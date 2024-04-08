Немецкая пресса: Темпы производства беспилотников в России растут, она поставила цель производить 32 тысячи дронов в год

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Немецкая пресса: Темпы производства беспилотников в России растут, она поставила цель производить 32 тысячи дронов в год

Западные СМИ продолжают череду публикаций о том, что российская военная промышленность набрала значительные обороты и сегодня во многом превосходит возможности коллективного Запада «по оказанию военно-технической помощи Украине». К таким публикациям переходит и крупное немецкое издание Die Welt.

Репортёры этого средства массовой информации пишут о том, что Россия продолжает наращивать темпы выпуска дронов-«камикадзе». В частности, заявлено, что сейчас в России производится «30 «Гераней» в день, что даёт возможность изготовить до конца года около 11 тысяч таких дронов». Даже если три четверти этих дронов окажутся сбиты украинской ПВО, то остальные неминуемо нанесут значительный ущерб инфраструктуре Украины, рефлексируют на Западе.

Die Welt:

Россия наращивает темпы производства БПЛА. Оно будет расти год от года. В итоге в России будут создавать по 32 тысячи таких беспилотников в год, а это 87 единиц в день. Также русские поставили цель производить около 2,1 млн артиллерийских снарядов в год.

Немецкие репортёры добавляют, что ежемесячно российская оборонка производит около 230 ракет, из которых примерно сто – дальнего радиуса действия.

В польской прессе на этом фоне вновь призывают НАТО «не стесняться наращивать своё военное производство, чтобы не отстать от России».

Всё это, судя по всему, укладывается в парадигму попыток заставить страны Североатлантического военного блока больше тратить на военные нужды. Напомним, что недавно в Минобороны Британии заявили, что 2% от ВВП на нужды альянса – уже мало, нужно как минимум 3 процента.
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    13 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 19:28
      Die Welt откуда цифры взяла - с потолка? bully
      1. Fachmann Ранг пользователя
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 19:38
        Откуда, с "welta" по нитке, статью сшили, то есть состряпали. laughing
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 19:29
      А откуда они знают что и сколько мы производим?
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +3
        Сегодня, 19:37
        Цитата: костя1
        А откуда они знают что и сколько мы производим

        Есть способы. Например, если в ночь новолуния встать на перекрёстке трёх дорог, налить в копыто чёрного козла слезы девственниц и прочитать задом наперёд имена сборной Норвегии по хоккею, то можно увидеть в отражении Луны число произведённых Гераней.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 19:39
          Вы всем то секрет не раскрывайте
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            +1
            Сегодня, 19:42
            Цитата: костя1
            всем то секрет не раскрывайте

            За кадром остались пара деталей, без которых не сработает. Это как в кино, про изготовление наркоты или взрывчатки из подручных средств – всё почти правильно...
      2. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        0
        Сегодня, 19:44
        Им чубатые докладывают, сколько сбивают...
        Сколько производим - столько сбивают.
        Арифметика простая lol
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 19:46
          А узнать сколько мы будем производить-по обещанию украинцев-сколько будут сбивать?
    3. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      +3
      Сегодня, 19:32
      Мало очень мало. Должны столько произвести чтобы всю прибалтику и Польшу тучей затмить как стая ворон
    4. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 19:32
      Также русские поставили цель производить около 2,1 млн артиллерийских снарядов в год.

      Мало, надо 12 миллионов в год.
    5. militari97 Ранг пользователя
      militari97
      +2
      Сегодня, 19:33
      Давить, душить потенциалом... У недругов не должно даже мысли возникнуть о возможной "перемоге"
    6. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 19:35
      Во дают, писатели, шпиёны недоделаные! Прям всё знают. Никакая разведка уже не нужна. 32 тысячи, и ни дроном больше.
      И параллельно орут, что организуют для Украины 1.000.000 беспилотников.
      Тьфу!!! fool
    7. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      0
      Сегодня, 20:02
      Откуда немецкой прессе знать закрытые цифры?

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