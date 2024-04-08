Боррель заявил о высокой эффективности миссии ЕС по сопровождению судов в Красном море

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Боррель заявил о высокой эффективности миссии ЕС по сопровождению судов в Красном море

Участники миссии Евросоюза, в задачи которой входит обеспечение защиты судов в акватории Красного моря, за неполные два месяца после начала операции обеспечили сопровождение 68 кораблей, при этом отразив 11 атак. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ходе прошедшей в Брюсселе пресс-конференции глава европейской дипломатии заявил, что посредством миссии под названием Aspides Евросоюз пытается исправить создавшуюся в Красном море ситуацию, при которой йеменские повстанцы-хуситы осуществляют атаки на торговые суда, имеющие отношение к Израилю и его союзникам. По мере препятствования хуситами свободной навигации, под угрозой оказалась международная торговля и выросли цены морских перевозок. Таким образом, например, цена транспортировки контейнера из Китая в Европу выросла в два раза. При этом Боррель подчеркнул, что миссия Евросоюза в Красном море является сугубо оборонительной и не направлена против сил хуситов.



После израильского вторжения в сектор Газа йеменское повстанческое движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что не позволит связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит армейскую операцию на территории палестинского анклава.

Несмотря на то, что США и их союзники объявили о начале операции Prosperity Guardian по охране судов в Красном море, хуситы не прекратили атаковать имеющие отношение к Израилю торговые суда.
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17 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:55
    И почём берут за "защиту демократических судов с демократическими грузами" ?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:20
      за неполные два месяца после начала операции обеспечили сопровождение 68 кораблей, при этом отразив 11 атак.

      Маловато будет... request Может можно как то в этом хуситам помочь...??? fellow
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 19:14
        Старый лживый ишак может ляпать что угодно....
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 19:42
          Цитата: Lev_Russia
          Может можно как то в этом хуситам помочь...?

          Морские беспилотники тут нужны.
          А у России их самих нет. Что надо исправлять. Потому как в будущем цели для них точно будут.
          Китай не продаст. Пока не продаст, но надо именно сейчас.
          Вот прапорщики на Украине продадут что угодно. И морские беспилотники у них есть. Простенькие, и вместо взрывчатки там боеголовка советской противокорабельной ракеты. Но главное - работает.
          Надо помочь хуситам связаться с одесскими прапорщиками.
          Да и для политики так оно правильнее будет. Всё же хуситы вроде-как немножко террористы, мы их пока не признали
  2. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:58
    Пафосный старикашка, и лапшу на уши вешать не отказывается. ЕвропЭйский Бидон Деменциевич. Даже внешнее сходство какое-то есть.
  3. Комментарий был удален.
  4. 777_kas Ранг пользователя
    777_kas
    0
    Сегодня, 18:00
    Боррель заявил о высокой эффективности миссии ЕС по сопровождению судов в Красном море


    На следующий день был взорван Боррель в приемной Евросоюза.

    Его вопрос: «Зачем вести гуманитарку в Газу, когда завтра все они будут трупами», не все забыли.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:02
    Баррель врать умеет,трафик через суэц вернулся до чисел до 7 октября 2023 г?Даже сайт суэцкого канала адрес сменил.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:05
    Европа то тут причем?-из Европы там несколько корыт-бесполезных tongue
    1. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 18:37
      Ну что Вы так? Там даже немецкий фрегат был, а Эстония целого офицера послала! Он, правда, даже плавать не умеет, но это же не важно. Хуситы, говорят, в панике три дня смеялись.
  7. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 18:06
    68 кораблей за 2 месяца, прям дофига наверно для красного моря
    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 18:38
      Только судов а не кораблей
  8. rusich Ранг пользователя
    rusich
    0
    Сегодня, 18:11
    Ха-ха-ха. Боррель - балабол. Сопроводили 68 и 5 боевых кораблей потеряли из-за столкновений и отказа бортового оружия
  9. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:15
    А как их жаба душит ,что у нас и КНР есть пропуск-рукский ,китаец проходи .Остальным стоять- играем в рулетку.Так что им приходится даже врать,что хуситы атакуют всех без разбора.Я просто удивлён количеству танкеров в море у которых не указан пункт прибытия.
  10. Комментарий был удален.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:47
      Самая правильная дермократия в полосатии... если вы с этим не согласны, тогда они идут/летят/плывут/едут к вам!
      Хотя, сами полосатики уже не те, да и их подручные скукожелись и даже всем скопом могут угрожать, реально, только мелким, тем кто не прислонится к кому то сильному, надёжному!
  11. Старый_геолог Ранг пользователя
    Старый_геолог
    +1
    Сегодня, 18:28
    Вооот, а вы тут говорили один эстонец (или латыш, литовец- не помню) ничего сделать не сможет. А он уже все хуситские ракеты тапком побил, пока у датчан ПВО заклинило.
  12. ASM Ранг пользователя
    ASM
    0
    Сегодня, 18:29
    Этому пенсионеру с завихрениями мозгов давно пора на покой. У него уже цветущий райский сад в голове, Говорящая голова - это он, типа нашего Медведева, человек что - то решающий - ни в коем случае.
  13. Victal Ранг пользователя
    Victal
    +1
    Сегодня, 18:40
    Вот и пусть занимаются Красным морем до посинения

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