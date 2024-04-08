Вдоль реки Тиса на украино-румынской границе установили ограждение с колючей проволокой как препятствие для бегущих от мобилизации украинцев

Киевские власти продолжают усиливать меры по недопущению нелегального пересечения западной границы страны украинскими гражданами, пытающимися избежать мобилизации и не желающие оказаться на передовой.Как сообщают украинские СМИ, на границе Украины с Румынией, где две страны разделяет река Тиса, установлено ограждение из колючей проволоки. Таким образом пограничники пытаются помешать покинуть страну украинским мужчинам призывного возраста, подлежащих мобилизации.По реке Тиса на некоторых участках проходит граница Украины с Румынией и Венгрией, что является достаточно удобным местом для тех, кто решил покинуть Незалежную и отправиться в Евросоюз. Однако в Киеве стараются сделать так, чтобы заблокировать саму возможность выезда (выхода, вылета и даже заплыва) за рубеж.Напомним, что на Украине с 2022 года действует режим всеобщей мобилизации и из страны стараются не выпускать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но с таким положением дел мириться хотят далеко не все и ищут всевозможные способы для уклонения от того, чтобы попасть в армию. Согласно данным румынской стороны, за два года румыно-украинскую границу незаконно пересекло более 9 тысяч человек. А украинская сторона заявляет, что более двадцати человек погибли, пытаясь нелегально переправиться через Тису.

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