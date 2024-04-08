Украинские военкоры фактически признали утрату ВСУ контроля над Богдановкой

Украинская сторона с сегодняшнего дня начала отмечать на картах населённый пункт Богдановка так, что большая его часть находится под контролем Вооружённых сил России, а оставшаяся площадь (западная часть села) – «серая зона». Это говорит о том, что украинские военкоры признают полную утрату ВСУ контроля над Богдановкой.Долгое время Богдановка являлась фактически ключевым узлом обороны ВСУ к северо-востоку от Часова Яра. Соответственно, если этот узел российские войска «развязали», то на гарнизон противника в самом Часовом Яре давление ещё больше усилится.Последним рубежом обороны украинской армии северо-восточнее города Часов Яр остаётся Калиновка. Однако российские войска действуют так, что брать «в лоб» Калиновку по большому счёту и не обязательно, учитывая, что бои идут уже в городской черте самого Часова Яра.Украинские военные тем временем жалуются на то, что Россия перебрасывает к Часову Яру всё новые и новые штурмовые подразделения. Бои идут в микрорайоне Канал, расположенном восточнее канала Северский Донец-Донбасс, а также на подступах к городу с северо- и юго-востока.

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