Боррель заявил о высокой эффективности миссии ЕС по сопровождению судов в Красном море
Участники миссии Евросоюза, в задачи которой входит обеспечение защиты судов в акватории Красного моря, за неполные два месяца после начала операции обеспечили сопровождение 68 кораблей, при этом отразив 11 атак. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В ходе прошедшей в Брюсселе пресс-конференции глава европейской дипломатии заявил, что посредством миссии под названием Aspides Евросоюз пытается исправить создавшуюся в Красном море ситуацию, при которой йеменские повстанцы-хуситы осуществляют атаки на торговые суда, имеющие отношение к Израилю и его союзникам. По мере препятствования хуситами свободной навигации, под угрозой оказалась международная торговля и выросли цены морских перевозок. Таким образом, например, цена транспортировки контейнера из Китая в Европу выросла в два раза. При этом Боррель подчеркнул, что миссия Евросоюза в Красном море является сугубо оборонительной и не направлена против сил хуситов.
После израильского вторжения в сектор Газа йеменское повстанческое движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что не позволит связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит армейскую операцию на территории палестинского анклава.
Несмотря на то, что США и их союзники объявили о начале операции Prosperity Guardian по охране судов в Красном море, хуситы не прекратили атаковать имеющие отношение к Израилю торговые суда.
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