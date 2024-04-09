Шри-Ланка обратилась к Китаю за инвестициями в строительство порта, что способно вызвать обострение отношений с Индией и США
Как пишет китайское издание SCMP, после переговоров с Пекином премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена объявил, что Китай взял на себя обязательства развивать международный аэропорт Коломбо и порт Хамбантота.
Тот же источник сообщает, что в официальном заявлении министерство иностранных дел Китая сообщило, что две страны согласились «приложить все усилия для продвижения проекта развития портовых городов Коломбо и Хамбантота, превратив их во флагманские проекты».
Китайские экономисты говорят, что неясно, является ли этот шаг «беспроигрышной инвестицией» Пекина или он будет «согласован со стратегическими интересами Китая за счет Шри-Ланки».
Углубление сотрудничества Шри-Ланки с Пекином, по мнению некоторых экспертов, может повлиять на её отношения с Индией и Соединенными Штатами.
Как пишет автор статьи в гонконгском издании, аналитики говорят, что, хотя китайские инвестиции в прошлом сделали Шри-Ланку «более уязвимой в финансовом отношении», предстоящие китайские средства, поступающие на остров, не будут финансироваться за счет долга, а, скорее всего, будут в форме инвестиций в акционерный капитал китайских предприятий.
Южный морской порт Хамбантота был передан китайской государственной компании в 2017 году в аренду сроком на 99 лет за 1,12 миллиарда долларов США, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности со стороны регионального конкурента Пекина Индии.
В официальном заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов «продолжать поддерживать свои финансовые учреждения в активных переговорах со Шри-Ланкой», а также помогать Шри-Ланке в оказании финансовой помощи».
Китай является крупнейшим кредитором Шри-Ланки, которая объявила о банкротстве в 2022 году и приостановила выплаты по местным и иностранным кредитам на сумму около 83 миллиардов долларов США после того, как у нее закончились валютные резервы.
Хотя экономическая ситуация в Шри-Ланке начала постепенно улучшаться после худшего экономического кризиса два года назад, по данным МВФ, в прошлом месяце, жители Шри-Ланки, как сообщается, в значительной степени потеряли покупательную способность из-за высоких налогов и девальвации валюты.
Китайские исследовательские суда ранее пришвартовались в Хамбантоте на юге Шри-Ланки, что вызвало обеспокоенность Индии по поводу растущего влияния Пекина в Индийском океане. Индия и западные страны уже много лет выражают обеспокоенность по поводу присутствия Китая в Хамбантоте. В США также постоянно говорят о необходимости противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском макрорегионе.
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