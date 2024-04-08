Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине

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Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине

Киев получил доступ к комплектующим для восстановления своих энергетических объектов. Дело в том, что Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.



Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты

- сообщил чиновник.

Он пояснил, что в результате Киев сможет использовать эти неработающие энергетические объекты в Прибалтике в качестве доноров, то есть демонтировать оттуда необходимые детали и узлы.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что около 80 процентов теплоцентралей страны за несколько последних недель полностью выведены из строя в результате российских ударов. По оценкам Галущенко, ущерб от значительных разрушений украинской энергетической инфраструктуры оценивается в миллиарды долларов. Теперь киевские власти занятии поисками за рубежом оборудования для объектов энергетики для замены уничтоженного ВС России.

Наши военные, применив высокоточное оружие и другие средства поражения, нанесли 22 и 29 марта серию групповых ударов по объектам украинской энергетики, а также по оборонным предприятиям и средствам противовоздушной обороны Украины.

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил тогда о повреждении трех теплоэлектростанций. А в энергетической компании ДТЭК заявили, что из шести ТЭС уцелела только одна.
  • Министерство энергетики Литвы
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27 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 17:09
    А лимитрофы чем греться будут? Козьими какашками?
    1. sanja.grw Ранг пользователя
      sanja.grw
      +2
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Nexcom
      А лимитрофы чем греться будут? Козьими какашками?

      Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты
      1. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 17:17
        Использовать в ходе акта каннибализма:
        Он пояснил, что в результате Киев сможет использовать эти неработающие энергетические объекты в Прибалтике в качестве доноров, то есть демонтировать оттуда необходимые детали и узлы.
        1. Egeny Ранг пользователя
          Egeny
          +1
          Сегодня, 17:32
          ...время нужно на разборку, на сборку..., а его уже нет и зачем париться с этой энергетикой, если фонд помощи окраины разворован, скоро лето и пора в дальние страны.)
          1. Пленник Ранг пользователя
            Пленник
            +1
            Сегодня, 17:37
            Как же, два министра бабки попилят. Толку конечно для энергетики укрейн не будет. К тому же всё равно разбомбят. Да и кому этот укрорейх интересен? Разве что археологам будущего и современным психиатрам.
    2. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 17:16
      Их население будет греться в других странах ЕС.Все равно все сваливают из Прибалтики. Так что всё логично.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 17:17
        Там тоже особо греться нечем - экономия. Разве что только за счёт попрыгать-побегать....
      2. 777_kas Ранг пользователя
        777_kas
        0
        Сегодня, 17:35
        Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине


        Может проще сразу, разбомбить?
        1. ARIONkrsk Ранг пользователя
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 17:39
          Цитата: 777_kas
          Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине


          Может проще сразу, разбомбить?

          Да не, пусть поработают, потратят деньги, а потом бах и в пепел.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:46
      А лимитрофы чем греться будут? Козьими какашками?
      Пусть хворост в лесу собирают. Или скачут как хихлы
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +4
    Сегодня, 17:10
    Прибалты отдадут старье и купят новые солнечные в китае. Или тайване ? Чины могут и не продать
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 17:16
      Китайцы лимитрофов надух не переносят - те Тайвань признали и посольство Тайваня у себя открыли.
      Поэтому китайцы их заигнорили.
  3. flint Ранг пользователя
    flint
    +5
    Сегодня, 17:11
    "из шести ТЭС уцелела только одна" - непорядок, надо добить.
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 17:12
    Потом окажется что это как игра в испорченный телефон-сказали одно,а укроминистр соврал совсем другое!
  5. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 17:15
    Киев получил доступ к комплектующим для восстановления своих энергетических объектов.

    Не в хряка корм. Злые русские и "восстановленные" разбомбят...request
  6. rusich Ранг пользователя
    rusich
    +3
    Сегодня, 17:16
    И трибалтийские в стране 404 разобьем.
  7. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    +2
    Сегодня, 17:16
    Имбецылы
    , чтоо сказать надо сохранять свою инфраструктуру
    ..................
  8. Bianconeri Ранг пользователя
    Bianconeri
    +3
    Сегодня, 17:18
    Литовцы определенно хлопают стоя, когда их вожаки звуки ртом издают.. Конечно же, всем известный факт что Литва - страна заброшенных/закрытых теплоэлектростанций! Правильно, нафиг вам тепло в следующем году.. Может и страны такой, убогой, уже не будет.
  9. Serg 122 Ранг пользователя
    Serg 122
    +2
    Сегодня, 17:21
    Их ещё довезти до места надо. Без повреждений...
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 17:24
      А до этого, разобрать ничего не сломав))
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:31
    Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине
    . Прибалтанутые вымираты, кого им там обогревать и свет давать.
  11. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 17:32
    Эх, вот бы помочь им в разборке! Да, по мельче! Желательно в щебень.
  12. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:39
    Ну и правильно! Зачем прибалтам электричество? Промышленности все равно нет, на освещение со светодиодными лампами много не надо, да и народ у них там скоро кончится. Кому светить то?
    А тут такая возможность лизнуть.
  13. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 17:41
    Министр то энергетики видел в жизни ТЭЦ?-представляет какие там "запчасти"? lol
  14. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 17:42
    Предлагаются даром к разборке ТЭС советского образца, демонтаж производится силами заказчика и за его счёт, способ доставки на место - самовывоз. Гарантийные обязательства не предоставляются, срок службы после монтажа определяется ВС РФ. yes
  15. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:43
    Пусть разбирают и поставляют , у нас ракеток хватит.
  16. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:43
    А почему бы не разобрать? Литовцы давно из Литвы разбежались по Европам. Остались только мазохисты и русофобы.

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