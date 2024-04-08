На фоне атак ВСУ по ЗАЭС дипломат РФ заявил об отсутствии планов ударов нашей армии по ядерным объектам Украины

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На фоне атак ВСУ по ЗАЭС дипломат РФ заявил об отсутствии планов ударов нашей армии по ядерным объектам Украины

Российская Федерация не собирается предпринимать атаки против объектов ядерной энергетики Украины, так как понимает последствия таких действий. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

По утверждению российского дипломата, Киев волен сам решать, строить ему новые энергоблоки или нет, наша страна в эти вопросы никоим образом не вмешивается.



Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать

- заявил дипломат РФ.

В свою очередь, украинская сторона, несмотря на многочисленные риски, о которых ее предупреждали и Россия, и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), продолжает попытки атак против российской Запорожской атомной электростанции. 8 апреля 2024 года российскими военными над станцией был уничтожен украинский дрон-камикадзе.

Беспилотник, запущенный ВСУ, упал на кровлю шестого энергоблока атомной электростанции. До этого некоторое время украинские формирования не атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, но теперь возобновили эти провокационные и очень опасные действия.

Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. К сожалению, несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрелы станции и объектов её инфраструктуры продолжаются

- сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции.

Таким образом, киевский режим создает новые риски и для России, и для Украины, и для близлежащих стран Восточной Европы, пытаясь наносить удары по стратегическому ядерному объекту.
  • Wikipedia / DENAMAX
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13 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 16:05
    Это он за Президента и Генштаб, так решил???
    1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      +2
      Сегодня, 16:29
      Такие заявления нашего руководства, больше похожи на плачь Ярославны. Надо показательно ударить по территории или фонтанам охладителя Ровенской АЭС (поближе к Польше), но заранее официально предупредить, что этот удар в ответ на удары по ЗАЭС. И после посмотрим, как запоет Европа.
      1. korwalol Ранг пользователя
        korwalol
        +2
        Сегодня, 16:45
        В корне неверно бить ро системам охлаждения, а вот по ОРУ 750кВ давно пора.
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          0
          Сегодня, 17:00
          А жаль, что нет планов бить по АЭС. Они бьют, нам почему нельзя?
  2. Rinat Khametov Ранг пользователя
    Rinat Khametov
    +2
    Сегодня, 16:09
    То есть если следующий беспилотник разрушит кровлю реактора и реакторную зону, мы опять будем выражать глубокую озабоченность?
    А ведь хорошо бы чтоб поляки и румыны начали б боятся... Ведь Ровенская АЭС их впрямую касается
    1. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      0
      Сегодня, 16:17
      Если бы Герань просто упала рядом с одним из блоков ЧАЭС - в Киеве моментально началась бы паника
      Но мы не такие (с) с бандитами - по джентельменски, по каким-то мифическим правилам
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:35
        Нехорошо вызывать панику среди бандитов и убийц, мы не такие!
      2. alexmach Ранг пользователя
        alexmach
        0
        Сегодня, 17:05
        Если бы Герань просто упала рядом с одним из блоков ЧАЭС - в Киеве моментально началась бы паника

        Такого точно нельзя делать. Там какое-никакое а остаточное заражение на месности присутствует. Если вдруг долбануть неудачно то можно в воздух поднять пыль с заряженными частицами. В военном плане оно не принесет практически ничего а последствия для всех в Европе (включая соседнюю Белорусь и Россию тоже) могут быть ну не очень.

        А вот как советуют другие коментаторы бить по ОРУ работающих станций отрезая их от сети было бы в самый раз. Точно так же Х-мены поступили с Запорожской АЭС.
  3. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +3
    Сегодня, 16:15
    Горе нам от этих диплодоков!
    Только таскаются по заграницам, живут за казённый счёт, да жуют свою жвачку времён перестройки.
    Давно уже пора положить кровли машзалов на турбогенераторы блоков АЭС и прекратить мучения украинских энергетиков. Пусть занимаются аварийным расхолажтвантем. Освободим - новые блоки построим.
  4. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 16:20
    Вот и зря наш дипломат такое заявляет.
    Надо сказать чётко и ясно - Удары по АЭС могут быть нанесены и в обратном направлении, поближе к границам Европы, что бы радиацию нюхали и ели таблетки с йодом все без исключений, а после этого демонстративно влупить по прилегающей территории одной из АЭС которая находится к ним поближе, но так, что бы и не повредить, и в то же время дать понять то, что шутки кончились.
    После этого глядишь, у МАГАТЭ глаз откроется и евродурики сами начнут душить зелепуку в круглосуточном режиме, за его атомные "шалости".
  5. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 16:40
    Очень странное заявление.
    Если мы воюем,то отключение АЭС Украины обязательно, без этого мы их не лишим электричества.
    Но это еще полбеды, что значит Киев сам волен решать строить или не строить новые блоки ? То есть Киев обладает международной правосубъектностью.
    А тогда ,пардон, на каком основании в состав России включена Херсонская и Запорожская область ? И на каком основании наши находятся на Запорожской АЭС ? Ладно Донбасс там хоть кривая,но связь с 2014 годом,а эти-то ?
    Получается представитель РФ сам расписался в акте агрессии. Нельзя же мыслить в стиле -здесь вижу,здесь не вижу,а здесь рыбу заворачиваю.
  6. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +1
    Сегодня, 16:42
    "А журналюги все равно скажут - Пьяный попал под лошадь!" (Гоблин). Не надо ничего говорить о нашем миролюбии. Во-первых, свяжем себе руки в дальнейшем, а во-вторых, один херес, напишут и скажут все равно по-своему. И поступят соответственно. Лучше молчать и прятать руку за спиной.
  7. Тихонов_Александр Ранг пользователя
    Тихонов_Александр
    +1
    Сегодня, 16:52
    Бить по распределительным подстанциям и укропы будут просто вынуждены глушить реакторы... И тогда, действительно, бОльшая часть территории скакунов будет обесточена...

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