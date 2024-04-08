Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине
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Киев получил доступ к комплектующим для восстановления своих энергетических объектов. Дело в том, что Литва собирается разобрать свои теплоэлектростанции на запчасти и передать их Украине.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты
- сообщил чиновник.
Он пояснил, что в результате Киев сможет использовать эти неработающие энергетические объекты в Прибалтике в качестве доноров, то есть демонтировать оттуда необходимые детали и узлы.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявлял, что около 80 процентов теплоцентралей страны за несколько последних недель полностью выведены из строя в результате российских ударов. По оценкам Галущенко, ущерб от значительных разрушений украинской энергетической инфраструктуры оценивается в миллиарды долларов. Теперь киевские власти занятии поисками за рубежом оборудования для объектов энергетики для замены уничтоженного ВС России.
Наши военные, применив высокоточное оружие и другие средства поражения, нанесли 22 и 29 марта серию групповых ударов по объектам украинской энергетики, а также по оборонным предприятиям и средствам противовоздушной обороны Украины.
Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил тогда о повреждении трех теплоэлектростанций. А в энергетической компании ДТЭК заявили, что из шести ТЭС уцелела только одна.
Министерство энергетики Литвы
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