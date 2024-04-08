Минобороны опубликовало кадры беспилотного транспортёра для доставки боеприпасов и провизии на передовую

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Минобороны опубликовало кадры беспилотного транспортёра для доставки боеприпасов и провизии на передовую

Военнослужащие одного из ремонтно-восстановительных подразделений российской армии разработали беспилотный радиоуправляемый транспортер, предназначенный для доставки на передовую боеприпасов, провизии, а также вывоза с поля боя раненых.

Техника, которую можно увидеть на опубликованных Минобороны кадрах, способна преодолевать расстояния до 12 километров, неся при этом полезную нагрузку массой до 150 килограммов. Скорость радиоуправляемого транспортера достигает 20 километров в час, при этом беспилотник способен передвигаться практически незаметно за счет своих компактных габаритов. Шасси транспортера представлено четырьмя мотор-колесами на независимой подвеске.






По словам одного из создателей транспортера мастера-электрика с позывным "Камаз", идея возникла у него и его командира тогда, когда он находился в пехотном подразделении. За период с начала текущего года уже изготовлено восемь единиц транспортеров, еще пять в процессе сборки. В настоящее время пять радиоуправляемых транспортеров уже работают на передовой. В процессе эксплуатации тестируется функционал аппарата, по ходу дела устраняются выявляемые недоработки.

Радиоуправляемый транспортер уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны, успешно способствуя снабжению в боевой обстановке всем необходимым передовых подразделений. Разработчки также планируют установить на агрегат стрелковое вооружение и провести испытания в качестве средства огневой поддержки.

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    17 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -7
      Сегодня, 19:20
      Детский сад-чтобы ее для атаки опроников не приспособить или для разминирования?-так нет-продукты привозить
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +4
        Сегодня, 19:24
        Подпиши контракт и на себе потаскай продукты с боеприпасами...только вверх не забывай посматривать на наличие дронов противника fool
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          -7
          Сегодня, 19:28
          Ну а ты то-попуас-на что? laughing
      2. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 19:27
        Надо все опробовать , потом выбирать что нужно , ненужное выбраковывать . Видно что маневренный . Но вопрос как управляется на дистанции , нужны камеры . Нельзя же вслепую .
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          -2
          Сегодня, 19:37
          Ну естественно без камеры-время от времени спрашивает-"а кому продукты?"-и на голос едет laughing
      3. andr327 Ранг пользователя
        andr327
        +1
        Сегодня, 19:34
        Без продуктов много не повоюешь, и без боезапаса тоже. Отец на Ленинградском фронте рассказывал, что при доставке питания погибал каждый второй. А пока наши КБ получать тех.задание, проведут исследование и создадут супер-пупер агрегат по космической цене, а потом еще и начнут доработки проводить и предложат еще провести спецподготовку эксплуатантов ......... то он и нафиг некому не будет нужен. А все простое , но необходимое у нас всегда по остаточному принципу делалось.
    2. болгарин Ранг пользователя
      болгарин
      +3
      Сегодня, 19:21
      Не перевелись еще Кулибины
    3. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -2
      Сегодня, 19:21
      Эффективнее будет по воздуху. БПЛА типа вертолета. Или с грузчики с реактивными ранцами. А это на картинке старый век из первой мировой.
    4. Mister X Ранг пользователя
      Mister X
      -1
      Сегодня, 19:22
      Для управления на больших расстояниях машине нужны обзорные камеры, а оператору пульт с экраном.
      На видео я их не заметил
    5. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 19:24
      электро мотор колесо классная байда...да ещё б к этому девайсу мини многотопливный генератор прилепить...вообще бомбейская штука будет
    6. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -1
      Сегодня, 19:25
      Минобороны хвалится тем, что бойцы на передовой из подручных средств смастерили себе робо-транспортник? Видимо никакого стыда нет. Минобороны могло бы такими радиоуправляемыми тележками завалить армию, в моем детстве подобное пацаны мастерили, только с ручным управлением, но за копейки. Такой тарантас с двиглом от мопеда стоить должен тысяч 200-300
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 19:41
        Цитата: alexoff
        Минобороны хвалится

        А по каким признакам вы определили, что Министерство обороны бесстыдно хвалится? Проецируете?
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 20:00
          Эм, нет, я прочитал новость
          Техника, которую можно увидеть на опубликованных Минобороны кадрах

          Вы что видите в этой фразе? Куда она у вас проецируется?
    7. moscowp Ранг пользователя
      moscowp
      +1
      Сегодня, 19:36
      Приятно иметь таких подчиненных как мастер-электрик. Сам все сделает, оплатит, а ты отчитываешься в случае успеха. Не попадались мне такие подчиненные, к сожалению. Там сейчас еще волонтерско-гаражные кб похожие гусеничные тележки мастрячат. Тоже можно показать, отчитаться в принципе.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:37
      Колеса от тачки... резина полный хлам.
      Нужно промышленное производство из более надёжных комплектующих.
      Как всегда, нужны... не так уж и много и надо, по сравнению с прочим.
    9. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +1
      Сегодня, 19:56
      Ну можно научить его "ездить вдоль провода" (хоть магнитофонную ленту проложи) и избавиться от радиопередатчика. Вполне себе годный шнырь получится.
    10. Динич Ранг пользователя
      Динич
      +1
      Сегодня, 19:56
      Нормальная тележка. Непонятно, где в ней что находится - плоская такая.

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