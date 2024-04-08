МИД РФ: власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити»

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МИД РФ: власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити»

После жуткого теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который унес жизни 144 человек, многие лидеры государств, а также политики разного уровня выразили соболезнования России, резко осудив заказчиков и исполнителей данного бесчеловечного преступления.

Между тем как говорится в сообщении в ТГ-канале МИД РФ, власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити». Особенно это касается количества жертв, в целом, и погибших детей, в частности. Кроме того, отдельно подчеркивалась недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении наших сограждан.



Вместо этого, как говорится в материале, уже в первые часы после массового убийства мирных граждан в Красногорске, западные чиновники и СМИ развернули целую медийную кампанию по выгораживанию киевского режима и отрицанию его причастности к теракту.
Еще не дожидаясь первых результатов официального расследования, США, Великобритания и прочие партнеры Киева в один голос начали обвинять в нападении на «Крокус Сити Холл» боевиков одной из ячеек ИГИЛ (признана террористической в РФ*). При этом неизменно присутствовал нарратив об отсутствии связей Украины с исламистами.

Впрочем, и это еще не всё. Как заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве, отдельным западным редакциям и вовсе дали указание распространять собственные версии событий, дискредитирующие следственные органы и спецслужбы РФ.

Напомним, что уже через пару дней после теракта в сети распространилась конспирологическая теория о присутствии в концертном зале «Крокуса» сотрудников ФСБ, якобы одетых в синие свитера. Естественно, это оказалось фейком.

Касательно причастности ИГИЛ*, сфабрикованное сообщение боевиков было опубликовано через несколько часов после теракта телеканалом «Дождь» (признан в РФ иноагентом). При этом даже после разоблачения этого фейка, западные СМИ продолжили распространять данную информацию, к которой через два дня добавили еще и видео, якобы выложенное на странице исламистов.

Наконец, о недопустимости демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа красноречиво говорит поведение американского президента Джо Байдена. Хозяин Белого дома не стал выражать соболезнования русскому народу после теракта в Подмосковье. Зато ранее он незамедлительно выступил с речью сразу после того, как стало известно о смерти Алексея Навального, который в РФ признан экстремистом и террористом.
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    14 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 16:31
      Власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити». Особенно это касается количества жертв, в целом, и погибших детей, в частности.

      Ну а кому ж захочется в подробностях о преступлении взращённого тобою изверга рассказывать... Как известно яблоко от яблони недалеко падает...
    2. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 16:36
      У них ещё всё впереди. А нашим властям надо делать выводы. Стратегические.
    3. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:40
      МИД РФ: власти западных стран дали указание не освещать в СМИ истинные масштабы теракта в «Крокус Сити»
      Ну, для Запада РФ - враг, они не раз об этом заявляли! Я все жду, когда Россия продемонстрирует свою силу и мощь, чтобы Запад начал просить переговоров и пошел на уступки России по украине и не только ! ну если РФ может конечно !
    4. Heda Ранг пользователя
      Heda
      -6
      Сегодня, 16:42
      западные чиновники и СМИ развернули целую медийную кампанию по выгораживанию киевского режима и отрицанию его причастности к теракту.


      Ну а если серьезно, может ли кто то предоставить какие нибудь факты, подтверждающие причастность Украины к теракту?
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +3
        Сегодня, 16:45
        Данилов подтвердил в соцсетях. После этого его оперативно переквалифицировали в дипломаты.
        1. Heda Ранг пользователя
          Heda
          -5
          Сегодня, 16:49
          Ролик является подделкой. Вечером 22 марта в эфире украинского телемарафона работали другие ведущие, а Данилов не был там гостем. Часть ролика с телеведущими явно заимствована из эфира от 16 марта;


          https://meduza.io/news/2024/03/23/ntv-pokazal-v-novostyah-feykovoe-video-gde-sekretar-snbo-ukrainy-podtverdil-prichastnost-kievskogo-rezhima-k-teraktu-v-krokus-siti-holle
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            +4
            Сегодня, 16:51
            Речь не о видео, а о постах Данилова в соцсетях, читайте внимательно. Не пытайтесь отмазаться набросами
            1. Heda Ранг пользователя
              Heda
              -5
              Сегодня, 16:54
              Ну показали бы сами источник, чтоб не набрасывать.
              1. alexoff Ранг пользователя
                alexoff
                +3
                Сегодня, 17:00
                Ну вы кинулись искать опровержения, но вам так не хочется смотреть что он писал в фейсбуке в те дни?
    5. Ильнур Ранг пользователя
      Ильнур
      +2
      Сегодня, 16:44
      Еще не дожидаясь первых результатов официального расследования

      Тоже самое было и после сбития Боинга, все западные страны знали, что самолёт сбили укронацисты, которые прокладка запада, и с чего они свою прокладку будут обвинять... И в этом случае тоже самое...
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 17:07
        Боинг хахлы сбили все таки по собственной инициативе, а здесь они были просто исполнителями.
        1. Ильнур Ранг пользователя
          Ильнур
          0
          Сегодня, 17:28
          хахлы сбили все таки по собственной инициативе

          Вот это утверждение сомнительно, учитывая, что ЦРУ занимали целый этаж в здании сбу, учитывая множество баз ЦРУ в дyркаине, и учитывая кто раздавал печенки на майдане... Это была провакация nиндосов руками скакуасов...
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 17:31
            Не слышал, что бы за Боинг кто-либо обвинял США/Бритов, а с Крокусом чуть ли не на официальном уровне.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:46
      Что прямо так и сказали-русским не сочувствовать-так им и надо?

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