Удачи и успеха нашим ракетостроителям и расчетам пускового комплекса
    4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      -6
      Сегодня, 15:54
      Сообщается, что пуск с площадки 1А состоится завтра, 9 апреля,
      ...а чё не 12 апреля....для нас сакральная дата...а...запямятовал...12 апреля это ж не бросковые испытания были
    5. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      0
      Сегодня, 16:08
      В Российской Федерации официально разрешили пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5».
      Странно, в Википупии написано, что уже выполнено три пуска этой ракеты, два удачных, один - частично удачный
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 16:27
        Как только «Ангара-А5» запустят с космодрома Восточный, это будет новая глава в отечественной космонавтике. Но также станет ясно, что некогда легендарный советский космодром Байконур будет обречен на забвение. Ведь момент, когда Россия больше не будет нуждаться в услугах Байконура, станет еще ближе. С Байконура активно запускали в основном «Протоны», но этот тип ракет уже не выпускают. А то, что уже произведено, будет запущено в ближайшие пару лет.Место «Протонов» займет новая отечественная ракета «Ангара». Но вот незадача. На Байконуре нет площадки, способной запускать «Ангару». Для этого построены стартовые столы на «Восточном».На текущий момент на Байконуре работает всего одна площадка, с которой запускают «Союз-2». Но с 2028 года Россия выходит из программы поддержки Международной космической станции, а значит, и в запусках «Союз-2» не будет надобности. А остальные проекты Россия будет реализовывать уже с «Восточного».

        Ангару-А5 доробатывали под требования МО РФ.Там новый разгонный блок «Орион» .

        .Тем не менее с 2014 по 2021 годы было выполнено три испытательных запуска «Ангара-А5», и все были успешными. Однако Минобороны (основной заказчик проекта) посчитал, что ракету нужно доработать.

        Вот что в то время говорил вице-премьер Ю. Борисов:

        «Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению».
        И вот, похоже, ракета отвечает всем заявленным требованиям и параметрам.


        https://dzen.ru/a/ZhFXw__PYFJQfDPN
    6. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 16:20
      Не люблю я эти фанфары перед подобными запусками. Чем громче вопли , тем меньше дела. Сколько раз уже "праздновали" возвращение в большой космос. Но, по результату- только советское наследие и работает.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 16:51
        Советское наследие не вечно и надо думать о его замене.

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