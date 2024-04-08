Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать

Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. К сожалению, несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрелы станции и объектов её инфраструктуры продолжаются

Российская Федерация не собирается предпринимать атаки против объектов ядерной энергетики Украины, так как понимает последствия таких действий. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».По утверждению российского дипломата, Киев волен сам решать, строить ему новые энергоблоки или нет, наша страна в эти вопросы никоим образом не вмешивается.- заявил дипломат РФ.В свою очередь, украинская сторона, несмотря на многочисленные риски, о которых ее предупреждали и Россия, и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), продолжает попытки атак против российской Запорожской атомной электростанции. 8 апреля 2024 года российскими военными над станцией был уничтожен украинский дрон-камикадзе.Беспилотник, запущенный ВСУ, упал на кровлю шестого энергоблока атомной электростанции. До этого некоторое время украинские формирования не атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, но теперь возобновили эти провокационные и очень опасные действия.- сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции.Таким образом, киевский режим создает новые риски и для России, и для Украины, и для близлежащих стран Восточной Европы, пытаясь наносить удары по стратегическому ядерному объекту.