Шри-Ланка обратилась к Китаю за инвестициями в строительство порта, что способно вызвать обострение отношений с Индией и США

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Шри-Ланка обратилась к Китаю за инвестициями в строительство порта, что способно вызвать обострение отношений с Индией и США

Как пишет китайское издание SCMP, после переговоров с Пекином премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена объявил, что Китай взял на себя обязательства развивать международный аэропорт Коломбо и порт Хамбантота.

Тот же источник сообщает, что в официальном заявлении министерство иностранных дел Китая сообщило, что две страны согласились «приложить все усилия для продвижения проекта развития портовых городов Коломбо и Хамбантота, превратив их во флагманские проекты».



Китайские экономисты говорят, что неясно, является ли этот шаг «беспроигрышной инвестицией» Пекина или он будет «согласован со стратегическими интересами Китая за счет Шри-Ланки».

Углубление сотрудничества Шри-Ланки с Пекином, по мнению некоторых экспертов, может повлиять на её отношения с Индией и Соединенными Штатами.

Как пишет автор статьи в гонконгском издании, аналитики говорят, что, хотя китайские инвестиции в прошлом сделали Шри-Ланку «более уязвимой в финансовом отношении», предстоящие китайские средства, поступающие на остров, не будут финансироваться за счет долга, а, скорее всего, будут в форме инвестиций в акционерный капитал китайских предприятий.

Южный морской порт Хамбантота был передан китайской государственной компании в 2017 году в аренду сроком на 99 лет за 1,12 миллиарда долларов США, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности со стороны регионального конкурента Пекина Индии.

В официальном заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов «продолжать поддерживать свои финансовые учреждения в активных переговорах со Шри-Ланкой», а также помогать Шри-Ланке в оказании финансовой помощи».

Китай является крупнейшим кредитором Шри-Ланки, которая объявила о банкротстве в 2022 году и приостановила выплаты по местным и иностранным кредитам на сумму около 83 миллиардов долларов США после того, как у нее закончились валютные резервы.

Хотя экономическая ситуация в Шри-Ланке начала постепенно улучшаться после худшего экономического кризиса два года назад, по данным МВФ, в прошлом месяце, жители Шри-Ланки, как сообщается, в значительной степени потеряли покупательную способность из-за высоких налогов и девальвации валюты.

Китайские исследовательские суда ранее пришвартовались в Хамбантоте на юге Шри-Ланки, что вызвало обеспокоенность Индии по поводу растущего влияния Пекина в Индийском океане. Индия и западные страны уже много лет выражают обеспокоенность по поводу присутствия Китая в Хамбантоте. В США также постоянно говорят о необходимости противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском макрорегионе.
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    9 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 07:51
      Китай постепенно выдавливает всех из самых разных сфер влияния. Тихой сапой всё подгребают под себя.
      1. ТермиНахТер Ранг пользователя
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 09:04
        Почему США можно всё, а Китаю нельзя ничего? Предложите Шри - ланке лучшие условия и она выберет вас, но другие почему то не могут.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:53
      В США также постоянно говорят о необходимости противостоять Китаю в Индо-Тихоокеанском макрорегионе.

      Ну, кто бы сомневался, что эта затычка во все бочки, США, ручку не приложило! Вот мне кажется, что если бы США там не подзуживало, эти страны давно бы между собой договорились.
    3. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 07:53
      .китайские инвестиции в прошлом сделали Шри-Ланку «более уязвимой в финансовом отношении»,

      Тот кто берет деньги в долг, становится зависимым от дающего- это аксиома. Вопрос только в том, что надо выбрать наиболее "порядочного" кредитора. А самым порядочным был Советский Союз.....
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:01
      Кто станет единственным лидером в том регионе???
      А просто договорится о партнёрстве, разделении зон влияния и прочем подобном не, нельзя? "Баба Яга" против?
      Не зря полосатики замутили АУКУС... но, очевидно, они темп потеряли и что у них выйдет в конце концов, не понятно?
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:24
      А разве кого нибудь интересуют мнение матрасников.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:26
      вызвало обеспокоенность Индии по поводу растущего влияния Пекина в Индийском океане
      Китай почувствовал свою силу и это ему нравится. Поэтому обеспокоенность Индии, Сша для него очевидно фиолетово. Китай планомерно движется к достижению целей поставленных руководством страны и КПК.
    7. Кырс Ранг пользователя
      Кырс
      +1
      Сегодня, 08:26
      Потому и обанкротилась, что следовало рекомендациям МВФ))
    8. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 08:53
      I believe in the slogan - Asia for asians. India is losing its influence on its neighbouring countries like Nepal, Maldives, Bangladesh, Bhutan, Srilanka and Afghanistan (SAARC nations). Because, the policies of the present indian regime are delusional and short sighted.

      We cannot ignore the influence of China in 2024, in all spheres of life. Chinese influence is realistic, long sighted, creative and constructive. China encourages small and medium scale business communities around the world (it benefits all sections of the society). Whereas western influence encourages only elite business corporations (It only benefits the share holders and politicians).

      I cannot understand the logic of India's love towards neo-colonial western countries. Especially the co-operation in the defence sector. Flirting with western nations in these region will seriously affect the safety, security and stability of these region.

      Japan and South Korea are already US colonies. And India and Philippines are moving towards the same, wrong path.

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