Российские военнослужащие в зоне СВО впервые применили автомат АМБ-17
Российские военнослужащие из добровольческого подразделения "Эспаньола" в зоне проведения спецоперации на Украине впервые применили новейший автомат АМБ-17, полученный им для проведения испытаний. Военнослужащие "Эспаньолы" обкатают, изучат и протестируют новинку в боевых условиях, чтобы после этого предоставить создателям этого автомата обратную связь.
АМБ-17 представляет собой небольшой легкий и бесшумный автомат, который, как предполагается, заменит винтовки ВАЛ и "Винторез". При этом существует и вариант без глушителя - АМ-17. Длина АМБ-17 составляет всего 850 мм, а масса - 2,9 кг. Автомат снаряжается магазином на 30 боеприпасов калибра 9х39 мм. Автоматика оружия использует газовый поршень с коротким ходом и запирание поворотным затвором на три боевых упора. Сверху на ствольной коробке располагается планка Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений.
Автомат разработан Евгением Драгуновым, автором одноименной снайперской винтовки. Драгунов сконструировал АМБ-17 еще в конце 1970-х годов, однако тогда проект не был одобрен, поскольку проиграл в конкурсе укороченному автомату Калашникова.
В нулевых годах о проекте вспомнили, его обновленная версия была представлена на форуме "Армия-2017". В течение шести лет продолжалась доработка проекта, после чего АМБ-17, наконец-то попал в действующую армию. В перспективе предполагается запустить серийное производства нового автомата для вооружения бойцов подразделений особого назначения.
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