Российские военнослужащие в зоне СВО впервые применили автомат АМБ-17

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Российские военнослужащие в зоне СВО впервые применили автомат АМБ-17

Российские военнослужащие из добровольческого подразделения "Эспаньола" в зоне проведения спецоперации на Украине впервые применили новейший автомат АМБ-17, полученный им для проведения испытаний. Военнослужащие "Эспаньолы" обкатают, изучат и протестируют новинку в боевых условиях, чтобы после этого предоставить создателям этого автомата обратную связь.

АМБ-17 представляет собой небольшой легкий и бесшумный автомат, который, как предполагается, заменит винтовки ВАЛ и "Винторез". При этом существует и вариант без глушителя - АМ-17. Длина АМБ-17 составляет всего 850 мм, а масса - 2,9 кг. Автомат снаряжается магазином на 30 боеприпасов калибра 9х39 мм. Автоматика оружия использует газовый поршень с коротким ходом и запирание поворотным затвором на три боевых упора. Сверху на ствольной коробке располагается планка Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений.



Автомат разработан Евгением Драгуновым, автором одноименной снайперской винтовки. Драгунов сконструировал АМБ-17 еще в конце 1970-х годов, однако тогда проект не был одобрен, поскольку проиграл в конкурсе укороченному автомату Калашникова.

В нулевых годах о проекте вспомнили, его обновленная версия была представлена на форуме "Армия-2017". В течение шести лет продолжалась доработка проекта, после чего АМБ-17, наконец-то попал в действующую армию. В перспективе предполагается запустить серийное производства нового автомата для вооружения бойцов подразделений особого назначения.

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8 комментариев
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  1. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -2
    Сегодня, 17:08
    Одень цаг - эцелоп летит.
    Без звука, проходит кто то, шуршит и.... Встркчай бандера! А кому и наполеон в чистилище! Можно и сикорского увидеть, полякам
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 17:16
      очередная советская разработка "из закромов". умели.
    2. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
      ЧеловекИздалека
      0
      Сегодня, 17:25
      Мда, нашему впк учиться и учиться рекламировать продукт, раз заинтересованная аудитория впервые слышит о нем из таких статей, а прямой клиент- когда с ним ящики привозят.
  2. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:22
    Драгунов сконструировал АМБ-17 еще в конце 1970-х годов, однако тогда проект не был одобрен, поскольку проиграл в конкурсе укороченному автомату Калашникова.

    Лучше поздно, чем никогда. Наверное...
  3. МБРШБ Ранг пользователя
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 17:28
    А почему не АД -- автомат Драгунова?
    1. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +1
      Сегодня, 17:39
      дабы не бросалось в глаза что ствол родом из СССР......
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:44
    Что они натворили и за что им дают "это"-которое не "бесшумное" и ни разу не "автомат"? tongue
  5. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 17:44
    Стандартные магазины ВСС и ВАЛ подходят? А так образец достаточно интересный. Коллиматор EOTech идет в комплекте или как? К нему ещё прицел 1ПН140-2 и инструмент будет неплохой. Ставил такой на АК-12, но тепловизионных прицелов в подразделениях было немного, в основном "ночники".

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