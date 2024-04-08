На фоне атак ВСУ по ЗАЭС дипломат РФ заявил об отсутствии планов ударов нашей армии по ядерным объектам Украины
Российская Федерация не собирается предпринимать атаки против объектов ядерной энергетики Украины, так как понимает последствия таких действий. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».
По утверждению российского дипломата, Киев волен сам решать, строить ему новые энергоблоки или нет, наша страна в эти вопросы никоим образом не вмешивается.
- заявил дипломат РФ.
В свою очередь, украинская сторона, несмотря на многочисленные риски, о которых ее предупреждали и Россия, и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), продолжает попытки атак против российской Запорожской атомной электростанции. 8 апреля 2024 года российскими военными над станцией был уничтожен украинский дрон-камикадзе.
Беспилотник, запущенный ВСУ, упал на кровлю шестого энергоблока атомной электростанции. До этого некоторое время украинские формирования не атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, но теперь возобновили эти провокационные и очень опасные действия.
- сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции.
Таким образом, киевский режим создает новые риски и для России, и для Украины, и для близлежащих стран Восточной Европы, пытаясь наносить удары по стратегическому ядерному объекту.
- Wikipedia / DENAMAX
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