Латвия в первом квартале 2024 года почти на 40 процентов нарастила ввоз зерна из РФ

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Латвия в первом квартале 2024 года почти на 40 процентов нарастила ввоз зерна из РФ

Пока польские фермеры отчаянно «воюют» за запрет ввоза украинской агропродукции на территорию ЕС, Латвия почти на 40% нарастила закупку российского зерна. По крайней мере такие данные приводит агентство BNS со ссылкой на Службу государственных доходов прибалтийской республики.

Согласно опубликованной информации, за первые три месяца текущего года Рига импортировала в общей сложности 158,3 тысячи тонн зерна из РФ. Это на 39,8% больше, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом.



Между тем здесь нужно обратить внимание на то, что стоимость вышеупомянутой продукции составила 27 млн евро, а это на 6,2% меньше, чем Латвия заплатила в первом квартале прошлого года.

Не совсем понятно, с чем это связано, но очевидно, что Рига приобрела наше зерно с большим дисконтом. При этом вся продукция, попавшая в Латвию (или другую страну ЕС) после ряда юридических процедур получает статус продукта Евросоюза, это значит, что дальше она может перемещаться в другие страны содружества без пошлин.

Таким образом, вполне возможной, что конечным потребителем российской агропродукции выступает не только Латвия, с чем и связан резкий рост импорта. К слову, и транзит российского зерна через территорию прибалтийской республики также вырос в первом квартале на целых 78,9%.
  • pixabay.com
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17 комментариев
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  1. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    +10
    Сегодня, 17:18
    А мы что еще и торгуем с Латвией,которая выгоняет русских без пенсии?
    1. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +6
      Сегодня, 17:27
      Мы торгуем со всеми, кто согласен у нас покупать.
    2. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +3
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Аркадий007
      А мы что еще и торгуем с Латвией,которая выгоняет русских без пенсии?

      Одно дело-это высокие слова с больших трибун,можно тут на сайте дискуссию открыть,прибалтийских врагов изобличать.
      А тут бизнес.Деньги не пахнут.Пусть тот же Медведев пену пускает в сторону любой страны-но бизнес поступит по своему.
      1. Mishka78 Ранг пользователя
        Mishka78
        0
        Сегодня, 17:45
        Цитата: фа2998
        Одно дело-это высокие слова с больших трибун

        Именно. Писал уже, повторюсь.
        ВСМПО-Ависма. Прекрасно поставляет титан для производства Ф-16, Ф-35, Ф-22 и прочих Рафалей в США и ЕС.
        Лукойл. Имеет НПЗ в Болгарии и Румынии, которые перерабатывают нефть, добытую в РФ и поставляют ГСМ через посредников в ВСУ.
        Газпром. Поставляет трубный газ в страны ЕС, не забывая платить Украине за транзит.
        Новатэк. Поставляет СПГ в страны ЕС.
        С помощью отечественных энергоресурсов европейская промышленность производит боеприпасы и технику, поставляемые в ВСУ.

        Бизнес крутится, лавэха мутится... (с)
    3. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +1
      Сегодня, 17:29
      Кормить недругов - это видно наша карма. Только в нынешних условиях это выглядит как измена! negative
  2. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 17:20
    Не совсем понятно, с чем это связано, но очевидно, что Рига приобрела наше зерно с большим дисконтом.

    Вот именно, что "Не совсем понятно"... belay
  3. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    -2
    Сегодня, 17:21
    "Не совсем понятно, с чем это связано, но очевидно, что Рига приобрела наше зерно с большим дисконтом"
    Хеново, что с врагом торгуем. Еще хеновее с того, что еще и скидку врагу делаем. И совсем хеново от осознания неизбежности этого- деньги экономике нужны.
  4. Bianconeri Ранг пользователя
    Bianconeri
    +2
    Сегодня, 17:27
    Бизнес конечно, есть бизнес.. Но края-то хоть какие-то должны быть? Будь у этих хиви возможность, шоу бы с попкорном устроили на мучения России посмотреть.. Или именно эти деньги прям жизненно необходимы?
  5. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +3
    Сегодня, 17:28
    1520 работает.
    За пиво отдали зерно. За долги. Скоро зажмут все каналы.
    Нам надо конечный продукт переработки зерна гнать по миру. Мимо ес.
    1. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 17:34
      Макароны с ракушками в Африку? Варить разорятся. wink
  6. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 17:33
    Голод не тётка. Голодающему сгодится хлеб и без дЭмократии.
  7. 24rus Ранг пользователя
    24rus
    +1
    Сегодня, 17:34
    А разве разумно продавать врагам стратегическое сырье?
    А тем более наращивать ввоз того что косвенно могут использовать и используют против России
    Зерно , газ для заводов ..
    Странно..
  8. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    -1
    Сегодня, 17:34
    Цитата: Васян1971
    именно, что "Не совсем понятно"

    Что именно вам непонятно?
    Ответ на поверхности
    Война требует больших денег.
    Очень больших
    И перед нами вполне очевидный выбор. Или продолжать СВО, закрыв глаза на вот такие "непонятности", или свернуть СВО очередным, совершенно невыгодным, "договорником"
    Какой вариант выбрали бы вы?

    стоимость вышеупомянутой продукции составила 27 млн евро, а это на 6,2% меньше, чем Латвия заплатила в первом квартале прошлого года

    Очевидно, что цена ровно такая, по которой согласны брать, невзирая на антироссийскую риторику с высоких трибун.
    Почему продаём - написал выше.
  9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 17:35
    Нет, если конечно в прошлом году один вагон, а в этом полтора, это еще куда "нишло". А, так- зря мы их подкармливаем . Думаю, что зерно всегда можно найти куда пристроить и у себя дома.
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:39
    И кто у нас торгует зерном с фашистами?-и почему не повешены?
  11. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:41
    Кормили латышей при СССР, не смотря на "фигу в кармане". Теперь продолжаем кормить не смотря на фигу в морду. Далее следует непереводимая игра слов в адрес российских чиновников, которым за державу не обидно и которые берут мзду. К сожалению....
    Рыба гниет с головы
    (Народная мудрость)
  12. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:41
    И весь прикол в том , что шпроты расплачиваются с нами рублями и не вякают.

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