Немецкая пресса: Темпы производства беспилотников в России растут, она поставила цель производить 32 тысячи дронов в год
Западные СМИ продолжают череду публикаций о том, что российская военная промышленность набрала значительные обороты и сегодня во многом превосходит возможности коллективного Запада «по оказанию военно-технической помощи Украине». К таким публикациям переходит и крупное немецкое издание Die Welt.
Репортёры этого средства массовой информации пишут о том, что Россия продолжает наращивать темпы выпуска дронов-«камикадзе». В частности, заявлено, что сейчас в России производится «30 «Гераней» в день, что даёт возможность изготовить до конца года около 11 тысяч таких дронов». Даже если три четверти этих дронов окажутся сбиты украинской ПВО, то остальные неминуемо нанесут значительный ущерб инфраструктуре Украины, рефлексируют на Западе.
Die Welt:
Немецкие репортёры добавляют, что ежемесячно российская оборонка производит около 230 ракет, из которых примерно сто – дальнего радиуса действия.
В польской прессе на этом фоне вновь призывают НАТО «не стесняться наращивать своё военное производство, чтобы не отстать от России».
Всё это, судя по всему, укладывается в парадигму попыток заставить страны Североатлантического военного блока больше тратить на военные нужды. Напомним, что недавно в Минобороны Британии заявили, что 2% от ВВП на нужды альянса – уже мало, нужно как минимум 3 процента.
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