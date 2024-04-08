Вдоль реки Тиса на украино-румынской границе установили ограждение с колючей проволокой как препятствие для бегущих от мобилизации украинцев

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Вдоль реки Тиса на украино-румынской границе установили ограждение с колючей проволокой как препятствие для бегущих от мобилизации украинцев

Киевские власти продолжают усиливать меры по недопущению нелегального пересечения западной границы страны украинскими гражданами, пытающимися избежать мобилизации и не желающие оказаться на передовой.

Как сообщают украинские СМИ, на границе Украины с Румынией, где две страны разделяет река Тиса, установлено ограждение из колючей проволоки. Таким образом пограничники пытаются помешать покинуть страну украинским мужчинам призывного возраста, подлежащих мобилизации.

По реке Тиса на некоторых участках проходит граница Украины с Румынией и Венгрией, что является достаточно удобным местом для тех, кто решил покинуть Незалежную и отправиться в Евросоюз. Однако в Киеве стараются сделать так, чтобы заблокировать саму возможность выезда (выхода, вылета и даже заплыва) за рубеж.



Напомним, что на Украине с 2022 года действует режим всеобщей мобилизации и из страны стараются не выпускать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но с таким положением дел мириться хотят далеко не все и ищут всевозможные способы для уклонения от того, чтобы попасть в армию. Согласно данным румынской стороны, за два года румыно-украинскую границу незаконно пересекло более 9 тысяч человек. А украинская сторона заявляет, что более двадцати человек погибли, пытаясь нелегально переправиться через Тису.
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    14 комментариев
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    1. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +4
      Сегодня, 15:56
      Найди по фото самую свободную страну с безвизом
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +3
        Сегодня, 16:15
        Найди по фото самую свободную страну с безвизом
        ...намибия-самая свободная страна, потому как она ни в какой не упиралась...паспортная структура отсутствует, а кромя главарей, женится можно хоть каждый день, товарооборот по бартеру, вход в сопредельные государства без ограничений, ровно как и вход в саму намибию...страна победившего коммунизма
    2. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      +1
      Сегодня, 15:56
      Киевские власти продолжают усиливать меры по недопущению нелегального пересечения западной границы страны украинскими гражданами, пытающимися избежать мобилизации и не желающие оказаться на передовой.
      А почему берега не заминировали??? Еще не плохо бы замаскированные ямы с кислотой.
      1. art266 Ранг пользователя
        art266
        +2
        Сегодня, 16:22
        Еще нужны вышки с пулеметчиками и прожекторами, как в концлагере.
    3. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 15:58
      на границе Украины с Румынией, где две страны разделяет река Тиса, установлено ограждение из колючей проволоки.

      Подозреваю, что это для самих же украинских пограничников организовали. Как оказалось, они тоже бегут.))
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 16:24
        Помню как на границе со Словакией в Закарпатье. нашли 700 метровый тоннель контрабандистов. Сейчас он даже описан и показан на сайте Викимапия, если вести курсор вдоль границы чуть выше аэропорта Ужгород. Пишут, там далеко не один такой тоннель прокопали, а около 130? А ещё есть дельтапланы и парапланы... Дерзайте укры!!!
        Интересно, насколько тщательно досматривают товарные поезда с углем, куда можно закопаться неглубоко и выдержать переезд до суток, запасившись водой и едой.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +1
          Сегодня, 16:49
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Интересно, насколько тщательно досматривают товарные поезда с углем, куда можно закопаться неглубоко и выдержать переезд до суток, запасившись водой и едой.
          Сутки можно и не кушать вообще без проблем, а вот высра...ся может и приспичить. Полтарашку воды и в путь. Но там могут собаками проверять, а они как раз на людей и обучены.
    4. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 15:58
      Вот она, демократия, свобода волеизъявления и передвижения) как от чумных отгородились
    5. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 15:59
      Перепрыгивать надо с чем-то большим надувным, чтобы внизу не переломаться.
    6. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 16:04
      Может, ещё остались последователи прыгуна с шестом Бубки?
    7. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 16:04
      Судя по отбойнику вдоль реки автодорога, сдёрнуть автомобилем метров сто этой спирали Бруно не проблема, если использовать гнилое копьё, его можно там-же и бросить
    8. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 16:05
      Вот так выглядит свобода по украински и демократия по американски
    9. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 16:27
      на границе Украины с Румынией ... установлено ограждение из колючей проволоки. Таким образом ... пытаются помешать покинуть страну украинским мужчинам ... подлежащих мобилизации

      Если выбирать между мобилизацией с отправкой куда-нибудь под Часов Яр и порванной на колючей проволоке ̶ж̶о̶... задницей, то выбор довольно очевиден.
      Так что, не сработает...
    10. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      0
      Сегодня, 17:43
      Они что не понимают что эту егозу сдадут на метал? Наивняк.
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse

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