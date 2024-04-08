Минобороны опубликовало кадры беспилотного транспортёра для доставки боеприпасов и провизии на передовую

Военнослужащие одного из ремонтно-восстановительных подразделений российской армии разработали беспилотный радиоуправляемый транспортер, предназначенный для доставки на передовую боеприпасов, провизии, а также вывоза с поля боя раненых.Техника, которую можно увидеть на опубликованных Минобороны кадрах, способна преодолевать расстояния до 12 километров, неся при этом полезную нагрузку массой до 150 килограммов. Скорость радиоуправляемого транспортера достигает 20 километров в час, при этом беспилотник способен передвигаться практически незаметно за счет своих компактных габаритов. Шасси транспортера представлено четырьмя мотор-колесами на независимой подвеске.По словам одного из создателей транспортера мастера-электрика с позывным "Камаз", идея возникла у него и его командира тогда, когда он находился в пехотном подразделении. За период с начала текущего года уже изготовлено восемь единиц транспортеров, еще пять в процессе сборки. В настоящее время пять радиоуправляемых транспортеров уже работают на передовой. В процессе эксплуатации тестируется функционал аппарата, по ходу дела устраняются выявляемые недоработки.Радиоуправляемый транспортер уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны, успешно способствуя снабжению в боевой обстановке всем необходимым передовых подразделений. Разработчки также планируют установить на агрегат стрелковое вооружение и провести испытания в качестве средства огневой поддержки.

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