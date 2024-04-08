МИД РФ: власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити»
После жуткого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который унес жизни 144 человек, многие лидеры государств, а также политики разного уровня выразили соболезнования России, резко осудив заказчиков и исполнителей данного бесчеловечного преступления.
Между тем как говорится в сообщении в ТГ-канале МИД РФ, власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити». Особенно это касается количества жертв, в целом, и погибших детей, в частности. Кроме того, отдельно подчеркивалась недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении наших сограждан.
Вместо этого, как говорится в материале, уже в первые часы после массового убийства мирных граждан в Красногорске, западные чиновники и СМИ развернули целую медийную кампанию по выгораживанию киевского режима и отрицанию его причастности к теракту.
Еще не дожидаясь первых результатов официального расследования, США, Великобритания и прочие партнеры Киева в один голос начали обвинять в нападении на «Крокус Сити Холл» боевиков одной из ячеек ИГИЛ (признана террористической в РФ*). При этом неизменно присутствовал нарратив об отсутствии связей Украины с исламистами.
Впрочем, и это еще не всё. Как заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве, отдельным западным редакциям и вовсе дали указание распространять собственные версии событий, дискредитирующие следственные органы и спецслужбы РФ.
Напомним, что уже через пару дней после теракта в сети распространилась конспирологическая теория о присутствии в концертном зале «Крокуса» сотрудников ФСБ, якобы одетых в синие свитера. Естественно, это оказалось фейком.
Касательно причастности ИГИЛ*, сфабрикованное сообщение боевиков было опубликовано через несколько часов после теракта телеканалом «Дождь» (признан в РФ иноагентом). При этом даже после разоблачения этого фейка, западные СМИ продолжили распространять данную информацию, к которой через два дня добавили еще и видео, якобы выложенное на странице исламистов.
Наконец, о недопустимости демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа красноречиво говорит поведение американского президента Джо Байдена. Хозяин Белого дома не стал выражать соболезнования русскому народу после теракта в Подмосковье. Зато ранее он незамедлительно выступил с речью сразу после того, как стало известно о смерти Алексея Навального, который в РФ признан экстремистом и террористом.
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