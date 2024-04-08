У американской компании-разработчика ракетных двигателей Военно-морские силы США заказали прототип новой версии твердотопливного ракетного двигателя Mk 104. Контракт на их разработку уже подписан.Об этом сообщает агентство Reuters.Соглашение является частью серии контрактов на поставку прототипов двигателей, которые ВМС США заключили с несколькими фирмами. Таким образом, военные стремятся удовлетворить растущий спрос на подобную продукцию и расширить промышленную базу для их производства.По информации источника агентства, подобный контракт был заключен и с компанией X-Bow Systems. Помимо этого, утверждают два других собеседника американских журналистов, подписано соглашение и с действующим производителем таких двигателей. Договор подписан с фирмой L3 Harris Technologies, в структуру которой входит Aerojet Rocketdyne, выпускающая Mk 104 на данный момент.Когда Reuters попросило X-Bow и L3 Harris прокомментировать данные сообщения, в обеих компаниях ответили отказом. А в Ursa Major заявили, что им поставлена задача разработать новый дизайн и технологию производства для ракетного двигателя Mk 104 с двойной тягой для Военно-морских сил США. Отмечается, что частью производственного процесса является 3D-печать.Сейчас двигатель Mk 104 применяется в линейке ракет ВМС США SM-2, SM-3 и SM-6. Их используют как в наступательном, так и в оборонительном вооружении, в том числе, для противоракетных, противовоздушных, наземных и морских систем.

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