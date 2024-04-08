Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего по ситуации вокруг Харькова

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Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего по ситуации вокруг Харькова

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что ситуация в приграничной с Россией Харьковской области Украины и непосредственно в областном центре, городе Харькове, стала основным вопросом проведенного им заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Судя по словам Зеленского, в Киеве не ждут на данный момент каких-либо неземных действий со стороны ВС России, но готовятся к укреплению обороны города от атак с воздуха, которые в последнее время участились.



Основной вопрос - Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине

- написал в Telegram украинский президент с истекшим сроком полномочий.

Зеленский также отметил, что по итогам заседания ставки будут сделаны определенные выводы, в частности украинским дипломатам нужно будет активизировать работу с западными партнёрами относительно поставок Киеву новых средств ПВО. Напомним, что Зеленский ранее заявил о скором истощении запасов боеприпасов для систем ПВО страны. А мэр Харькова отмечал, что энергетическая инфраструктура города практически полностью разрушена.

Ставка Верховного главнокомандующего была создана на Украине в первый день конфликта 24 февраля 2022 года как высший орган управления войсками.
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    9 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 17:00
      Все на баррикады.
      Кто пойдет-тот не вернется.
      Кого медведчук получит в Харькове? Добкина?
      Надо павлоград и сумы брать.
      Харьков сам сдастся тогда
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:00
      Решали в какую сторону тикать.
    3. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 17:05
      Чует клоун пятой точкой, что приближается к ней очень, очень большой конец.
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 17:14
      Жаль что кремль не кует железо пока горячо,и не вводит войска в Сумы ибо оттуда можно и должно попутно в Харьков войти !
      1. Master2030 Ранг пользователя
        Master2030
        0
        Сегодня, 17:40
        Через Сумы в Харьков? Про географию, полагаю, вы не слыхали. Или вы с другой стороны смотрите?
        Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:22
      Ну, да. А Павлюк тем временем призывает украинцев набраться мужества и....то ли на фронт, то ли в тыл НО добровольно laughing
    6. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 17:32
      Ставка Верховного Главнокомандующего... Лавры Сталина примеряет? В Генералиссимусы метит? Или так, очередную серию Квартала снимали.
    7. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 17:32
      Все в один голос твердят, что наступления на Харьков не будет. Понятно, что не будет -- нет ресурсов. А неплохо было бы разочаровать Зелю.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 17:37
      И в чем новость?- не лох постоянно с кем то базарит winked

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