Испытания стойкости брони Круппа в конце XIX века

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Испытания стойкости брони Круппа в конце XIX века

Одними из наиболее ранних сведений об испытаниях крупповской брони, имеющиеся в моем распоряжении, является упоминание о таковых в статье журнала Naval Annual за 1897 год, описание и частичный перевод которой содержится в «Морском сборнике» № 1 за 1898 год. К сожалению, источник дает лишь косвенное описание этих испытаний в разделе, где описываются стрельбы 1896 года по гарвеизированной бронеплите производства британского завода Каммеля, каковые я приводил в предыдущей статье.

Напомню, что из всех известных мне случаев практических испытаний брони, цементированной по методу Гарвея, именно 152-мм изделие Каммеля продемонстрировало наилучший результат. В нее пять раз стреляли 100-фунтовыми 6-дм снарядами Гольцера, причем броня выдержала удары четырех из них, соответственно коэффициент «К» получается равным или большим 2 192.

Гарвей лучше Круппа?


В описании испытаний приводится пересчет стойкости плиты Каммеля в железную по формуле Трезидера. Сама эта формула не приводится, да она для нас и не представляет большого интереса. Важно лишь то, что согласно этим расчетам стойкость 152-мм плиты Каммеля приравняли к 13,45 дм железной брони, «что превосходит в 2,24 раза толщину испытывавшейся плиты».

Далее автор статьи в Naval Annual ссылается на испытания 5,75-дм (146,05-мм) плиты, поверхностно-упрочненной по методу Круппа, по которой стреляли 15-см и 21-см германскими снарядами, «со скоростями, дающими толщину пробиваемой железной брони по формуле Трезидера от 10,2 до 13,6 дм, что составляет 1,77 и 2,35 толщины опытной плиты».



О результатах обстрела, к сожалению, ничего не сказано, но делается вывод, что «…плита Каммеля выказала большее сопротивление пробиванию, чем превосходная вышеупомянутая плита Круппа».

Конечно же, ничего невозможного в этом нет, так как на испытаниях брони для «Полтавы» крупповская броня показала «К» несколько меньший, чем броня Каммеля – 2 155.

Таким образом, публикация Naval Annual вполне подтверждает тезис о том, что наилучшие из бронеплит, созданных по методу Гарвея, вполне были на равных и даже могли превосходить нормативные (минимальные) требования к броне Круппа. Более того – того же мнения придерживался как минимум один из именитых производителей брони. В статье указывалось:

«Наши Шеффилдские заводы (Броуна, Каммеля и Виккерса) могут быть поздравлены с тем, что они так именно и порешили этот важный вопрос. Эти три завода употребляют никель при изготовлении брони, поставляемой для нашего флота, и все они приобрели право пользоваться процессом Круппа.

В настоящее время у Каммеля считается, что столь же хорошие результаты достигаются процессами Гарвея, применяя при этом никель; но у Виккерса и Броуна признается преимущество за газовым способом Круппа, дающим особенно благоприятный результат в производстве толстых броневых плит, сообщая им особенно большую вязкость».

В том же «Морском сборнике» № 1 за 1898 год кратко описаны испытания плиты Круппа толщиной 11,8 дюйма (299,72 мм), состоявшиеся в Меппене в 1895 году. Указывается, что стреляли снарядом Круппа, имеющим вес 712,6 фунта или 323,23 кг. Этот снаряд попал в плиту с отклонением от нормали 9 градусов, то есть под углом 81 градус к поверхности плиты на скорости 1 993 фут./с (607,5 м/с). Указывается, что: «глубина пробоин не была дана, но, судя по выпучиваниям на задней поверхности плиты и легким трещинам, следует признать, что предел сопротивления плиты был почти достигнут».

К сожалению, источник не указывает калибр снаряда, которым испытывали плиту. Но в «Морском сборнике» № 1–2 за 1900 год имеется статья «Испытания броневых плит, произведенные в 1898–1899 годах», где дано описание других испытаний, состоявшихся годом позже, 5 июня 1896 года. Там указывается, что снарядами с весом от 712 до 718 фунтов стреляли из 305-мм орудия. Следовательно, появляется возможность рассчитать стойкость брони Круппа на испытаниях 1895 года.

Если бы снаряд пробил плиту с указанными выше исходными данными, ее «К» следовало определить равным 2 168. Но снаряд все же не преодолел броню, хотя и был близок к этому, соответственно, нужно предполагать «К» не менее чем 2 170–2 200. Что, опять же, вполне сопоставимо с результатами обстрела крупповской плиты для «Полтавы» и нормативов ее изготовления в России.

Однако же Крупп не только производил свою броню, но еще и продавал технологию ее производства всем, кто желал ее приобрести, причем покупателей было много. Среди них, разумеется, числились Англия и США.

Для нужд Королевского флота


Испытанию подлежали две бронеплиты Круппа, изготовленные по лицензии Круппа на двух разных заводах. Так, 12 июля 1898 года состоялись стрельбы по 305-мм плите Круппа-Брауна производства завода Atlas Works. Стреляли, опять же, не слишком тяжелыми двенадцатидюймовыми снарядами весом 714 фунтов, или 323,9 кг (сговорились они с немцами, что ли?).

Произведено было три выстрела, скорость при ударе о броню составляла 1 852, 1 856 и 1 849 фут./с, причем ни один снаряд брони не пробил. И это совершенно не удивительно, ведь если бы даже броню преодолел снаряд с наиболее высокой скоростью 1 856 фут./с или 565,6 м/с, это свидетельствовало бы о «К» равном всего только 2 023, в то время как у брони Круппа стойкость была очевидно выше.

Вторая плита производства Круппа-Каммеля формально вроде бы имела толщину 305 мм, но, по мнению автора статьи «Испытания броневых плит, произведенные в 1898–1899 годах», она была тоньше. Дело в том, что в британском флоте оперировали обычно не толщиной, а весом бронеплиты, и автор указывает: «Толщина плиты в точности не показана, но вес ее не превышает 480 фунтов на квадратный фут. Принимая в расчет этот вес, видим, что толшина ее должна быть несколько менее 12 дюймов, так как в плите, изготовленной по способу Круппа, 1 квадратный фут должен весить 490 фунтов. Можно принять, что толщина ее составляла 11,66 дюйма».

Стреляли тремя 12-дюймовыми снарядами Гольцера, имевшими вес от 718,5 до 719,75 фунта или 325,9–326,5 кг. То есть бронеплита испытывалась сравнительно легкими снарядами, да еще и при относительно невысоких скоростях в момент удара: 1 866 фут./с максимально. Соответственно, не приходится удивляться, что плита опять пробита не была – в случае, если бы ее пробил 718,5-фунтовый снаряд на скорости 1 866 фут./с (568,8 м/с) это свидетельствовало бы о «К» = 2 082. Очевидно, что у крупповской плиты «К» должен быть выше, и в том, что бронеплита так и не была пробита, ничего удивительного нет.

Но возникает вопрос – почему англичане при испытаниях не повышали последовательно скорость снаряда на броне, и не добивались пробоя плиты, ведь только так можно было бы уверенно говорить о пределах ее стойкости?

Ответ, по всей видимости, кроется в орудиях, из которых производился обстрел.

Англичане весьма активно развивали свою морскую артиллерию, и в 1895 году была разработана и отправлена в серийное производство весьма недурственная артсистема 305-мм/35 Mark VIII. Данное орудие было установлено на броненосцах типа «Маджестик» и получило на вооружение 850-фунтовый (385,55-кг) бронебойный снаряд. В дальнейшем британские броненосцы и первые дредноуты комплектовались бронебойными снарядами именно этого веса (вероятно, отличавшиеся по конструкции, но вес оставался тот же) вплоть до появления 305-мм/50 орудий.

Однако же броню Круппа обстреливали отнюдь не из новейших 305-мм/35 орудий, на что ясно указывает вес применявшихся снарядов. Такими снарядами стреляли 305-мм/25 пушки, аналогичные тем, что устанавливались на броненосцах типа «Колоссус» и на «Коллингвуде», строившихся в 1880-х годах.


Броненосец «Коллингвуд»

«Короткоствольные» двенадцатидюймовки обеспечивали, по паспорту, всего только 1914 футов в секунду начальной скорости максимум. Можно предположить, что орудия, из которых проверялась крупповская броня, имели уже некоторый расстрел, и не могли обеспечить снарядам скорости свыше 1 856–1 866 фут./с на броне. И англичан вполне удовлетворило то, что стойкость брони Круппа в этом случае как минимум соответствовала лучшим образцам бронеплит Гарвея.

Вероятно, именно поэтому лорд Брассей, на которого ссылалась статья, указал: «После этих опытов, возможность изготовления на английских заводах броневых плит по способу Круппа, как толстых, так и тонких, следует признать вполне доказанной».

Испытания в США


Испытания брони Круппа американского производства не в пример более информативны, потому что обстрел велся из более современных артсистем, нежели допотопные британские 305-мм/25. В результате в обоих случаях, которые будут описаны ниже, американцам удалось пробить испытываемые бронеплиты и определить скорость снарядов, близкую к предельной, каковую эти плиты могли вынести.

В обоих случаях испытанию подлежала броня производства Карнеги, толщина в первом случае составляла 305 мм, а во втором – 152 мм. Стрельба производилась снарядами, чей калибр был равен толщине плиты.

По 305-мм плите было выпущено три снаряда весом 850 фунтов. Первый, имея скорость на броне 1 833 фут./с (559 м/с): «углубился на 8,5 дюйма и, засев в плите, не произвел в ней трещин». Второй снаряд на скорости 2 022 фут./с (616 м/с) пробил броню, но сделал это на пределе, так как застрял в подкладке, впрочем, сильно ее повредив. Третий же снаряд, имея скорость на броне всего только 1 720 фут./с (524,3 м/с), вполне ожидаемо брони не пробил, углубившись в нее лишь на 5 дюймов.

Бесспорно, двенадцатидюймовая плита Карнеги показала превосходный результат. Считая второе, результативное, попадание как чрезвычайно близкое к предельной стойкости брони, получаем ее «К» равным или чуть ниже 2 404.

Что же до шестидюймовой брони Карнеги, то ее испытывали 13 июля 1898 года. Плита была установлена на подкладку из дуба толщиной в 12 дюймов и двух железных листов в 5/8 дюйма – увы, не отмечено, является ли это толщиной одного листа, или двух листов сразу. По бронеплите произвели 4 выстрела 152-мм снарядами Карпентера, весом в 100 фунтов каждый (45,36 кг). Но рассматривать мы будем лишь только первые три, поскольку четвертый выстрел производился снарядом с бронебойным наконечником. Фотография этой бронеплиты (после обстрела) находится в заголовке данной статьи

Очевидно, что третий выстрел оказался чрезвычайно близок к предельному по стойкости брони: ведь подкладка под броню сама по себе обладала ничтожной стойкостью. При этом сам снаряд разрушился, то есть для «чистого» пробития, при котором снаряд хотя бы и на пределе, но преодолеет броню в целом виде, потребовалась бы еще большая скорость на броне. Но даже и так получаем замечательный «К» = 2 627!

Есть ли у нас основания для недоверия представленным результатам?

Может ли быть так, что крупповская броня американского производства оказалась намного лучше германской?

Вполне очевидно, что нет. Ведь и отечественная, российская броня, произведенная по технологии Круппа демонстрировала вполне схожие показатели: «К» = 2 335 для плиты толщиной 305-мм по отношению к 12-дм снарядам и «К» = 2 566 для плиты толщиной 127 мм по отношению к 6-дм снарядам.

Выводы


В ходе анализа стойкости бронеплит, изготовленных методом Круппа в России и за рубежом, обращает на себя внимание чрезмерный разброс стойкости брони Круппа в сравнении с предшествующим ему Гарвеем. «Ранний» Гарвей показывал стойкость «К» по де Марру на уровне 1 700–1 950, то есть разница 250 единиц. Новый метод гарвеирования, который придумали и использовали специалисты завода Карнеги, обеспечивал «К» на уровне 2 000–2 200, то есть 200 единиц. Но, как мы можем видеть по результатам испытаний, стойкость крупповской брони колеблется в пределах 2 150–2 600 или 450 единиц!

Но здесь есть важный нюанс.

Верхние границы стойкости брони Круппа демонстрируют снаряды среднего калибра, то есть 6-дм, в то время как тяжелые двенадцатидюймовые снаряды показывают «дефиницию» «К» в пределах 2 150–2 400, то есть вполне разумные 250 единиц. Можно предположить, что аномально высокая стойкость брони Круппа по отношению к снарядам калибром 152-мм объясняется какими-то особенностями ее производства, каковые не распространяются на калибры свыше 8 дм, но, не будучи специалистом, не берусь судить.

С другой стороны, броня Гарвея показывала свои рекордные показатели также на снарядах средних калибров. Можно ли предполагать на основании этого, что верхняя граница стойкости «раннего» и «кованого» Гарвея («К» = 1950 и 2 200 соответственно) применима к оценке лишь 6–9-дм артсистем, а для 10–12 дюймовых снарядов стойкость гарвеированных плит будет несколько ниже?

Может, и так, а может, и нет, увы, я не располагаю знаниями, чтобы выдвинуть такую вероятность в качестве гипотезы. Возможно, в будущем, наработав и расширив мою статистическую базу, я смогу высказать какие-то предположения на этот счет.

В целом же, имеющиеся в моем распоряжении данные на сегодняшний день позволяют оценить сравнительную стойкость бронеплит, изготовленных методом Гарвея и Крупа, в такой пропорции:


Если же сравнивать усредненные значения для крупнокалиберных снарядов, получим, что для обеспечения равной стойкости с броней Круппа следует брать бронеплиту «улучшенного» Гарвея примерно на 12 % толще крупповской, а «раннего» Гарвея – на 37 % толще крупповской.

Но здесь я еще раз обращаю внимание уважаемого читателя, что все вышеописанные выводы получены эмпирическим, то бишь опытным путем на основе относительно небольшой статистической выборки испытаний. И хотя они до известной степени подтверждаются мнением специалистов конца XIX – начала ХХ века, нужно понимать, что и их мнения формировались столь же эмпирически – разве что выборка у них была больше. Соответственно, полученные мною результаты следует оценивать как гипотезу, но, конечно же, не как истину в последней инстанции.

Я предполагаю и далее искать результаты испытаний брони и снаряда, считать их по формулам бронепробития и по полученным результатам править и дополнять представленную в этом цикле статей картину. Тем не менее, в отсутствие веских возражений, я полагаю возможным использовать полученные мною данные для моделирования возможностей отечественной морской артиллерии эпохи Русско-японской войны.

Продолжение следует...
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1 комментарий
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  1. Товарищ Звание
    Товарищ
    -1
    Сегодня, 04:51
    Здравствуйте, уважаемый Андрей !
    Спасибо большое за статью, наконец-то пошло самое для Вашего покорного слуги интересное.

    Я предполагаю и далее искать результаты испытаний брони и снаряда, считать их по формулам бронепробития и по полученным результатам править и дополнять представленную в этом цикле статей картину.

    Вот, глубоко уважаемый коллега, пара результатов испытаний брони для японских броненосцев, почерпнутых из периодики того времени.
    Стальная плита толщиной 8 ¾ ", изготовленная компанией Vickers для японского броненосца Shikishima, строящегося на верфи Thames Ironworks, прошла испытания стрельбой на Китовом острове в гавани Портсмута. Всего из 9,2" орудия по плите было выпущено три бронебойных стальных снаряда Holtzer весом 380 фунтов. В двух случаях скорость составила 1 700 футов в секунду, и в одном случае 1 800 футов в секунду.
    В двух первых случаях снаряды оставили вмятины глубиной около 3" (без трещин), в третьем случае глубина вмятины составила около 3 ¾ " (без трещин). Снаряды при этом развалились на части. Объявлено, что это «специальная сталеникелевая броня Гарвея»    .


    На полигоне компании Elswick в Ридсдейле была испытана крупповская броневая плита размерами восемь на восемь футов, толщиной 8,8" и весом 10,175 тонн. Плита была взята из партии, предназначенной для японского броненосца Asahi. Плита была обстреляна из 8" орудия снарядами Wheeler-Sterling весом 250 фунтов, изготовленными компанией Elswick. Скорости на броне составили 1 859, 1 964 и 2 039 футов в секунду. Плита превосходно выдержала удары разбившихся снарядов, оставивших после себя вмятины максимальной глубиной 3" без малейших признаков трещин.
    Для сравнения, на полигоне Indian Head была испытана броневая плита Гарвея толщиной 9", взятая из партии плит, предназначенных для башен американских броненосцев Kearsarge и Kentucky. Результаты испытаний следующие : 8" бронебойный снаряд Wheeler-Sterling, имея скорость на броне 1 734 фута в секунду, оставил вмятину глубиной 4 ½ "    .


    Можно добавить, что очень многое зависело от химического состава плиты, кое-что на эту тему у меня имеется, если будет интересно, поделюсь.

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