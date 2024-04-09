Шри-Ланка обратилась к Китаю за инвестициями в строительство порта, что способно вызвать обострение отношений с Индией и США

Как пишет китайское издание SCMP, после переговоров с Пекином премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена объявил, что Китай взял на себя обязательства развивать международный аэропорт Коломбо и порт Хамбантота.Тот же источник сообщает, что в официальном заявлении министерство иностранных дел Китая сообщило, что две страны согласились «приложить все усилия для продвижения проекта развития портовых городов Коломбо и Хамбантота, превратив их во флагманские проекты».Китайские экономисты говорят, что неясно, является ли этот шаг «беспроигрышной инвестицией» Пекина или он будет «согласован со стратегическими интересами Китая за счет Шри-Ланки».Углубление сотрудничества Шри-Ланки с Пекином, по мнению некоторых экспертов, может повлиять на её отношения с Индией и Соединенными Штатами.Как пишет автор статьи в гонконгском издании, аналитики говорят, что, хотя китайские инвестиции в прошлом сделали Шри-Ланку «более уязвимой в финансовом отношении», предстоящие китайские средства, поступающие на остров, не будут финансироваться за счет долга, а, скорее всего, будут в форме инвестиций в акционерный капитал китайских предприятий.Южный морской порт Хамбантота был передан китайской государственной компании в 2017 году в аренду сроком на 99 лет за 1,12 миллиарда долларов США, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности со стороны регионального конкурента Пекина Индии.В официальном заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов «продолжать поддерживать свои финансовые учреждения в активных переговорах со Шри-Ланкой», а также помогать Шри-Ланке в оказании финансовой помощи».Китай является крупнейшим кредитором Шри-Ланки, которая объявила о банкротстве в 2022 году и приостановила выплаты по местным и иностранным кредитам на сумму около 83 миллиардов долларов США после того, как у нее закончились валютные резервы.Хотя экономическая ситуация в Шри-Ланке начала постепенно улучшаться после худшего экономического кризиса два года назад, по данным МВФ, в прошлом месяце, жители Шри-Ланки, как сообщается, в значительной степени потеряли покупательную способность из-за высоких налогов и девальвации валюты.Китайские исследовательские суда ранее пришвартовались в Хамбантоте на юге Шри-Ланки, что вызвало обеспокоенность Индии по поводу растущего влияния Пекина в Индийском океане. Индия и западные страны уже много лет выражают обеспокоенность по поводу присутствия Китая в Хамбантоте. В США также постоянно говорят о необходимости противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском макрорегионе.