«Идти до конца»: президент Республики Сербской призвал Россию не останавливаться в украинском конфликте

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«Идти до конца»: президент Республики Сербской призвал Россию не останавливаться в украинском конфликте

Российской Федерации не стоит доверять Западу и прекращать боевые действия на Украине. С таким заявлением выступил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия 24».

Сербский политик считает, что нашей стране надо идти до конца в украинском конфликте. Только таким способом мы можем защитить свой суверенитет, свободу и народ, считает Додик.



Россия имеет право защищать свою свободу и свой народ Президент России Владимир Путин совершит грубейшую ошибку, если согласится на компромисс с Западом. Он должен идти до конца

- подчеркнул глава Республики Сербской.

Кроме того, Додик провел определенные параллели между Россией и Сербией в вопросах доверия Западу. Обоим государствам, по его мнению, не стоит верить западным странам в любых вопросах. Обещания Запада не направлены на реальное урегулирование конфликта, а ставят своей целью лишь ослабить те страны, которые представляют для западного мира определенную опасность.

Милорад Додик известен своими критическими высказываниями в отношении Запада. В свое время сербское население Боснии и Герцеговины испытало немало горя, столкнувшись с проявлениями геноцида со стороны хорватов и боснийских мусульман. При этом западные государства факты геноцида старались замалчивать, поскольку в конфликте на территории бывшей Югославии они рассматривали сербов как врагов и делали ставку на хорватов и отчасти боснийских мусульман.
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10 комментариев
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  1. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +5
    Сегодня, 16:18
    Люди знают о чем говорят... У них за плечами печальный опыт Республики Сербской, Сербии, да и Югославии в целом
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:38
      Надеюсь что когда-нибудь Сербия присоединится, но не к ЕС, а к Союзу России и Белоруссии и с этого и начнётся духовное объединение славянских народов...
      1. Виталий161 Ранг пользователя
        Виталий161
        +1
        Сегодня, 17:06
        Не плохо было бы, Сербы удивительный народ на самом деле.
    2. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:09
      Да.Опыт Югославии печальный.Но Запад только подтолкнул падающего. Все началось после бойни фанов в Загребе на матче Динамо Загреб - Црвена Звезда Белград.И понеслось.Словения,Хорватия,Босния и Герцеговина, Косово.
  2. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +4
    Сегодня, 16:32
    Надеюсь, наш народ больше никогда не услышит : "НА-ДУ-ЛИ!"
  3. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    +6
    Сегодня, 16:32
    Он просто видел уже , что наши могут находу переобуться и заднюю включить и заключить опять какой ни будь позорный договорняк по тихому и слить всё что досталось тяжелейшим трудом!
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:45
      Переобуваться уже никто не будет.... у нас... а вот у них....будут...
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 16:54
    Серьёзнешее заявление ,посмотрите на границы БиГ и республики Сербской.Только " братушки" картину портят на балканах.Северная Македония - ау? good
  5. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:36
    Цитата: OrangeBigg
    Да.Опыт Югославии печальный.Но Запад только подтолкнул падающего. Все началось после бойни фанов в Загребе на матче Динамо Загреб - Црвена Звезда Белград.И понеслось.Словения,Хорватия,Босния и Герцеговина, Косово.

    Все началось много, много раньше. Наверное, ещё с Косова поля.
    Если же говорить о более близком к нам времени, то стоит вспомнить нож "сербосек", соревнование, кто больше убьет сербов за одну ночь. После войны, хорват Тито, обкорнал Сербию как мог, что бы все эти Хорватии, Боснии и прочие Герцеговины было хоть как то видно на карте. Нечто подобное произошло при создании СССР, но, как большевики ленинцы не старались, Россия все равно осталась могучей державой. Правда с массой проблем по границам.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:47
    Конечно спасибо за поддержку-только своим советам он бы сам следовал

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