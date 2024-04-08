Латвия в первом квартале 2024 года почти на 40 процентов нарастила ввоз зерна из РФ
Пока польские фермеры отчаянно «воюют» за запрет ввоза украинской агропродукции на территорию ЕС, Латвия почти на 40% нарастила закупку российского зерна. По крайней мере такие данные приводит агентство BNS со ссылкой на Службу государственных доходов прибалтийской республики.
Согласно опубликованной информации, за первые три месяца текущего года Рига импортировала в общей сложности 158,3 тысячи тонн зерна из РФ. Это на 39,8% больше, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом.
Между тем здесь нужно обратить внимание на то, что стоимость вышеупомянутой продукции составила 27 млн евро, а это на 6,2% меньше, чем Латвия заплатила в первом квартале прошлого года.
Не совсем понятно, с чем это связано, но очевидно, что Рига приобрела наше зерно с большим дисконтом. При этом вся продукция, попавшая в Латвию (или другую страну ЕС) после ряда юридических процедур получает статус продукта Евросоюза, это значит, что дальше она может перемещаться в другие страны содружества без пошлин.
Таким образом, вполне возможной, что конечным потребителем российской агропродукции выступает не только Латвия, с чем и связан резкий рост импорта. К слову, и транзит российского зерна через территорию прибалтийской республики также вырос в первом квартале на целых 78,9%.
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